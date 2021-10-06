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Erhürman, Polis Emeklileri Derneği’ni ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Polis Emeklileri Derneği’ni ziyaret etti. 

06 Ekim 2021 Çarşamba 18:00
Erhürman, Polis Emeklileri Derneği’ni ziyaret etti

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Erhürman’a ziyaretinde Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya ve CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit de eşlik etti. 
Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada, hükümetin artık yok hükmünde olduğunu savunarak, ülkedeki tüm kurumsal yapının “darmadağın” edildiğini söyledi. 
İhalesiz akaryakıt alımı yapıldığını ifade eden Erhürman, Kıb-Tek’te Ağustos ayında ihalesiz akaryakıt alındığını ve alınan akaryakıtın hem kirli hem de şartnameye aykırı olduğunu, buna rağmen hükümetin “her şey normalmiş gibi” davrandığını söyledi. 
Ülkedeki tüm kaynakların sıfırı tükettiğini belirten Erhürman, mali yapının berbat durumda olduğunu kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan mali protokole rağmen sürekli iç borçlanmaya gidildiğine işaret eden Erhürman, ekonominin düzeleceğine dair işaret yaratacak herhangi bir girişim yapılmadığını söyledi. 

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Meclis’e hükümet tarafından gönderilen sadece 6 yasa tasarısının yasalaştığını belirten Erhürman, aynı dönemde Bakanlar Kurulu’nun Anayasa’ya aykırı olup olmadığını dahi dikkate almaksızın 74 tane Yasa Gücünde Kararname geçirdiğini, Meclis’in itibarının yerle bir edildiğini ve ülkenin kararnamelerle yönetildiğini kaydetti.  
“BU GİDİŞAT KIBRIS TÜRK HALKINI YOK OLUŞA SÜRÜKLÜYOR”
Kıbrıs Türk halkının önünde kritik bir erken genel seçim olduğunu ifade eden Tufan Erhürman, mevcut gidişatın Kıbrıs Türk halkını yok oluşa doğru sürüklediğine dair endişeler taşıdıklarını belirtti. 
“Vatandaşlık, istihdam, üçlü kararnameyle yapılan atamalar, sanayi arazileri, kırsal kesim arsaları, kamu bankalarının kredileri gibi pek çok konuda ülkedeki kaynakların siyasi istismar kapısına dönüştürüldüğünü” kaydeden Erhürman, bu kapıların sonunun olmadığını, hükümetin bunları kullanmaya devam ettiğini ve hükumete geldiklerinde bu kapıların yasalarla düzenlenecek objektif kriterler çerçevesinde tamamen kapatılacağını kaydetti. 
 

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Son Güncelleme: 06.10.2021 22:57
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