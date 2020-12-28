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Erhürman Meclis'te konuştu

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi kürsüsünden yaptığı açıklamada, vatandaşın alınan kararları artık uymadığını dile getirerek “Aldığınız kararlar havada uçuşuyor… Kaosa doğru dörtnala gidiyoruz!” ifadelerini kullandı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 14:17
Erhürman Meclis'te konuştu
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada UBP-DP-YDP hükümetini sert bir dille eleştirdi.

Pandemi Hastanesi’nin 15 Kasım tarihinde açılışının yapıldığını ancak 31 Aralık ayına gelindiğini ve hâlâ hastanenin devreye giremediğine dikkat çeken Erhürman, “Muhalefet olarak sağlık alanında her türlü istihdamı yapın dedik… Mart ayından Aralık ayına kadar 100 tane hemşireyi kadrolu istihdam edemediniz” sözlerini kullanarak mevsimlik olarak istihdam edilen hemşirelere dikkat çekti.  

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Mart ayından itibaren kararlara da işaret eden Tufan Erhürman, “ Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ya da Bakanlar Kurulu tarafından kararlar alınsın kimin aldığı fark etmez, bu süreçte alınan kararlarla ilgili olan kişiler çağırılarak, görüş alışverişi yapılması gerekti” dedi.

“Güven gittiği anda bu krizi yönetemeyeceksiniz"

Erhürman, “Güven gittiği anda bu krizi yönetemeyeceksiniz. İnsanlar nihayetinde kararlarınızı uygulamama noktasına gelecektir” ifadelerini kullanarak bu sebepten ötürü alınan kararlarda, ilgili insanlarla kararlar üretilmesinin önemine vurgu yaptı ve kriz masası kurulması gerektiğine tekrar dikkat çekti.

‘Sivil itaatsizliğin’ ortaya çıktığını dile getiren CTP Genel Başkanı Erhürman, en son alınan kararlara işaret ederek “Meyhane olan şimdilik lokantayım diyor… Aldığınız kararlar havada sallanıyor. Kaosa doğru dörtnala gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanKktc Meclis
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