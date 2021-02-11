banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yine mi Resmiye hanım meselesi!
Yine mi Resmiye hanım meselesi!
Sağlık Bakanlığı’nın ‘’SESSİZ SORUNU’’ !
Sağlık Bakanlığı’nın ‘’SESSİZ SORUNU’’ !
Yakarış
Yakarış
İki devletli çözüm tek yol
İki devletli çözüm tek yol
banner376

Erhürman, Nava’yla telekonferans yöntemiyle görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği’nden Kıbrıs’a gönderilen aşıların, orantılılık prensibiyle kuzeye temini konusunu gündeme taşıdı, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Genel Müdürü Mario Nava’ya bu yöndeki hassasiyetlerini aktardıklarını söyledi. 

11 Şubat 2021 Perşembe 10:45
Erhürman, Nava’yla telekonferans yöntemiyle görüştü
banner337
banner391

CTP Bası Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkan Erhürman ve Dış İlişkilerden Sorumlu MYK Üyesi Fikri Toros, dün telekonferans yöntemiyle Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Genel Müdürü Mario Nava ve heyeti görüşme gerçekleştirdi. 
Görüşmede hellim tescili, Kıbrıs sorunu ve aşı temini konusundaki gelişmeler ele alındı. 
Erhürman toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, yüz yüze planlanan görüşmenin Nava’nın adaya gelememesi sonucu telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildiğini söyledi. 
Görüşmede aşı, Kıbrıs sorunu ve hellim tesciliyle ilgili gelişmeleri AB yetkilisiyle paylaşma fırsatı bulduklarını aktaran Erhürman, ilk olarak hellim tescili konusunun değerlendirildiğini belirtti. 

“HELLİM TESCİLİNDE 10 PROTOKOL ÖNEMLİ”
Hellimin tescili konusunda kısa bir süre içerisinde gerekli düzenlemelerin yapılmasının gündemde olduğunu belirten Erhürman, şunları söyledi: 
“Görüşmemizde, Kıbrıs Rum tarafının kendi egemenlik alanında olmayan kuzeyde yetki kullanamayacağını, kontrol uygulayamayacağını ve sorumluluk üstlenemeyeceğini düzenleyen Protokol 10’un önemine vurgu yaptık. Hellim tesciline yönelik düzenlemelerin bunu da dikkate alarak yapılması gerektiğini kendilerine ilettik.”
Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde komisyonun geçmişte bal ve balıkta aldığı kararların bir benzerinin hellimde de tekrarlanmasını isteyen Erhürman, tüzük ile komisyon kararının eş zamanlı olarak geçmesinin ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın yetkililerinin açık biçimde altının çizilmesinin önemine değinerek, AB’den en önemli beklentilerinin, düzenlemenin “yeni siyasi ve hukuki tartışmalara yol açmadan” yapılması olduğunu vurguladı. 

KIBRIS KONUSU…

banner341
“Kıbrıs konusuyla ilgili olarak Sayın Nava’ya, Annan Planı ve Crans Montana süreçlerinde yaşananların Kıbrıs Türk halkında hayal kırıklığı yarattığını anımsattık” diyen Erhürman, görüşme hakkındaki şunları kaydetti: 
“Sn. Anastasiadis’in Crans Montana’da siyasi eşitlik gibi temel bir parametreye karşı çıkarak ve bunu gerekçe göstererek masadan kalkmasının kabul edilemez olduğunu yeniden anımsattık. AB, BM ve uluslararası toplumun o günden bugüne Sn. Anastasidis’in federasyonun bu temel ilkesi konusunda ikna edilmesi yönünde yeterli çabayı ortaya koymadığını bir kez daha AB yetkililerine bildirdik.” 
Erhürman, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çerçevesinde siyasi eşitliğin CTP için vazgeçilmez olduğunun altını bir kez daha çizdiklerini de vurguladı.

“AVRUPA’DAN GELEN AŞIDA ORANTILIK PRENSİBİ”
Açıklamaya göre, CTP heyetiyle Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Genel Müdürü Mario Nava’nın görüşmesinde aşı temini de gündeme geldi. 
Avrupa Komisyonu yetkilisi Nava’ya Kıbrıs’a ulaştırılan takriben 33 bin aşının orantılık prensibine göre 8 bin dozunun kuzeye teslim edilmiş olması gerektiğini anımsatan CTP lideri Tufan Erhürman, buna karşın kuzeye teslim edilen aşı miktarının 4 bin 260 civarında kaldığını, aşı teslimatlarının sürekli ve orantılı yapılmasının önemini anımsattıklarını belirtti. 
Erhürman Nava’nın kendilerine Şubat sonundan itibaren teslimatların programa uygun noktaya gelmesini öngördüklerini ve bunun için üzerine düşeni yapacağını da söylediğini ifade etti. 
Mario Nava ve heyetiyle yapılan görüşmenin yararlı geçtiğini belirten Erhürman, CTP’nin AB, BM ve etkili ülkelerle temaslarına hız vererek devam edeceğini söyledi.  
 

banner360
Son Güncelleme: 11.02.2021 13:42
Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında protokol imzalanacak
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında protokol imzalanacak
Elcil, Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarını eleştirdi
Elcil, Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarını eleştirdi
34 kişi hakkında yasal işlem!
34 kişi hakkında yasal işlem!
Alsancak Belediyesi 65 yaş üstü ve engelli olan vatandaşların evlerinde aşılanması için çalışma başlattı
Alsancak Belediyesi 65 yaş üstü ve engelli olan vatandaşların evlerinde aşılanması için çalışma başlattı
Polisiye olaylar
Polisiye olaylar
KTTO, Uluslararası bilimde kadınlar ve kız çocukları günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı
KTTO, Uluslararası bilimde kadınlar ve kız çocukları günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı
Bıçaklı: “Yeni belirlenen asgari ücretle çalışanlar yine açlığa mahkum edildi”
Bıçaklı: “Yeni belirlenen asgari ücretle çalışanlar yine açlığa mahkum edildi”
Heyetlerarası görüşmeye geçildi
Heyetlerarası görüşmeye geçildi
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği ile GKK Emekli Astsubaylar Derneği Miçotakis’i kınadı
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği ile GKK Emekli Astsubaylar Derneği Miçotakis’i kınadı
SOS Çocuk Köyü Derneği sevgililer günü için E-kartlar hazırladı
SOS Çocuk Köyü Derneği sevgililer günü için E-kartlar hazırladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim