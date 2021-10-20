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Erhürman: “Seçim tarihinin bir an önce çıkması için demokratik kurallar çerçevesinde her türlü eylemi yapacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman Ses Kıbrıs Web TV’de katıldığı programda seçim tarihinin bir an önce çıkması için gereken her türlü demokratik tepkiyi ve mücadeleyi vereceklerini kaydetti.

20 Ekim 2021 Çarşamba 16:30
Erhürman: “Seçim tarihinin bir an önce çıkması için demokratik kurallar çerçevesinde her türlü eylemi yapacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman Ses Kıbrıs Web TV’de katıldığı programda seçim tarihinin bir an önce çıkması için gereken her türlü demokratik tepkiyi ve mücadeleyi vereceklerini kaydetti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, erken seçim tarihi için kurultay sonucunun beklenmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden CTP lideri Tufan Erhürman, “Demokratik kurallar içerisinde her türlü eylemi yapacağız. Tüm halkımızı söz konusu durumu görmeye davet ediyorum” diye konuştu.

ERHÜRMAN: “10 AYIN ÖZETİNİ YAŞAMAYA DEVAM EDİYORUZ”

“Son 10 ayın özetini yaşamaya devam ediyoruz” diyen Erhürman, bu olaylar yeni yaşanıyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışıldığını kaydetti. Erhürman, istifa eden “azınlık hükümetinin” ilk günden beri nisap sorunu yaşadığını belirtti.

Hükümetin zaten ölü doğduğunu söyleyen Erhürman, haziran ayında ara seçim yapılması gerekirken yapılmadığını ve Anayasa’nın ihlal edildiğini dile getirdi.

“ÖNÜMÜZDEKİ KIŞ KOLAY GEÇMEYECEK”

Nisap sağlanamadığı için tarihte ilk kez Meclis’in kapanma kararı alınmadan kapatıldığını söyleyen Erhürman, “Haziran 2021 tarihinde yapılması gereken seçim, Anayasa ayaklar altına alınarak yapılmadı” dedi.

Kışın ekonomik olarak kolay geçmeyeceğini belirten Erhürman, borçların vadelerinin geldiğine dikkat çekti.  “Azınlık hükümetinin” istifanı sunduğu andan itibaren sadece günlük işleri yapabileceğine vurgu yapan Erhürman, içinde bulunulan koşulların seçim yasaklarından daha ağır olduğunu kaydetti.

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“BU ARKADAŞLAR İÇİN KURULTAY KAZANMAK HER ŞEYİN ÖTESİNDE”

Erhürman konuşmasının devamında, “Bu arkadaşlar açısından seçim ya da kurultay kazanmak her şeyin ötesinde” diye konuştu. Yaşanan süreçte, Anayasa’ya aykırı yasa gücünde kararnamelerin bile bile çıkartıldığını söyleyen Erhürman, “Bunları yapanlar ülke tarihine kara bir leke olarak geçecek” dedi.

“Hükümet bu sorumsuzluğuyla bütçeyi de geçirmeden istifa etti” şeklinde devam eden Erhürman, bütçe geçmediği için 3 maaşın arka arkaya tehlikede olduğunu söyledi.

“SORUMSUZLUKLA, MEMLEKETİ GETİRDİKLERİ DURUM ORTADA”

“Bu kadar sorumsuzlukla memleketi getirdikleri yer burası” diye konuşan Erhürman, erken seçim tarihinin bir an önce belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

 Erken seçim tarihi için kurultay sonucunun beklenmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Erhürman, “Demokratik kurallar içerisinde her türlü eylemi yapacağız. Tüm halkımızı söz konusu durumu görmeye davet ediyorum” dedi.

“İŞİN CİDDİYETİNİN VE TEHLİKENİN FARKINA VARALIM”

İçinde bulunulan yapının sürdürülebilir olmadığını da söyleyen Erhürman, “Kırılma noktasına geldi artık bu memleket. Bu kırılma yaşandıktan sonra bu enkazı toparlamak hiç kimse tarafından mümkün olmayacak. İşin ciddiyetinin ve tehlikenin farkına varalım. Çok tehlikeli bir durumdayız” dedi.

“10 aydır bu memleket zaten hükümetsiz” diyen Erhürman, “Biz bu seçim tarihinin bir an önce çıkması için gereken her türlü demokratik tepkiyi ve mücadeleyi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 20.10.2021 16:45
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