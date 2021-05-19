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Erhürman sendikaları ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk liderliğinin Cenevre’de sunduğu önerilerin BM parametrelerine aykırı olduğunu, bu öneriler değişmezse Kıbrıslı Türklerin büyük kayıplar yaşayabileceğine dikkat çekti

19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:02
Erhürman sendikaları ziyaret etti
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte bugün Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretlerinde Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve MYK üyeleri de eşlik etti. Cenevre’de yürütülen Kıbrıs müzakerelerine değinen Erhürman, CTP’nin uzun vadeli kalkınma planlarından bahsetti.

“SUNULAN ÖNERİLERİN KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Cenevre’de geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleştirilen gayrı resmi 5+BM toplantısında Kıbrıs Türk tarafının BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu önerilere işaret eden CTP lideri Tufan Erhürman, bu tezlerin ya KKTC’nin tanınması, ya da Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tanınmasından vazgeçmesi anlamına geldiğini söyledi ve bunların kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Bu tavrın “Çözümsüzlük çözümdür” tavrı olduğunu kaydeden Erhürman, sürdürülmek istenen tutumun Kıbrıs’ta federasyon temelindeki çözümü belirsiz bir geleceğe havale etmekten başka bir şey olmadığını vurguladı. Tatar’ın Cenevre’de sunduğu önerilerin Kıbrıslı Türklerin dünya tarafından anlaşılmaz hale gelmesi ve izolasyonların kaldırılmaması için malzeme niteliğinde olduğunu dile getiren Erhürman, bu noktanın kendilerini endişelendirdiğini kaydetti. Sunulan önerilerin BM parametrelerine aykırı olduğunu anlatan Erhürman, “İleride düzenlenecek olası bir zirvede yine aynı tutum sergilenir ve BM parametrelerinin dışında kaldığımız tescil edilirse, bu Kıbrıs Türk halkına büyük kayıplar yaşatabilir” ifadelerini kullandı.

UZUN VADELİ KALKINMA PLANI…

5 yıllık uzun vadeli kalkınma planından da bahseden Genel Başkan Tufan Erhürman, bunun Anayasa’da da yeri olduğunu ifade etti ve meclisten nitelikli çoğunlukla geçmesini istediklerini söyledi. Hükümetler değişse bile, bu planların Meclis’in iradesi ile 5 yıl yürürlükte kalması gerektiğine işaret eden Erhürman, Türkiye ile protokoller imzalanacaksa, bu 5 yıllık plandaki öngörüler üzerinden yapılsın.” dedi. Hayat Pahalılığı ödeneğiyle ilgili dün gece geç saatlere kadar Meclis’in sürdüğünü aktaran Erhürman, hükümetin tasarruf etmeyi planladığını ancak bunun piyasaya çok olumsuz yansıyacağını ifade etti. Bu yöntemlerle tasarruf etmek yerine hükümetin sınır kapılarını açıp esnafı rahatlatabileceğini dile getiren Erhürman, Güney’den gelenlerin akaryakıt almalarının bile ekonomiye katkı sağlayabileceğini belirtti.

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ATAN: ÜLKE YANGIN YERİ

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, ülkenin adeta yangın yerine döndüğünü, ekonomi, sağlık ve siyasi açıdan çok büyük krizlerin yaşandığını söyledi. Çalışanların haklarının budanmaya çalışıldığına dikkat çeken Atan, Toplu İş Sözleşmesi ve Hayat Pahalılığıyla ilgili durumun da ortada olduğunu belirtti. Hükümet edenlerin yaşananlara seyirci kalmakla yetindiğinin altını çizen Atan, hükümetin sermaye kesimleriyle bir olup hakları budamak için girişim yaptığını da sözlerine ekledi.

SERDAROĞLU: BU HÜKÜMETTEN KAYGILANMAYA BAŞLADIK

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, bugüne kadar sendika olarak siyasette aktif olmadıklarını ancak bundan sonra aktif olacaklarını çünkü çocuklarının geleceğinin söz konusu olduğunu vurguladı. UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nden artık kaygılanmaya ve endişe duymaya başladıklarının altını çizen Serdaroğlu, bu hükümetin acilen gitmesi için erken seçim istediklerini açıkladı. Hükümetin topluma ciddi hasarlar verdiğini belirten Serdaroğlu, “Ekonomik ve psikolojik olarak yıprandık. Sinirlerimiz bozuldu” dedi. Ödenmesi gereken bin 500 TL’ler hakkında da açıklama yapan Serdaroğlu, birçok insanın mağdur edildiğini kaydetti. Birçok muhtaç insanın bu yardımı alamadığını açıklayan Serdaroğlu, “Bu yardımları kime dağıttılar, bunun hesabı sorulmalıdır” ifadelerini kullandı.

BENGİHAN: FEDERASYON KONUSUNDA CTP İLE AYNI ÇİZGİDEYİZ

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, CTP ile birçok konuda hemfikir olduklarını ve Kıbrıs’ta federal çözüme dayalı yolda birlikte yürüdüklerini söyledi. Bu Memleket Bizim Platformu içerisinde de birlikte yer aldıklarına değinen Bengihan, “Orada fikirler ortaya koyarak ortak eylemlilikler, ortak etkinlikler düzenliyoruz. Bu bizim için önemlidir” dedi. Federal temelde bir çözümü desteklediklerini ifade eden Bengihan, önümüzdeki günlerde BM ve AB’nin de içinde bulunduğu bazı yetkililerle görüşme yapmayı planladıklarını açıkladı. UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin şu anki tek gündeminin kamunun kıt kaynaklarını kendi yandaşlarına kullandırmak olduğunu ifade eden Bengihan, bu zihniyetin hükümette kalmaması gerektiğinin altınıı çizdi. Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda değişikliğe gidilmesi gerektiğini ifade eden Bengihan, “Dağıtılan yurttaşlıklarla halkın iradesi etkilendi, Sayın Tatar tüm müdahalelere rağmen sadece 4 bin oy farkla Cumhurbaşkanı oldu” değerlendirmesini yaptı.

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Tufan ErhürmanSendikalarKıbrıs SorunuBm Parametreleri
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