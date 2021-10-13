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Erhürman, Meclis’teki nisap sorunu ve genel seçim ile ilgili yaşananların “normal dışı” olduğunu savundu

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin Meclis’teki nisap sorunu, Hükümet ve erken seçim konularındaki sorularını yanıtlayan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar’a da eleştirilerde bulundu.

13 Ekim 2021 Çarşamba 12:30
Erhürman, Meclis’teki nisap sorunu ve genel seçim ile ilgili yaşananların “normal dışı” olduğunu savundu

Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’teki nisap sorunu ve genel seçim ile ilgili yaşananların “normal dışı” olduğunu savundu.

“HÜKÜMET, ANAYASA, YASA VE MECLİS İÇ TÜZÜĞÜ’NE AYKIRI DAVRANIYOR”

Meclis İç Tüzüğü’nde nisap sağlanamaması halinde oturumun kaç kez ertelenebileceğine ilişkin herhangi bir sınır olmadığını hatırlatan Erhürman, “İç Tüzük hazırlanırken kimsenin aklına bir hükümetin çoğunluğu olduğunu iddia edeceği ve Meclis’i açamayacağı gelmedi” dedi.

Yaşananları “normal dışı” olarak değerlendiren Erhürman, Hükümetin Ad-hoc Komite kurduğunu ve Nisan’da genel seçim yapılmasına karar verdiğini anımsatarak, bu kararı çoğunluğu olmadığı için Meclis’e getiremediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan boşalan sandalyenin dolması için yapılması gereken ara seçimin de yapılmadığını hatırlatan Erhürman, Hükümetin Anayasa, yasa ve Meclis İç Tüzüğü’ne aykırı davrandığını savundu.

Hükümeti “ölü doğmuş” ve “yok hükmünde” olarak nitelendiren Erhürman, ortada bir hükümet olmadığını ve bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğini ifade etti.

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“BAŞBAKAN YARDIMCISININ BÖYLE DEMESİ NEREDE GÖRÜLDÜ?”

UBP – DP – YDP Hükümeti döneminde bakanlar arasında kavgalara bile tanık olunduğunu anlatan Erhürman, “ Hükümetin Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, bu hükümetin devamının halka eziyet olduğunu söylüyor. Başbakan Yardımcısı’nın böyle demesi nerede görüldü?” diye sordu.

Hükümetin hem azınlık olması hem de yasa tanımaması nedeniyle meşrutiyetini kaybettiğini öne süren Erhürman, UBP’nin tek derdinin kurultay olduğunu ve kimsenin sokakta yaşanan krize konsantre olmadığını ifade etti.

UBP’nin 6 Şubat tarihinde yapılması önerilen genel seçim için seçim yasaklarının 6 Aralık’ta başlaması teklifine de değinen Erhürman, “6 Aralık'a kadar vatandaşlık, istihdam, arazi dağıtımı serbest olsun istiyorlar” dedi.

TATAR’A “TARAFSIZLIK” ELEŞTİRİSİ…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP’nin kuruluş resepsiyonundaki konuşmasını da eleştiren Erhürman, “Tatar, ‘tarafsız olmam gerekiyor ama…’ diye cümlesine başladı. Demek ki tarafsız olmanın Anayasal sorumluluğu olduğunu biliyor ama ‘ben buna uymayacağım’ diyor. Makamın itibarını zedeliyor. Tarafsız olmayacağını, halkın tamamını temsil etmediğini açıkça söylüyor” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 13.10.2021 14:11
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