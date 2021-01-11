Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Başbakan Saner neyi bekliyor?
Başbakan Saner neyi bekliyor?
Uyuşturucu etkisi garantili fikirler
Uyuşturucu etkisi garantili fikirler
Aşı, dijital kimlik, siber KKTC
Aşı, dijital kimlik, siber KKTC
Sorunları ve Çözümleri konuşsak artık
Sorunları ve Çözümleri konuşsak artık
banner376

Erhürman: "Tatar Kıbrıs konusunu tek başına yönetemez"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs konusunu tek başına yönetemeyeceğini, buna izin vermeyeceklerini söyledi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 15:34
Erhürman: "Tatar Kıbrıs konusunu tek başına yönetemez"
banner337
banner351

ERHÜRMAN: "TATAR KIBRIS KONUSUNU TEK BAŞINA YÖNETEMEZ"

banner341
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs konusunu tek başına yönetemeyeceğini, buna izin vermeyeceklerini söyledi.

Ersin Tatar’ın Kıbrıs konusunu tek başına yönetemeyeceğini, buna izin vermeyeceklerini söyledi. 5+1’li konferansta Tatar’ın kendi görüşlerini ‘tüm halkın görüşü gibi’ yansıtamayacağını vurgulayan Erhürman, CTP olarak bütünlüklü çözüme destek vermeye devam edeceklerini, Güven Yaratıcı Önlemler konusunda da ısrarcı olduklarını dile getirdi.  Ana muhalefet CTP lideri Tufan Erhürman, meclis genel kurulundaki konuşmasında Kıbrıs sorununa değindi ve Tatar’ın ‘tek başına hareket etmesi’nin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı’nın Şubat ayında gerçekleştirilecek 5+1’lik zirveye yönelik Meclis’te temsil edilen siyasi partilere ve parti başkanlarına bilgi verilmediğini söyleyen Erhürman, dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ‘meclise bilgi vermemekle’ suçlayanların şimdi değil meclise, siyasi parti başkanlarına dahi bilgi verilmemesine ses çıkarmadığını kaydetti. Erhürman, “Akıncı döneminde siyasi parti başkanları bilgilendiriliyordu, sizler tüm Meclis’in bilgilendirilmesi gerektiğini söylüyordunuz ancak şimdiki Cumhurbaşkanı parti başkanlarını bile bilgilendirmiyor” dedi.

“ULUSAL KONSEY KURULMASI TAAHHÜDÜ VERMİŞTİNİZ”          

Erhürman, Başbakan Ersan Saner’in seçim döneminde UBP Genel Sekreteri olduğunu, o dönem parti başkanı Tatar’la birlikte ‘Ulusal Konsey kurulması ve bu konseyin her ay toplanmasını’  vaat ettiklerini de hatırlattı. Böyle bir konseyin henüz kurulmadığını ve Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin Kıbrıs sorununa yönelik bilgilendirilmediğini kaydeden Erhürman, “Tatar çok mu meşgul?” diye sordu. Maraş ve Ercan Havalimanı konusundaki önerileri gazetelerden okuduklarını dile getiren Tufan Erhürman, Tatar’ın bir gün başka, diğer gün başka konuştuğunu vurguladı.

“KENDİ ATADIĞINIZ KOMİTE BAŞKANI SÖYLÜYOR”

CTP Genel Başkanı Erhürman Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Gazimağusa milletvekili Sunat Atun’un bütçe konuşmasına da değindi. Atun’un “’andeminin getirdiği bozulma ile ekonomiyi programsız yönetme tercihinin birleşmesiyle başıboş ekonomi yönetimi doğmuş, bu da ülkemizi tarihi çöküşe getirmiştir’ sözlerini anımsatan Erhürman bu görüşlere katıldığını ifade etti. Atun’un sözlerinin hükümete yönelik olduğunu belirten Erhürman, “Bu size hiç mi şaşırtıcı gelmiyor?” diye sordu.

“ARTIK 62. MADDEDEN UBP’LİLER SÖZ ALSIN”

UBP milletvekillerinin bile kendi büyük ortakları olduğu hükümete yönelik eleştirilerde bulunduğunu ifade eden CTP lideri Tufan Erhürman, “Artık 62’nci maddeden biz değil, UBP’liler söz alsın. Siz bizden çok daha hızlı gidiyorsunuz” dedi. Erhürman, hükümetin duvara toslamaya doğru gittiğini belirtti ve “Ne ekonomide hayrınız var, ne Kıbrıs konusunda…” ifadelerini kullandı.

“AŞILAR KONUSUNDA NE ZAMAN BİLGİ VERECEKSİNİZ?”

Yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirilen aşılar hakkında da hükümete sorular yönelten CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu konuda da henüz bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi. Kıbrıs’a gelecek AB aşılarına değinen Erhürman, hükümetin ve Cumhurbaşkanlığı’nın Kıbrıslı Türklerin de hakkı olan aşıları temin edebilmek için ne gibi girişimler yaptığını sordu.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiTufan ErhürmanCumhurbaşkanı Ersin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclisi Başkanlığı seçimleri 2.turu yapılıyor
Meclisi Başkanlığı seçimleri 2.turu yapılıyor
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Ortaköy bölgesinde trafik yönlendirmeleri güncellendi
Ortaköy bölgesinde trafik yönlendirmeleri güncellendi
TÜRK-SEN, görev şehitlerini andı
TÜRK-SEN, görev şehitlerini andı
BAY-SEN, BRTK’nın girişinde pankart asma eylemi ile basın açıklaması yaptı
BAY-SEN, BRTK’nın girişinde pankart asma eylemi ile basın açıklaması yaptı
İskele Belediyesi’nin Long Beach Projesi’nin ilk etap çalışmalarına başlandı
İskele Belediyesi’nin Long Beach Projesi’nin ilk etap çalışmalarına başlandı
3 sendikadan Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasıyla ilgili ortak açıklama
3 sendikadan Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasıyla ilgili ortak açıklama
Tarımsal öğretimin başlangıcının 175. yılı kutlama etkinliği gerçekleştirildi
Tarımsal öğretimin başlangıcının 175. yılı kutlama etkinliği gerçekleştirildi
Mağusa Gençlik Birliği ilk genel kurulunu gerçekleştirdi
Mağusa Gençlik Birliği ilk genel kurulunu gerçekleştirdi
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bugün toplanıp yeni kararlar alacak
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bugün toplanıp yeni kararlar alacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim