banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1101
ALTIN
463.306
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.8289
EURO
8.6893
Tüp bebek savaşları ve bir doktorun krallığı!
Tüp bebek savaşları ve bir...
Sudan meseleler
Sudan meseleler
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Bana partimi sorma
Bana partimi sorma
banner355

Erhürman: "Sorun çözen değil, sorun yaratan bir hükümet var"

CTP lideri Erhürman beraberindeki heyetle birlikte, Restorancılar Birliği’ni ziyaret etti.

30 Ağustos 2020 Pazar 09:50
Erhürman: "Sorun çözen değil, sorun yaratan bir hükümet var"
banner337
banner351

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, içinden geçmekte olduğumuz pandemi döneminde insanların hükümete güven duymamasının, toplumsal endişeyi artırdığını vurguladı.

Erhürman, Restorancılar Birliği’ni  ziyarette yaptığı konuşmada hükümetin pandemi sürecini çok kötü yönettiğini vurguladı. Hükümet ortakları arasında kamuoyu önünde sürekli bir çatışma yaşandığını, tutarsız kararlar nedeniyle toplumun bütün kesimlerinin huzursuz olduğunu anlatan Erhürman, okulların açılıp açılmaması konusundaki tartışmanın da devam ettiğini vurguladı.

banner341
Başbakan’ın Başbakan Yardımcısı’nı ‘popülizm yapmak’la, Eğitim Bakanı’nın Bayındırlık Bakanı’nı ‘fiber optik konusunda görevini yapmamak’ suçladığını anımsatan Erhürman, “Sorun çözen değil, sorunlara sorun ekleyen bir hükümet var. Karar almakta güçlük çekiyorlar ve aldıkları kararları da uygulamayı beceremiyorlar” dedi.

“RESTORANLARLA İLGİLİ KARAR UYGULANABİLİR DEĞİL”

Hükümetin restoranlar için aldığı son kararın ‘gerçekçi ve uygulanabilir olmadığı’nı kaydeden Erhürman, limandaki insanların dahi PCR sonuçları çıkıncaya kadar izole bir yerde tutulamadığını anımsattı ve “Bütün lokantalarda iç düzenlemelerle ilgili denetim yapılacağını düşünmek dahi mümkün değil” dedi.

Esas sorunun, pandemi endişe yayıldıkça insanların ekonomik faaliyetlerini sınırlamasından kaynaklandığını ifade eden Tufan Erhürman, “İnsanların ekonomik faaliyetten çekilmesi için hükümet kararı gerekmez. Endişe yaratmak yeter de artar bile. Maalesef hükümet de endişe üstüne endişe yaratmakta çok marifetli” dedi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanRestorancılar Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beklenmeyen iki ölüm
Beklenmeyen iki ölüm
TKP-YG Girne İlçe Başkanlığı'na Yurdaer Garip seçildi
TKP-YG Girne İlçe Başkanlığı'na Yurdaer Garip seçildi
Büyük zaferin 98. yılı
Büyük zaferin 98. yılı
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
Denktaş: “pandemi İle İlgili Çağrımın Ysk’da Yankı Bulması Memnuniyet Verici”
Denktaş: “pandemi İle İlgili Çağrımın Ysk’da Yankı Bulması Memnuniyet Verici”
“ulus Kaçağı Ve Üçüncü Toplum” Mağusa’da Tartışıldı
“ulus Kaçağı Ve Üçüncü Toplum” Mağusa’da Tartışıldı
Turizm Ve Çevre Bakanı Evren’den 30 Ağustos Mesajı
Turizm Ve Çevre Bakanı Evren’den 30 Ağustos Mesajı
Köpeğini bulana 10.000 TL ödül
Köpeğini bulana 10.000 TL ödül
Denktaş: “Pandemi ile ilgili çağrımın YSK’da yankı bulması memnuniyet verici”
Denktaş: “Pandemi ile ilgili çağrımın YSK’da yankı bulması memnuniyet verici”
Türk Birliği Dayanışma Derneği’nden 30 Ağustos mesajı
Türk Birliği Dayanışma Derneği’nden 30 Ağustos mesajı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim