Erhürman oyunu kullandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyunu Gönyeli İlkokulu'nda 70 numaralı sandıkta kullandı. Erhürman'a eşi Nilden Bektaş Erhürman, Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli ve partililer eşlik etti.

Oyunu kullanmasının ardından basına konuşan Erhürman, halkın sandıklara giderek iradesini ortaya koyacağına olan inancını dile getirdi.

Çok zor koşullarda bir seçim süreci ve seçim günü yaşandığını söyleyen Erhürman, insanların buna rağmen önlemlerini alarak sandıklara gittiğini kaydetti.

"Bugünkü seçim, hem bugün için, hem geleceğimiz için yaptığımız bir seçim" diyen Erhürman, seçimden sonra Kıbrıs Türk halkını aydınlık günlerin beklediğine inandığını söyledi.



Erhürman, "Halkın sandıklara gelip iradelerini ortaya koyacaklarına yürekten inanıyorum. Bu seçim öncelikle çocuklarımız, torunlarımız ve geleceğimiz için oy kullanıyoruz " diyerek, seçim sonucunun hayırlı olmasını diledi.



