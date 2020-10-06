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Erhürman: "Sığınılacak tek liman halkımızın iradesidir"

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman seçim sürecinde toplumu daha da fazla kamplaştıracak, bölecek girişimlerden ve manipülasyonlardan uzak durulmasını istedi.

06 Ekim 2020 Salı 14:59
Erhürman: "Sığınılacak tek liman halkımızın iradesidir"
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  • “Bir yandan iradeye müdahale olarak algılanan işler, diğer yandan ne olduğu anlaşılmayan ‘dış mihraklar’ açıklamaları yapılıyor. Yeter artık, bu topluma daha fazla zarar vermeyin.”
  • “Biz halkımızın dertlerine çözüm aramaya, vizyonumuzu anlatmaya ve dışarıdan, içeriden, nereden gelirse gelsin her türlü müdahale ve manipülasyona karşı halkımızın iradesine sığınmaya devam edeceğiz. Tek liman halkımızın iradesidir. Doğrusu budur”

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman seçim sürecinde toplumu daha da fazla kamplaştıracak, bölecek girişimlerden ve manipülasyonlardan uzak durulmasını istedi. “Sığınılacak tek liman Kıbrıs Türk halkının iradesidir” diyen Erhürman, “Bir yandan iradeye müdahale olarak algılanan işler, diğer yandan ne olduğu anlaşılmayan dış mihraklar açıklamaları yapılıyor. Yeter artık, bu topluma daha fazla zarar vermeyin” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, seçime sayılı günler kala bazı adayların vizyonlarını anlatmak ve yığınla sorun yaşayan Kıbrıs Türk halkını nereden alıp nereye taşıyacağını izah etmek yerine gerginliğe oynadıklarını vurguladı.

“Seçim dönemi de geçecek ve biz yine birbirimizin yüzüne bakacağız. Halkın yüzüne bakamayacak işlerden uzak durun” diyen Erhürman, her türlü müdahaleye de manipülasyona da karşı olduklarını yineledi.

Başbakanlık makamının ‘yabancı istihbarat birimleri seçimlere müdahale ediyor’ ve ‘bazı basın kuruluşları dış mihraklarla işbirliği yapıyor’ şeklinde açıklama yapması için elinde ciddi kanıtlar olması gereğine vurgu yapan Erhürman, “Eğer Sayın Tatar’ın elinde bir kanıt varsa bunları açıklamak zorundadır. Bu kadar ağır bir itham mesnetsiz yapılamaz. Mesnetsiz iddialar iftiradır. Resmi makamların ve kişilerin insanlarımıza, basınımıza ve kurumlarımıza iftira atma hakkı yoktur” dedi.

Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Halkı’nın çeşitli sorunlarla yüz yüze olduğunu, ekonomiden sağlığa, eğitimden çalışma yaşamına ve Kıbrıs sorununa kadar odaklanılması gereken birçok mesele bulunduğunu belirtti.

Erhürman, “Biz halkımızın dertlerine çözüm aramaya, vizyonumuzu anlatmaya ve dışarıdan, içeriden, nereden gelirse gelsin her türlü müdahale ve manipülasyona karşı halkımızın iradesine sığınmaya devam edeceğiz. Tek liman halkımızın iradesidir. Doğrusu budur” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
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