banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Erhürman: “Memleket tam bir kaosun içine sürüklenecek”
Yayaya çarptı, işte mahkemeden detaylar...
İşlemediği suç kalmamış...Soygun,yaralama,hırsızlık
Kundakçı mahkemeye çıkarıldı
Sosyal Sigortalar İdare Meclisinde Üye Değişikliği Yapıldı
Son Dakika
banner404

Erhürman: “Memleket tam bir kaosun içine sürüklenecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, hükümete Anayasa yoluna geri dönme çağrısında bulundu.

05 Nisan 2022 Salı 12:14
Erhürman: “Memleket tam bir kaosun içine sürüklenecek”

Anayasa’nın son derece açık olduğunun altını çizen Tufan Erhürman, Anayasa’ya göre yerel yönetim organlarının seçiminin 4 yılda 1 yapıldığını kaydetti. Erhürman, “Memleketin nefeslenmeye ihtiyacı var” diye konuştu

banner341
ERHÜRMAN: ANAYASA SON DERECE AÇIKTIR
Anayasa’nın son derece açık olduğunu vurgulayan Erhürman, Anayasa’ya göre yerel yönetim organlarının seçimlerinin 4 yılda 1 yapıldığını belirtti. Geçen seçimin haziran ayında yapıldığını, buna göre seçimin de haziran ayının son Pazar günü yapılmasının gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “CTP ve HP’ye mensup 21 milletvekili adına biz bu görevi üstlendik ve karar tasarısını getirdik, ivediliğini de istiyoruz” dedi. Hükümetten bir yasa tasarısı geldi ve yasa tasarısıyla seçimin kasım ayına ertelenmesinin ön görüldüğünü hatırlatan Erhürman, o yasa tasarısının yasalaşması durumunda Anayasa’ya aykırı olacağını ve mahkemeye gideceğini söyledi. 

“MEMLEKET TAM BİR KAOSUN İÇİNE SÜRÜKLENECEK”
Büyük ihtimalle Anayasa Mahkemesi’nden iptal kararı çıkacağını belirten Erhürman, söz konusu durumun ardından memleketin tam bir kaosun içine sürükleneceğini dile getirdi. Cumhuriyet Meclisi’nin, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını yerine getirmeme lüksü olmadığını kaydeden Erhürman, “Bunun üzerinden de süreler açısında ciddi sıkıntı yaşanacak” dedi. Erhürman, “Seçime 2 buçuk aydan daha az zaman kaldı ama belediye başkanlığına aday olmayı düşünenler, an itibarıyla nerede belediye olacak, nerede olmayacak, hangi beldenin seçimlerine hitap edeceğini dair bilmiyor. Memlekette belediye meseleleri ‘totoya’ döndü. Her dakika bir belediyenin kapanacağını, açık kalacağını duymaya başladık” dedi. 

“DEMOKRASİ AÇISINDAN DA KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL” 
Bu tartışma ve kargaşanın, demokrasi açısından kabul edilebilir bir şey olmadığına vurgu yapan Erhürman, sürecin de kaosa döndüğünü söyledi. Hükümetin getirdiği yasa tasarısının, Anayasa’ya aykırı olduğunun altını çizen Erhürman, “Seçim de kaosa sürüklenecek. Hem reform dediğiniz şeyin sonrası hem seçimin kendisi kaosa sürüklenecek. Bu getirdiğimiz karar önerisi Anayasa’nın gerektirdiği usulü hükümet uygulamadı diye biz uygulamak zorunda kaldık. Anayasa yoluna geri dönün bu kaosu hep birlikte sonlandıralım. Memleketin nefeslenmeye ihtiyacı var” diye konuştu. “İnsanların canı burnunda. Gelin bu Meclis’ten akıl yoluyla bir karar çıkaralım” diyen Erhürman, memleketin dört bir yanında belde sakinlerinin ‘asabının bozulmaya’ başlandığını kaydetti. Bu kaosun, hiç kimsede huzur bırakmayacağını vurgulayan Erhürman, “Bu ülkeye duyulan güveni sarsıyor. İnsanların fena halde asaplarını bozuyor. Anayasa’nın gereğini yapmak bunun ivediliğini almak. Kurumsal yapıyı daha da güvenilmez hale getirmemek” dedi. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yayaya çarptı, işte mahkemeden detaylar...
Yayaya çarptı, işte mahkemeden detaylar...
İşlemediği suç kalmamış...Soygun,yaralama,hırsızlık
İşlemediği suç kalmamış...Soygun,yaralama,hırsızlık
Kundakçı mahkemeye çıkarıldı
Kundakçı mahkemeye çıkarıldı
Sosyal Sigortalar İdare Meclisinde Üye Değişikliği Yapıldı
Sosyal Sigortalar İdare Meclisinde Üye Değişikliği Yapıldı
Dikkat Elektrik Kesintisi!
Dikkat Elektrik Kesintisi!
Asgari ücret saptama komisyonu’nda 2 üye değişti
Asgari ücret saptama komisyonu’nda 2 üye değişti
Ahmet Tokatlıoğlu:Ülkenin iflası kaçınılmazdır!
Ahmet Tokatlıoğlu:Ülkenin iflası kaçınılmazdır!
İhtiyat sandığı faiz oranları değişti
İhtiyat sandığı faiz oranları değişti
‘Yeni Girne 100 Yataklı Askeri Hastane Yapımı Protokolü’ Resmi Gazete’de yayımlandı
‘Yeni Girne 100 Yataklı Askeri Hastane Yapımı Protokolü’ Resmi Gazete’de yayımlandı
Mehmet Harmancı: Başımıza ne geldiyse korkak siyasetçilerden geldi
Mehmet Harmancı: Başımıza ne geldiyse korkak siyasetçilerden geldi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim