banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yağış miktarları
Yağış miktarları
YSK'dan uyarı!
YSK'dan uyarı!
Fırtınanın etkisindeyiz!
Fırtınanın etkisindeyiz!
Erken genel seçim bugün yapılıyor
Sandık başındayız
Gazete manşetleri 23 Ocak 2022 Pazar
Gazete manşetleri
banner405

Erhürman oyunu kullandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyunu kullandı.

23 Ocak 2022 Pazar 12:00
Erhürman oyunu kullandı

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyunu Gönyeli İlkokulu'nda 70 numaralı sandıkta kullandı. Erhürman'a eşi Nilden Bektaş Erhürman,  Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli ve partililer eşlik etti.
Oyunu kullanmasının ardından basına konuşan Erhürman, halkın sandıklara giderek iradesini ortaya koyacağına olan inancını dile getirdi.
Çok zor koşullarda bir seçim süreci ve seçim günü yaşandığını söyleyen Erhürman, insanların buna rağmen önlemlerini alarak sandıklara gittiğini kaydetti.
"Bugünkü seçim, hem bugün için, hem geleceğimiz için yaptığımız bir seçim" diyen Erhürman, seçimden sonra Kıbrıs Türk halkını aydınlık günlerin beklediğine inandığını söyledi. 

banner341
Seçimlerin bir demokrasi meselesi olduğunu belirten Erhürman, "Kıbrıs Türk halkı on yıllardır demokrasi kültürünü buralarda yerleştirmiş ve seçimlerini de bu kültür çerçevesinde gerçekleştiren bir halktır" ifadelerini kullandı. 
Erhürman,  "Halkın sandıklara gelip iradelerini ortaya koyacaklarına yürekten inanıyorum.  Bu seçim öncelikle çocuklarımız,  torunlarımız ve geleceğimiz için oy kullanıyoruz "  diyerek, seçim sonucunun hayırlı olmasını diledi.

 

banner360
Son Güncelleme: 23.01.2022 12:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Özersay oyunu kullandı
Özersay oyunu kullandı
Sucuoğlu oyunu kullandı
Sucuoğlu oyunu kullandı
Ataoğlu oyunu kullandı
Ataoğlu oyunu kullandı
YSK'dan uyarı!
YSK'dan uyarı!
DAÜ’de özel eğitim üzerine seminer
DAÜ’de özel eğitim üzerine seminer
Emekli polisler oluşacak yeni hükümetten polis teşkilatına destek istedi
Emekli polisler oluşacak yeni hükümetten polis teşkilatına destek istedi
Lirik Şiir Grubu’ndan 10. yıl konserleri
Lirik Şiir Grubu’ndan 10. yıl konserleri
Arts Of Small Talk’un konukları Osman Alkaş ve Doğuş Özokutan oldu
Arts Of Small Talk’un konukları Osman Alkaş ve Doğuş Özokutan oldu
GAÜ öğrencileri sahildeki çöpleri topladı
GAÜ öğrencileri sahildeki çöpleri topladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim