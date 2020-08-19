Erhürman: "Toplum yeniden kaosa sürükleniyor!"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, 10 Mart’tan sonra kapanmayla birlikte ekonomide, sağlıkta ve eğitimde bir takım adımlar atılması gerekirken, bu adımların atılmadığını ve toplumun yeniden bir kaosun içine sürüklendiğini söyledi. Ana muhalefet CTP lideri Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretlerinde Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve bazı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri eşlik etti.

“UMARIM HÜKÜMET EĞİTİMDE DE GÜVENSİZLİĞİ YARATMAZ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ziyaretler sırasında yaptığı konuşmalarda sürecin en başından itibaren, ‘yeni normal’ denilen sürece geçileceğini ve bu sürece hazır olmamız gerektiğini söylediklerini vurguladı. İçinden geçmekte olduğumuz sürecin sağlığa ve ekonomiye çok şey kaybettirdiğini ve yük bindirdiğini, üçüncü alanın da eğitim olduğunu söyleyen Erhürman, online eğitim olanaklarının tam olmamasının, özellikle kamu okullarında çok ciddi sıkıntı yarattığını belirtti. Kapalı kalınan süreçte gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini defalarca söylediklerini vurgulayan Erhürman, bu süreçte de öğretmen sendikalarına, çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Benzer hassasiyeti hiçbir konuda hükümetten görmediklerini dile getiren Erhürman, “Süreç öğretmenlerimizin katkılarıyla bugünlere gelebildi. Diğer yandan da hükümet yaptığı açıklamalarla güvensizlik pompalamaya devam ediyor. Sürecin çok iyi yönetilmesi ve eğitimin devam etmesi gerekiyor. Umarım hükümet, diğer konularda yarattığı güvensizliği burada da yaratmaz” dedi.

“ÜLKE TEKRARDAN KAOSUN İÇİNE SOKULDU”

Çok sıkıntılı bir dönemden geçildiğini vurgulayan Erhürman sağlıkta, ekonomide ve eğitimde yapılması gerekenlerin yapılmadığını ve ülkenin tekrardan bir kaosun içerisine sokulduğunu kaydetti. Ekonomik sıkıntıların herkesin malumu olduğunu dile getiren CTP lideri Erhürman, yüzlerce insanın işsiz kaldığını, 7 bin iş yerinin ise çalışmalarına ara verdiğini hatırlattı. Bu insanların çoğunun maaşsız kaldığına dikkati çeken Erhürman, alınması gereken önlemlerin zamanında alınmadığına işaret etti.

Doğu Akdeniz’deki gerginliğe de değinen Erhürman, “Şimdiki durumun ötesine geçerse, bunun bizdeki etkilerini ne düşünmek, ne de konuşmak istiyorum” dedi. Böyle bir dönemde toplumun çok büyük bir liderlik ihtiyacı bulunduğuna işaret eden Erhürman, “Bunlar tek bir kişinin değil, ekiple birlikte yapılabilecek işlerdir. Hem müzakere sürecinde kritik bir noktaya girilecek, hem de Kıbrıslı Türklerin özne olma kapasitesinin adeta buharlaşmaya başladığı bir dönemde ne kadar çok çalışmamız gerektiğini görüyoruz. Bu yüzden her alanda liderlik gerekiyor” dedi.

ELCİL: "KOLEJ SINAVLARINDA ALTERNATİF YARATILMALI"

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de Erhürman ile görüşme sırasında COVID-19 tedavisinin bulunmasına kadar geçecek sürede önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Bu hastalıkla yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini söyleyen Elcil, bu çerçevede eğitim imkanlarının da, okulların da buna hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Vaka sayıları sürekli artarken okulları açmanın söz konusu olduğunu söyleyen Elcil şunları kaydetti: “Eve kapalı olduğumuz dönemde sendika olarak bir çalışma yaptık, bu çalışmamızı da 1 Mayıs’tan sonra bir kitapçığa dönüştürdük. Bunu yetkili kurullara ve okul temsilcilerine, müdürlerimize gönderdik, bilgilendirdik. Eğitim Bakanlığı’na da bu konuda adım atması için, sürekli telkinlerde bulunduk. Maalesef herhangi bir adım atılmadı. KTOEÖS ile birlikte 28 Temmuz’da Teknik Kurul’u toplantıya çağırdık. Birtakım girişimleri yapma konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Uzlaşı 3-2 formülüdür. Yani sınıf sayılarını yarıya indirmek. Ayrıca her öğrencinin ateş kontrolünün yapılması da gereklidir.” Kolej giriş sınavları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Elcil, kolej giriş sınavlarına da bir alternatif yaratılması gerektiğini söyledi.

GÖKÇEBEL: "EĞİTİM ALTYAPISI HAZIR DEĞİL"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel de hükümetin eğitimde herhangi bir altyapı oluşturmadan okulları açmayı düşündüğünü ve bunun toplum sağlığını riske atmak olduğunu söyledi. Halkın büyük bir panik içerisinde olduğunu ve yeniden kapanma noktasına geldiğini dile getiren Tahir Gökçebel, 10 Mart’ta 3 vaka varken okulların kapatıldığını, bugün ise vaka sayısının 100’ü aştığını anımsattı. Hükümetle yaptıkları görüşmelerde pandemi döneminde uygulanacak eğitim şartlarının belirlendiği kitapçığı zorla aldıklarını ifade eden Gökçebel hijyen, temizlik ve ulaşımla ilgili hiçbir kriterin bu kitapçıkta bulunmadığını kaydetti. “Vaka görülmesi halinde okulları kapatmanın kriterleri ne olacak?” diye soran Gökçebel, uzaktan eğitim sisteminin gündeme getirildiğini, ancak devlet okullarının bu sistemi uygulayabilecek altyapıya sahip internet sistemlerinin olmadığını vurguladı. Ayrıca kimin evinde yeterli internet altyapısı olup olmadığının da tespit edilmesi gerektiğinin de altını çizen Gökçebel, en temel hak olan eğitimde çocukların belirsizliğe itilmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Gökçebel, “Bu hazırlıksız ve öngörüsüz anlayış umarız bizi temenni etmediğimiz noktalara götürmez” ifadesini kullandı.

BENGİHAN: "KTAMS DA FEDERASYON TEMELİNDE BİR ÇÖZÜMÜ DESTEKLİYOR"

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da konuşmasında CTP adayı Tufan Erhürman’ın federasyon temelinde bir çözümü destekliyor olmasının çok önemli olduğunu belirtti. Bengihan, KTAMS Genel Kurul kararının da ‘adada federasyon temelinde bir çözüm’ olduğunu vurguladı. Bengihan ayrıca, Tufan Erhürman’ın Başbakanlığı döneminde, birçok mevzuata ve karara birlikte tartışarak, tamamen toplum yararını düşünerek imzalar attıklarını söyledi ve “Bir önceki hükümet döneminde gerçekten, şu anki hükümetin yaptığı şekilde bir partizanca ve adaletsizce istihdam da yaşanmamıştır” dedi.