Erhürman: Sokakta da, yargıda da direnmeye devam edeceğiz

Erhürman'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Her Allah'ın günü "Türklük dersi" verip Türkçe bilmeyenlerin,

"reform"u belediye sayısını azaltmaktan ibaret zannetmelerine karşın, "amaç" kısmına bunu yazmayı dahi beceremeyenlerin,

"Devlet, Devlet" deyip onun temeli olan Anayasa'yı takmayanların,

belediyeleri reforme edeceğim derken siyasi yaklaşımlarla deforme edenlerin,

"alelacele geçirerek görevimi yapacağım" diye tutturup, kendilerine anlatılanlar sonucu hataları fark etmelerine, belediyelerin tüzel kişiliklerinin, personellerinin, hizmet verme kapasitelerinin kaosa sürükleneceğini görmelerine karşın, "görev bilinciyle" parmak kaldırmaktan çekinmeyenlerin,

bütün dünyada "yerel yönetimler reformu" denildiğinde ilk akla gelen, özerklik, yerel demokrasi, yerinden yönetim gibi kavramlardan bihaber olanların "YASA"SI!

Elbette, Meclis'te de, sokakta da, yargıda da direnmeye devam edeceğiz... Kalpleri bu ülke için, bu halk için, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için atanlarla birlikte...