banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1086
ALTIN
462.952
DOLAR
7.4145
STERLİN
9.8900
EURO
8.7748
Olmasaydı Türkiye
Olmasaydı Türkiye
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Hayat neden bu kadar zor?
Hayat neden bu kadar zor?
“Benim çocuğumun suçu ne!”
“Benim çocuğumun suçu ne!”
banner364

Erhürman: “Pandemi süreci iyi yönetilemedi”

05 Eylül 2020 Cumartesi 16:01
Erhürman: “Pandemi süreci iyi yönetilemedi”
banner337
banner351

“VAKA SAYISI GÖZ GÖRE GÖRE PATLADI, HALK SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATILDI”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, pandemi sürecinin yönetilemediğini, vaka sayısının göz göre göre patladığını, halk sağlığının tehlikeye atıldığını, eğitimin riske edildiğini, ekonominin dibe vurduğunu savundu.

Binlerce, işyerinin kapandığını, insanların işsiz ve ekmeksiz kaldığını belirten Erhürman, “Aldıkları yanlış kararlarla, içeride vakaları tekrardan patlatmak suretiyle, şu anda çalışmakta olan esnafın müşterilerini de düşürdüler. İçeride biraz da olsun tekerlek dönmeye başlamışken, o tekerlek yeniden durma noktasına geldi. Yani ekonomiyi de yüzlerine gözlerine bulaştırdılar” dedi.

Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Taşkent köyünü ve Taşkent Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Erhürman, virüsün ülkede görüldüğü 10 Mart tarihinden itibaren sürekli, hükümete çağrılar yaptıklarını hatırlatarak, ana muhalefette olmalarına rağmen fırsatçılık yapmadıklarını, hükümete yardımcı olmaya çalıştıklarını, ancak bu çağrıların kabul görmediğini kaydetti.

“NASIL GEÇİNİYORLAR”

Pandemi hastanesinin gerekli olduğunu söyleyen Erhürman, “Bu hastaneyi yapmak için para da vardı, yer de vardı, halk da bunu talep ediyordu, bilim insanları, uzmanlar, sivil toplum da aynısını söylüyordu. Oysa 10 Mart’tan bugüne altı ay geçti, hala pandemi hastanesi yok” dedi.

Ekonomi alanında da aynı basiretsizliğin sergilendiğini söyleyen Erhürman, “Resmi rakamlara göre çalışmaya ara vermiş 8 bin iş yeri var. Her birinin üç çalışanı olsa, şu anda 24 bin insanın ne ile geçindiğini biz bilmiyoruz, devlet de bilmiyor” ifadelerini kullandı.

2 bin KKTC vatandaşının işsiz kaldığını savunan Erhürman, “Aldıkları yanlış kararlarla, içeride vakaları tekrardan patlatmak suretiyle, şu anda çalışmakta olan esnafın müşterilerini de düşürdüler. İçeride biraz da olsun tekerlek dönmeye başlamışken, o tekerlek yeniden durma noktasına geldi. Yani ekonomiyi de yüzlerine gözlerine bulaştırdılar” şeklinde konuştu.

banner341
“EĞİTİM ALANINDA HİÇBİR ŞEY YAPILMADI”

Eğitim konusuna da değinen Erhürman şunları kaydetti:

“Okulların açılması için de altı aylık süre vardı. Hiçbir hazırlık yapılmadı. Şu anda her bir okulda, her bir öğretmen ‘Acaba neyi, nasıl yapacağım?’ sorusuyla karşı karşıya. İnsanlar da ‘Çocuğumu okula göndereyim mi? Göndermezsem de nasıl eğitim alacak?’ çelişkisine takıldı kaldı.”

Özel okullardaki ve nispeten daha varlıklı ailelerin çocuklarının ellerinde tabletleri ve özel okulların verdiği online eğitim de olduğunu söyleyen Erhürman, kamu okullarında pek çok çocuğun tabletinin ve telefonunun olmadığını, bazı bölgelerde internete erişimin de olmadığını ve hükümetin bu altı ayda eğitim alanında da hiçbir şey yapmadığını vurguladı.

“BU SÜREÇTE DÜNYA İLE İRTİBAT DAHİ KURAMADIK”

Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinen Erhürman, bölgenin karmakarış olduğunu söyledi. Bunun da apayrı bir sıkıntı olarak sağlık, ekonomi ve eğitim sorunlarının üzerine eklendiğini kaydeden Erhürman, bu sürecin uzun süreceğini vurguladı. Bu süreçte dünya ile irtibat içerisinde olmak gerektiğini ancak bunun başarılamadığını kaydeden Erhürman,“Dolayısıyla ihtiyaç duyduğumuz yardım ve desteği alamadık” dedi.

“CUMHURBAŞKANI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMALI”

Seçimin ardından Cumhurbaşkanlığı makamının gece-gündüz çalışmak zorunda olduğunu söyleyen Erhürman şunları kaydetti:

“Ekim ayı ortasından itibaren Kıbrıs sorununda bir an önce kapsamlı çözüm için mücadeleyi hızlı bir şekilde başlatırken, aynı anda dünya ile tüm konuları konuşmamız gerekiyor. Doğrudan ticareti, Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamının genişletilmesini, AB’nin bize pandemi yokmuş gibi davranmasını ele almalı, Türkiye Cumhuriyeti ile tekrar konuşmalı, ‘Doğu Akdeniz’de biz de varız, Güney’de çıkan hidrokarbonda bizim de payımız var’ demeliyiz. Ekonomide, sağlıkta, ekonomide de adımlar atmaya başlamalıyız.”

Cumhurbaşkanlığı’nın sembolik ve törensel bir makam olmadığını da kaydeden Erhürman, “Müzakere yoksa benim görevim de yoktur” anlayışının değişeceğini kaydetti.

banner360
Son Güncelleme: 05.09.2020 16:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı, Gazimağusa’da Küçük Sanayi Sitesi’ni Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Gazimağusa’da Küçük Sanayi Sitesi’ni Ziyaret Etti
Doç. Dr. Aysin Sinal; “Ekonomik sıkıntılar, anksiyete sorununun ortaya çıkmasına neden oluyor"
Doç. Dr. Aysin Sinal; “Ekonomik sıkıntılar, anksiyete sorununun ortaya çıkmasına neden oluyor"
6 Eylül 2020 Pazar Gündemi
6 Eylül 2020 Pazar Gündemi
Tatar: “Bizim duruşumuz nettir. Egemenliğimizi, güvenliğimizi savunmaya devam edeceğiz”
Tatar: “Bizim duruşumuz nettir. Egemenliğimizi, güvenliğimizi savunmaya devam edeceğiz”
Tarım Bakanı Oğuz, Domates Üreticilerini Ziyaret Etti
Tarım Bakanı Oğuz, Domates Üreticilerini Ziyaret Etti
Lefke’de Halkı Covid-19 Hakkında Bilgilendirmek Amacıyla Pazartesi Toplantı Düzenleniyor
Lefke’de Halkı Covid-19 Hakkında Bilgilendirmek Amacıyla Pazartesi Toplantı Düzenleniyor
Karşı şeride geçip park halindeki minibüse çarptı
Karşı şeride geçip park halindeki minibüse çarptı
Sandık Seçmen Listeleri Yarın Askıya Alınıyor
Sandık Seçmen Listeleri Yarın Askıya Alınıyor
Ltb El Ele Kreşi’nde Tören Düzenlendi
Ltb El Ele Kreşi’nde Tören Düzenlendi
80 yılın en sıcak Eylül’ü yaşanıyor
80 yılın en sıcak Eylül’ü yaşanıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim