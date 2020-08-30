Erhürman: “Sorun çözen değil, sorun yaratan bir hükümet var”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, pandemi döneminde insanların hükümete güven duymamasının, toplumsal endişeyi artırdığını savundu.

Erhürman, beraberindeki heyetle, Restorancılar Birliği’ni ziyaret etti. CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada hükümetin pandemi sürecini çok kötü yönettiğini söyledi.

Hükümet ortakları arasında kamuoyu önünde sürekli bir çatışma yaşandığını, tutarsız kararlar nedeniyle toplumun bütün kesimlerinin huzursuz olduğunu kaydeden Erhürman, okulların açılıp açılmaması konusundaki tartışmanın da devam ettiğini vurguladı.

Erhürman, “Sorun çözen değil, sorunlara sorun ekleyen bir hükümet var. Karar almakta güçlük çekiyorlar ve aldıkları kararları da uygulamayı beceremiyorlar” dedi.

“RESTORANLARLA İLGİLİ KARAR UYGULANABİLİR DEĞİL”

Hükümetin restoranlar için aldığı son kararın “gerçekçi ve uygulanabilir” olmadığını kaydeden Erhürman, limandaki insanların dahi PCR sonuçları çıkıncaya kadar izole bir yerde tutulamadığını anımsattı. Erhürman, “Bütün lokantalarda iç düzenlemelerle ilgili denetim yapılacağını düşünmek dahi mümkün değil” ifadesini kullandı.

Esas sorunun, pandemi endişesi yayıldıkça insanların ekonomik faaliyetlerinin sınırlanmasından kaynaklandığını ifade eden Tufan Erhürman, “İnsanların ekonomik faaliyetten çekilmesi için hükümet kararı gerekmez. Endişe yaratmak yeter de artar bile. Maalesef hükümet de endişe üstüne endişe yaratmakta çok marifetli” dedi.