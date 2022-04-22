Erhürman: “Memleket bu krizde maskaralığın içine sürükleniyor”

HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMALARI

CUMHURBAŞKANI TATAR, SİYASİ PARTİ BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞÜYOR



Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmenin rutin, normal bir hükümet kurma görüşmesi olmadığını söyleyerek, “Yaşananlar inanılır gibi değil… Memleket bu krizde maskaralığın içine sürükleniyor. Türkçede bunun başka adı yok” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma çalışmaları kapsamında siyasi parti başkanlarıyla bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı ile yarım saat süren görüşme sonrasında basına açıklamada bulunan CTP Genel Başkanı Erhürman, bugün Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmenin rutin, normal bir görüşme olmadığını söyleyerek, “Memlekette yaşananlar inanılır gibi değil…” dedi.

“ORTADA CİDDİ BİR SORUMSUZLUK, CİDDİYETSİZLİK VAR”

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a önce Maliye Bakanı Sunat Atun’u görevden alma yazısını, sonrada da hükümetin istifasını sunduğunu anımsatan Tufan Erhürman, “Memleket bu kadar krizin ortasında böyle bir maskaralığın içine sürükleniyor… Fark edilsin ki ortada ciddi bir sorumsuzluk, ciddiyetsizlik var… Bu zihniyet, ‘ne olacağım’ diye siyaset yapıyor…” dedi.

“BUYURSUNLAR HANGİ 3-4 KİŞİ NASIL DEĞİŞECEK ONUN KAVGASINI VERSİNLER”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kendisine “Hükümeti kurmak istiyor musun?” diye sorduğunu belirten Erhürman, şunları söyledi:

“Eğer Sayın Cumhurbaşkanı’nın kararı, ‘Sucuoğlu istifa etti, hükümeti kurma görevi kendisine verilmez’ yönündeyse biz bu görevi alırız… Hükümeti kuracaksak UBP’ye de gideriz, DP’ye de gideriz…diğerlerine de gideriz… Ne çıkacak görürüz ama hükümeti UBP kuracaksa ki Faiz Sucuoğlu hangi hükümetin kurulacağını zaten ilan etti, ‘Bakanlar Kurulu listesinde 3-4 kişi değiştireceğim’ dedi… Buyursunlar kendi içlerinde hangi 3-4 kişi nasıl değişecek onun kavgasını versinler, bizi ilgilendirmez…”

“BİR AY DAHA BU SÖZDE TÖRENLERLE UĞRAŞACAĞIZ… TOPLUMUN BU AYRIMI YAPMAYI ÖĞRENMESİ GEREK….”



“Hiç kimse CTP’yi yaratılan bu maskaralığın parçası haline getiremez. Bu tablonun Türkçede başka adı yok” şeklinde konuşan Tufan Erhürman, hükümet kurmakla ilgili prosedüre işaret ederek şunları kaydetti:“Bir ay daha bu sözde törenlerle uğraşacağız ve bu törenler, ciddiyetsizliğin, sorumsuzluğun göstergesi olacak. Bu tablonun sorumlusu siyasiler değil, bu zihniyetteki siyasilerdir. Toplumun bu ayrımı yapmayı öğrenmesi gerek….”“‘YÖNETEMİYORSUN’ MESAJI VERİLMEK İSTENİYOR”Toplumun özgüvenini yok edilmek istendiğini savunan Erhürman, şöyle devam etti:“Bu topluma ‘muhalefetin de iktidarın da sen de yönetemiyorsun’ mesajı verilmek isteniyor. Buna asla izin vermeyeceğiz… Bu toplumun ülkesel potansiyeli de insani potansiyeli de yönetmeye son derece müsaittir. Kimse aksini iddia edemez. Kimse bu toplumun özgüvenini yıpratmaya, üstünde tepişmeye kalkmasın. Bunun sonucu yoktur. Buradan başarı elde edilemez, bu maskaralıktan kimse kahramanlık çıkaramaz…”“BU SAATTEN SONRA OLACAKLAR HİÇBİR ŞEY İFADE ETMEZ”“Yaşananların sorumluları bellidir, kimse sorumluluktan kaçmasın, Sayın Atun da Sayın Sucuoğlu da Sayın Tatar da yaşananlardan sorumludur…” diyen Erhürman, şunları da ifade etti:“Sayın Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı’nın Atun’u görevden alamadığını söyledi. Sayın Tatar’a sorduk.. Bize söylediği; iki saat vakit aldım, başsavcı ile görüştüm… Sayın Tatar, eğer Atun’u görevden alamadıysa neden alamadığını halka açıklamak zorundadır.Eğer Tatar, ‘Alamadım değil, almadım’ diyorsa, Sucuoğlu da neden bunu iddia ettiğini açıklamak zorundadır. Kelime oyunları üzerinden kahramanlık hikayesi üreteceğini zannedenler yanılıyor. Bu saatten sonra olacaklar hiçbir şey ifade etmez. Tekrardan üçlü hükümet kurulacaksa onun hükümet olmadığı herkesin malumudur. ‘İstikrar, iktidar bizim işimiz’ diyerek iktidara gelenler bu ülkenin en kısa ömürlü hükümetini yarattı. Bu halk bunun bedelini muhakkak surette ödetecektir. Böyle bir maskaralık hiçbir şekilde kabul edilemez…”Erhürman, ülkede ekonomik kriz olduğunu, mart ayıo elektrik faturalarının nasıl hesaplanacağının hala bilinmediğini belirterek, bugün Resmi Gazetede yayımlanan AKSA’nın borçlarının devlete devredilmesi kararını eleştirdi, hükümetin istifa ettiğini belirtti.CTP’nin hükümet kurmak için değil, seçimde söylediği ilkeleri hayata geçirmek için hükümet kuracağını kaydeden CTP Genel Başkanı Erhürman, “Hala siyasiler arasında teknokrat hükümetin ne olduğunu bilmeyenler var” dedi.Cumhuriyet Meclisi’nden 5 yıllık kalkınma planının geçirilmesi, ekonomik ve mali iş birliği protokolünün bu doğrultuda uygulanması gerektiğini belirten Erhürman, Türkiye ile imzalanan protokolün muhalefetin dahi bilgisine gelmediğini söyledi.