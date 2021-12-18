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Erhürman: “Ülke ekonomik darboğazın eşiğinde”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin çok ciddi bir ekonomik darboğazın eşiğinde olduğunu vurguladı ve tüketici üretici dengesinin çok doğru yerden kurulması gerektiğini kaydetti.  

18 Aralık 2021 Cumartesi 16:45
Erhürman: “Ülke ekonomik darboğazın eşiğinde”

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman ve beraberindeki heyet üretimi durdurma kararı alan ARUN fabrikasını ziyaret etti. 
Erhürman, söz konusu sektörün, en önemli tüketim maddelerinden birini ürettiğini ifade ederek, hükümet tarafından un ve unlu mamullerin ithalatını, fonsuz ve vergisiz olarak serbest bırakmak için çalışma başlatılmasının ardından ülkede bulunan bazı un fabrikalarının işletmelerini kapatma kararı aldığına işaret etti. 
Ülkede bütün sektörlerin ciddi oranda sıkıntılı olduğuna dikkat çeken Erhürman, tüketicinin de aynı şekilde son derece sıkıntılı olduğunu ve tüketiciyi koruyacak önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Söz konusu durumda dengeli ve dikkatli olmak gerektiğinin altını çizen Erhürman, tüketici ve üretici dengesini çok doğru yerden kurmak gerektiğine işaret etti. 
“ÜRETİCİLERLE YETERLİ İSTİŞARE SÜRECİ YAŞANMADI”
Tufan Erhürman, hükümetin üreticilerle yeterli istişare süreci yaşanmadan bir takım kararlar almaya çalıştığını ifade ederek, bu sektörün en önemli tüketim maddelerinden birini ürettiğini, dolayısıyla “gözünüz gibi bakmanız” gereken bir sektör olduğunu kaydetti. 
Erhürman, dolar ve buğday fiyatlarının zaten yükseldiğini, Türkiye’den ithal edilecek unda da fonu ve vergiyi kaldırmak ama buğday ithal edilirken fona ve vergiye devam etmenin rekabeti kendi içinde bozucu olacağına işaret etti. 

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Hükümetin bu sektör “yokmuş gibi” hareket ettiğini savunan Erhürman, bunun kabul edilebilir olmadığını kaydetti. 
Erhürman, hükümetin bu sektörde bunca yıldır üretim yapan üreticileri muhatap almak zorunda olduğuna vurgu yaparak, “Bu işler geceden sabaha karar alınabilecek işler değildir. Bu kadar insanın çalıştığı bir sektörse, üretim yapan bir sektörse, kaç taraf varsa dinleyip verileri almanız gerekiyor. Üreticiler, buğdayı buraya fonla, vergiyle getirecekse, dolar da arttıysa, Türkiye’den ithal edilecek unda fon yoksa, bunu kesinlikle haklı bir rekabet ortamı olarak değerlendirmek mümkün değil” ifadelerini kullandı. 
“HÜKÜMET TÜM VERİLERİ KAMUOYUYLA PAYLAŞMALI”
Tufan Erhürman, hükümete de çağrıda bulunrak, “Sektörü bir an önce bu istişare sürecinin içine ciddiyetle katmak zorundadır. Elindeki tüm verileri de paylaşmak zorundadır. İşçimiz de üreticimiz de tüketicimiz de aynı anda gerçek durumun ne olduğunu bilebilsin” dedi. 
İçinde bulunduğumuz durumda kriz yaşamayan sektörün olmadığına dikkat çeken Erhürman, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Bir de krizin üzerine durmadan kriz ekleniyor. İnsanların alım gücü yerlerde sürünüyor. İşçilerin bile işsiz kalma riski var. Krizin içinde marifet kriz çökmektir. Krize kriz eklemek değildir. İnsanları işsizlik endişesiyle karşı karşıya bırakamazsınız. Krize kriz ekleyen bir hükümet yaklaşımı var. Ben yaptım olur yaklaşımıyla karşı karşıyayız. Verileri tam olarak istiyoruz. Bu kriz ortasında insanları bununla karşı karşıya bırakmaya kimsenin hakkı yoktur.”
 

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Son Güncelleme: 18.12.2021 23:55
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