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Erhürman: "Önümüzdeki beş yıl riskli"

CTP lideri Erhürman beraberindeki heyetle birlikte, Şehit Aileleri ve Malûl Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

28 Ağustos 2020 Cuma 12:04
Erhürman: "Önümüzdeki beş yıl riskli"
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  • “Önümüzdeki beş yıl bizim her tarafta hareketli olmamız gereken bir süreç olacak. Bu süreçte yetişmiş tüm insanlarımızla beraber, geniş bir kadroyla çalışmamız lazım”
  • “Hedefimiz elbette bir an önce bütünlüklü çözümdür. Ama aynı zamanda Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nü çıkarıp Avrupa’ya ticaret yapmak, Yeşil Hat Tüzüğü’nü genişletip Güney’e daha fazla mal ihraç etmek, sporcularımıza yurtdışında temsiliyet hakkı kazandırmak, üyesi olduğumuz İslam Ülkeleri Örgütü ile ticaret bağları kurmak, daha fazla öğrenci ve turist getirmek için de dışarıda uğraşmamız lazım.”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, gerek içeride gerekse dışarıda birçok sorun bulunduğuna dikkati çekerek, önümüzdeki beş yılın riskli olduğunu söyledi.  Sağlık konusunda yaşanan sıkıntının ne kadar süreceğini hiç kimsenin bilmediğini, ekonomide yaşanan sıkıntının etkilerinin yıllara yayılacağını, Doğu Akdeniz’in fokur fokur kaynadığını vurgulayan Erhürman, “Önümüzdeki beş sene bizim her tarafta hareketli olmamız gereken bir süreç olacak. Bu süreçte yetişmiş tüm insanlarımızla beraber, geniş bir kadroyla çalışmamız lazım” dedi. CTP lideri Erhürman Şehit Aileleri ve Malûl Gaziler Derneği’ni ziyarette yaptığı konuşmada, hükümetlerin istikrarsız olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı makamının ise beş yıllık kesintisiz ve istikrarlı görev süresi bulunduğunu anlatan Erhürman, bu sürenin hem dışarıda, hem de içeride topluma liderlik etmek için kullanılması gerektiğini söyledi. Erhürman, “Bizim Cumhurbaşkanlığı meselesindeki derdimiz sadece müzakere değil. Hedefimiz elbette bir an önce bütünlüklü çözümdür. Ama aynı zamanda dışarıdaki haklarımızı aramak, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nü çıkarıp Avrupa’ya ticaret yapmak, Yeşil Hat Tüzüğü’nü genişletip Güney’e daha fazla mal ihraç etmek, sporcularımızın yurtdışında temsiliyet hakkı kazanmasını sağlamak, üyesi olduğumuz İslam Ülkeleri Örgütü ile ticaret bağları kurmak, daha fazla öğrenci ve turist getirmek için de dışarıda uğraşmamız lazım. Diğer yandan içeride de o beş yıllık görev süresince liderliğe ihtiyacımız var” dedi.

“HER ALANDA REFORM GEREKLİ”

Hükümetlerin görev süresinin neredeyse bir yıla indiğini, istikrarsızlık yüzünden reformların yapılamadığını vurgulayan CTP Genel Başkanı Erhürman tarımda, eğitimde, yükseköğrenimde, turizmde, trafikte ve daha birçok alanda reforma ihtiyaç olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’nın bugüne kadar hep müzakerecilik makamı olarak algılandığını ifade eden Erhürman şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı’nın tüm yetkilerini de barındırır. Toplum lideri olarak da tüm dünyada kabul görür. Bunun yanında Cumhurbaşkanı, yürütmenin iki ayağından da biridir. Anayasa’ya göre yürütme görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir.  Şimdi yaşadıklarımıza bakın: Bir pandemi hastanesi 6 aydır yapılamadı, ancak Cumhurbaşkanı bu işlerin içine bir türlü müdahil olamadı. Anayasa’ya göre yetkisi vardı. Pandemi hastanesi konusunda Bakanlar Kurulu’na başkanlık edebilirdi.”

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Son Güncelleme: 28.08.2020 12:38
Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
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