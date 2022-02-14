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Erhürman: “Ortak zeminde uzlaşabilirsek kapıları kapatmıyoruz”

14 Şubat 2022 Pazartesi 16:45
Erhürman: “Ortak zeminde uzlaşabilirsek kapıları kapatmıyoruz”

ERHÜRMAN GÖNDERDİKLERİ METİNDE KIBRIS SORUNU, TAM GÜN OKUL VE GELİRLERİN EURO’YA ENDEKSLENMESİ HUSUSUNDA PARTİ DURUŞLARININ BULUNDUĞUNU BELİRTTİ

“KIBRIS TÜRK HALKININ KRİZİN İÇİNDEN ÇIKMASI İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRECEĞİZ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) bugün hükümet konusundaki görüşlerini gönderdiklerini açıkladı.

CTP’den verilen bilgiye göre, Hakikat Web TV’de katıldığı bir programda Erhürman, UBP ile görüşmelerine değinerek, UBP’nin kendilerine bir metin bıraktığını, metne bakıldığı zaman büyük ölçüde UBP’nin seçim manifestosundan ibaret olduğunun görüldüğünü, bugün itibarıyla UBP’ye CTP’nin görüşlerini gönderdiklerini belirtti.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, bu krizin içinden çıkması için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini vurguladı.

“ORTAK ZEMİNDE UZLAŞABİLİRSEK KAPILARI KAPATMIYORUZ”

Erhürman, “Bize verdikleri metinde, UBP’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili duruşu yer alıyordu, bizim metnimizde de bizim görüşümüz yer alıyor. Gönderdiğimiz metinde, kamu okullarında tam gün eğitim ve gelirlerin Euro’ya endekslenme politikası da yer alıyor. Ortak bir zemin üzerinde uzlaşabilirsek, kapıları kapatmıyoruz” dedi.

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CTP’nin ortaya koyduğu vizyonla ülkenin kendi ayakları üzerinde durabileceğini söylediklerini belirten Erhürman, “O vizyonla hükümette oluruz, o vizyonu ana muhalefet olarak mecliste savunuruz. O vizyon yerine getirmeye çalışılırsa, tam destek veririz. Biz Kıbrıs Türk halkının bu krizin içinden çıkması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmak için doğru zemine basılması gerektiğinin altını çizen Tufan Erhürman, “Biz bir şey olmak için değil, bir şey yapmak için siyasetin içinde olan insanlarız” diye konuştu.

“RAKAM KENDİ BAŞINA İSTİKRARIN GÜVENCESİ DEĞİLDİR”

UBP ile ilkeler üzerinden görüşme yaptıklarını, bir zemin de varsa, iyi niyetle yürümek için arayış içerisine girebileceklerini aktardıklarını söyleyen Erhürman, “42 rakamı çok büyük bir rakamdır. Rakam kendi başına istikrarın güvencesi de değildir. Bunun en belirgin örneği 39 milletvekiliyle kurulan CTP-UBP hükümetidir” dedi. Erhürman, ilkeler üzerinden anlaşılamaması durumunda, rakamın “büyüsüne kapılmanın” anlamlı olmadığını belirtti.

ERKEN SEÇİM SÖYLEMLERİ…

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun erken seçime gidilme olasılığı ile ilgili yaptığı açıklama hakkında ise Erhürman, “İstikrar diyenler, hükümet bizim işimiz diye slogan atanlar, birçok koalisyon ihtimali ortada dururken erken seçim lafını ortaya attılar. İddia ettiğiniz istikrarı hayata geçirmeye çalışacaksınız. Erken seçim silahını duvara astıysanız, o silah bir gün gelip patlayacak. Bu siyasi bir hatadır” ifadelerini kullandı.

YEREL SEÇİMLER

Haziran ayında gerçekleştirilecek belediye seçimleriyle ilgili ise Tufan Erhürman, “Biz parti organlarında değerlendirmeye başladık. İlk olarak hükümetin şekillenmesi de gerekiyor. O devam ederken onu bırakıp da belediye seçimlerine odaklanamayız. Geriye kalan adaylarımızın belirlenmesi için çalışmalar başladı. 28 beldenin 28’inde de aday göstermek için çalışmalara başladık. Belirlenmiş ve açıklanmamış adaylarımız da var. Bu hükümet meselesi biter bitmez adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz” dedi. 

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Son Güncelleme: 14.02.2022 19:02
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