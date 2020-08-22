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Erhürman: “Pandemi süreci kötü yönetildi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, pandemi sürecinin kötü yönetildiğini ifade ederek, toplumdan her kesimin ciddi tedirginlik içinde olduğunu vurguladı, ekonomide yaşanan çok ciddi sorunların çözümü için liderlik gerektiğini kaydetti.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 15:41
Erhürman: “Pandemi süreci kötü yönetildi”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, pandemi sürecinin kötü yönetildiğini ifade ederek, toplumdan her kesimin ciddi tedirginlik içinde olduğunu vurguladı, ekonomide yaşanan çok ciddi sorunların çözümü için liderlik gerektiğini kaydetti.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı ziyaret etti. 

Erhürman, ülkede beş buçuk aya yakın bir süredir ciddi sıkıntılar yaşandığını, bundan en fazla etkilenen kesimlerden birinin de esnaf ve zanaatkarlar olduğunu kaydetti.

Resmi rakamların dahi yeterince ürkütücü olduğunu söyleyen Erhürman, 8 bine yakın esnafın çalışmaya ara verdiğini, resmi rakamlara göre 100 iş yerinin tamamen kapattığını, binin üzerinde KKTC vatandaşının işsizlik durumunda olduğunu söyledi ve bu sıkıntının daha da büyüyeceğine dair endişeler taşıdıklarını dile getirdi.

Pandemi sürecinin kötü yönetildiğini söyleyen Erhürman, “Hem esnaf, hem bizler ‘buradaki yönetim boşluğu bizi nereye taşır’ın endişesini taşıyoruz. ‘Bir daha kapanma söz konusu olamaz’ diye söyleniyor, kimse zaten bir daha kapanmadan söz etmiyor. Ancak bu süreç bu kadar kötü yönetilirse, insanların kendi kendini kapatmasının gündeme geleceğini ve bunun da ekonomide çok ciddi etkiler yaratabileceğini öngörüyoruz” dedi.

Doğu Akdeniz’de çok ciddi bir kargaşanın yaşandığını söyleyen Erhürman, o kargaşanın olumsuz etkiler doğurma riski de taşıdığını vurguladı. Ekonomi, sağlık ve uluslararası ilişkiler açısından çok önemli bir dönemden geçildiğini kaydeden Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bir cenderenin içinden geçmekte olduğunun altını çizdi.

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Erhürman, “Elbirliği ve yürek birliği ile bu cendereyi aşmamız gerekiyor. Tam da bu cenderenin içerisinden geçerken, ciddi bir yönetim boşluğuyla da karşı karşıyayız” dedi.

“KAYNAKLAR ADİL OLARAK DAĞITILMADI”

Bu dönemde bazı sektörlerin tüm sektörlerden daha fazla olumsuz etkileneceğini çok sıklıkla söylediklerini vurgulayan Erhürman, Lefke’de üniversite yolunun, Lefkoşa’da Arasta’nın, Mağusa Surlariçi’nin, Girne çarşısının bölgesel olarak daha çok etkilenen yerler olduğunu söyledi.

Erhürman, “Elimizdeki kaynakları, doğru ve adil dağıtmamız gerekiyordu. Daha fazla etkilenene daha fazla, daha az etkilenene daha az destek vermeyi başarabilmemiz gerekiyordu. Ancak şu ana kadar yapılan yönetim tarzı, bizi maalesef bu adil noktaya taşıyamadı” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANLIĞI DAHA EFEKTİF KULLANMAMIZ GEREKEN BİR MAKAMDIR”

Erhürman, istikrarlı bir gelişim sağlanamaz ve dışarıyla doğru ilişki kurulamazsa özellikle kriz dönemlerinde daha büyük darbeler gelebileceğine dikkati çekti, “Cumhurbaşkanlığı hem dışarıyla daha iyi ilişki kurabilmesi, hem de içsel mekanizmaları daha doğru bir biçimde, daha efektif bir şekilde kullanmamız gereken bir makamdır” dedi.

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Son Güncelleme: 22.08.2020 16:22
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