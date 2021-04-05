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Erhürman Meclis'te konuştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hükümet’in aldığı hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulma kararının hukuken de, sosyal olarak da, ekonomik olarak da yanlış olduğunu söyledi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 14:25
Erhürman Meclis'te konuştu
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CTP lideri Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasına Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya “Türkiye ile imzalanan Ekonomik ve İktisadi İşbirliği Protokolü’nde Türkiye Cumhuriyeti tarafının taahhütlerini yerine getirmemesinin sebebi olarak, muhalefetin komitelerde görüşülmekte olunan yasalar ile ilgili bir tıkaç görevi görmesi olduğunu mu söylediniz?” sorusunu yönelterek başlayan Erhürman, kamuoyuna yanlış mesajlar verildiğini, Hükümet’in yasa tasarılarını hazırlamış, komiteye getirildiğini ve komitelerde muhalefetin bu yasa tasarılarının geçmesine engel olduğu için de Türkiye’nin bize kaynak aktarılmadığı izleniminin yaratılmaya çalışıldığını, bunların hiçbir doğruluk payı olmadığını söyledi. Eylem Planı’nda Mart 2021’de Kamu Görevlileri ile ilgili yasa tasarısının getirileceği yazılmasına rağmen getirilmediğini söyleyen Erhürman, Hal Yasası’nın da bu protokolde yer almadığını vurguladı.

“TÜRKİYE’DEN KAYNAK GELECEK Mİ, GELMEYECEK Mİ?”

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Maliye Bakanı’nın Türkiye’den kaynak gelip gelmeyeceği ile ilgili Meclis’e gerekli bilgilendirmeyi yapması gerektiğini de söyleyen Erhürman, hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasının 2018’de gündeme getirildiğini, Ağustos ayında döviz krizinin patladığını, yılın sonunda da yüzde 30 oranlarında hayat pahalılığının oluştuğunu ve Hükümet’in o dönem, “Hayat pahalılığı yüzde 30’un üzerine çıkmayacak” şeklinde bir karar ürettiğini, ancak o süre içerisinde hayat pahalılığının eksi çıktığını ve hükümetin iki puan da fazladan hayat pahalılığı ödediğini vurguladı. Şu anda hayat pahalılığının 0.46 olduğunu da söyleyen Erhürman, hayat pahalılığının 0.46’da kalmasının nedenlerinin başında elektrik ve akaryakıtın olduğunu, buna bir üçüncü unsur olarak da hayat pahalılığı sepetinin olduğunu vurguladı.

“DARALMIŞ OLAN EKONOMİ DAHA DA DARALACAK”

Elektrikte yapılan zamların piyasaya çarpan etkisi ile geri döndüğünü söyleyen Erhürman, brent petrol fiyatlarının ve dövizin yukarıya doğru seyrettiğini, bunun da akaryakıta da zam olarak yansıyacağını, bunlar yapılırken de hayat pahalılığının dondurulacağını vurguladı. Bunun daralmış olan ekonomiyi daha da daraltacağını söyleyen Erhürman, “Bu maliyeye de bir artı getirmeyecektir. Turizmden akan akmıyor, öğrenciden akan akmıyor, bir tek sizin piyasaya verdiğiniz maaşlar üzerinden ekonomide bir hareketlilik var. Onu da öyle bir dönemde durduracaksınız ki, o hareketlilik duracak ve maliye gelir elde edemeyecek. Çarşı daha da bir işleyemez hale gelecek, son tahlilde de maliyenin gelirleri de düşecek” dedi. 2018’de hayat pahalılığını yüzde 30’da durdurduklarını söyleyen Erhürman, o dönemde turistin de, öğrencinin de, Güney’den akan insanların da olduğunu vurguladı. Bu atılan adımın hukuken de, sosyal olarak da, ekonomik olarak da yanlış olduğunu söyleyen Erhürman, “Böyle bir kararı önce Yasa Gücünde Kararname ile şimdi de Yasa Tasarısı ile Meclis’e getirmeye kalkıyorsunuz. Yol tamamen yanlıştır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Meclis Genel KuruluHayat Pahalılığının Dondurulması
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