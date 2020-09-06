Erhürman: “Sürecin yönetilmemiş olması bizi duvara doğru götürüyor”

EKONOMİK KARARLARI ELEŞTİRDİPandemi sürecinde hükümetin ekonomik kararlarını da eleştiren Erhürman, ilk günden itibaren özel sektörü, hayvancıyı, çiftçiyi, ulaşım sektörünü desteklemek gerektiğini savunduklarını söyledi.Erhürman, “Bu sektörleri desteklemek maliyeyi de desteklemektir. Çünkü onlar kazanırsa, onların vergileriyle maliye de gelir elde edecek. Ama hükümet dinlemedi, anlamadı, yapmadı. Geldiğimiz noktada binlerce yeni işsiz ve evine ekmek götüremeyen insanımız var” dedi.Ekim ayında seçilecek Cumhurbaşkanı’nın kucağında pandemi, ekonomi, eğitim ve Doğu Akdeniz gibi önemli sorunlar bulacağını ifade eden Erhürman, “Cumhurbaşkanı olacak kişi, aynı anda hem Kıbrıs sorunu ile ilgili müzakereleri sonuca ulaştırmak için uğraşacak, aynı anda Maraş’ın uluslararası hukuka uygun olarak açılmasından, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’ne, sporcularımızın yurtdışına çıkmasından, Yeşil Hat Tüzüğü’nün sınırlarının genişletilmesine kadar her alanda aralıksız dışarıyla bağlantı kuracak” dedi.
06 Eylül 2020 Pazar 13:39
Son Güncelleme: 06.09.2020 16:09