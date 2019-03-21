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Erhürman: “Siyasete koltuk kapmak için değil haysiyeti, adaleti, hizmeti, üretimi, eşitliği sağlamak için girdik”

 

Erhürman: “Siyasete koltuk kapmak için değil haysiyeti, adaleti, hizmeti, üretimi, eşitliği sağlamak için girdik”

 

21 Mart 2019 Perşembe 15:47
Erhürman: “Siyasete koltuk kapmak için değil haysiyeti, adaleti, hizmeti, üretimi, eşitliği sağlamak için girdik”

“BİZİM DERDİMİZ KİMİN HANGİ MAKAMDA OTURDUĞU DEĞİL, KİMİN NE OLACAĞI DEĞİL, NE YAPACAĞIMIZDIR”

Başbakan Tufan Erhürman, siyasete koltuk kapmak için değil haysiyeti, adaleti, hizmeti, üretimi, eşitliği sağlamak için girdiklerini kaydetti.

Erhürman, “Bizim derdimiz kimin hangi makamda oturduğu değil, kimin ne olacağı değil, ne yapacağımızdır” dedi.

CTP’nin İskele İlçesi 10. Olağan Kongresi’nde katılan ve burada konuşan Başbakan, “Çok yakında arzu ettiğiniz gibi İskele’de bir üniversiteye de kavuşacağız” açıklamasında bulundu.

BAŞKAN YENİDEN MÜLAZİM OLDU

CTP İskele İlçesi 10. Olağan Kongresi dün akşam İskele Belediye Gazinosu’nda gerçekleştirildi.  Mevcut başkan Hüseyin Mülazim yapılan seçimin ardından yeniden başkanlığa getirildi.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, kongreye Başbakan ve Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, bakanlar, milletvekilleri, MYK üyeleri ve örgüt yöneticileri ile eski başbakanlardan Özkan Yorgancıoğlu da katıldı.

Kongrede yönetim ve disiplin kurulları da elektronik ortamda yapılan oylamayla kısa sürede belirlendi. Faaliyet ve mali rapor okunarak onaylandı.

ERHÜRMAN: “CTP’LİLER HER ZAMAN BOZUK DÜZENİN, STATÜKONUN RAKİBİ”

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kongreye hitabında salondaki heyecanı gözlemekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

CTP’lilerin hiçbir zaman, 1970’ten beri birbirlerinin rakibi olmadığını kaydederek, CTP’lilerin her zaman bozuk düzenin, statükonun rakibi olduğunu, el ele vererek statükoyu yıkmak için yürüdüklerini belirtti.

Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ve şimdi yine el ele vereceğiz ve birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Önümüzde engebeli yollar var, önümüze çok taşlar koyacaklar, bizler el ele verip o taşları yolumuzdan kaldıracağız. Unutmayın biz siyasete yer kapmak için, koltuk kapmak için girmedik. Haysiyeti, adaleti, hizmeti, üretimi, eşitliği sağlayalım diye girdik. Bizim derdimiz kimin hangi makamda oturduğu değil, kimin ne olacağı değil, ne yapacağımızdır. 12 aydır hükümetteyiz ne kadar saldırı altında olduğumuzu görüyorsunuz. Bu 12 ayda yapılanları siz çok iyi biliyorsunuz. Çok yakında arzu ettiğiniz gibi İskele’de bir üniversiteye de kavuşacağız. Bu hükümet döneminde Karpaz ve İskele’ye yapılan sağlık hizmetlerini burada saymama gerek yok. Onlarca yıldır bekleyen yasalar meclisten geçirildi ve ekonominin içerisine yeni sektörler eklendi. Daha yürünecek çok yolumuz var. Her bir insanımızın ayağına gidip hak ettiği hizmeti götüreceğiz.”

İskele İlçe Başkanı Hüseyin Mülazim, bir zamanlar İskele’de gösterecek aday bulamazken bugün CTP’nin en güçlü olduğu yerlerden birinin İskele olduğunu söyledi.

İki kez partilerinin İskele’de birinci geldiğini belirten Mülazim, birçok belediye kazandıklarını söyledi.

Mülazim, “O mücadeleci günleri yine hep birlikte yaşayacağız, partimizi ve halkımızı daha refah günlere taşıyacağız” dedi.

YÖNETİM VE DİSİPLİN KURULLARI BELİRLENDİ

CTP İskele İlçesi 10. Dönem Yönetim Kurulu da yapılan seçimin ardından şu isimlerden oluştu: “Abdi Çetinkayalı, Abdülselam Tanışman, Cem Demiralp, Cemal Muhtaronbaşı, Fırat Borak, Hüseyin Kürşat, İsmail Hakkı Nurçin, Lütfiye Soykara, Meral Sertsoy, Selda Şafak.”

İlçe Disiplin Kurulu ise şu isimlerden oluştu: “Ahmet Polili, Halil Dericioğlu, Mehmet Soylu, Ahmet Uyguner (Yedek), Hüseyin Turgut (Yedek).”

Son Güncelleme: 21.03.2019 19:20
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