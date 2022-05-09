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Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nun ardından basına konuştu

“BU SAATTEN SONRA SUCUOĞLU BAŞKANLIĞINDA UBP İLE KOALİSYON KURMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

09 Mayıs 2022 Pazartesi 16:15
Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nun ardından basına konuştu

“SAMİMİYSELER EN YAKIN YOLDAN GERİ DÖNSÜNLER. BU HALKA BU SIKINTININ İÇERİSİNDE DAHA FAZLA EZİYET ÇEKTİRMEYE KİMSENİN HAKKI YOK”

“AÇIK BİR ŞEKİLDE KOŞULLARIMIZI SÖYLÜYORUZ: “HÜKÜMET KURMA GÖREVİNİ ALIRIZ ANCAK KURAMAZSAK SEÇİME GİDİLİR”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısının ardından, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, basının sorularını yanıtladı.

Erhürman, Meclis’te yapılan konuşmaları “absürt” olarak nitelendirerek, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın “hükümette oldukları sürece icraatta bulunamama sebeplerinin Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) iç meseleleri olduğunu” söylediğine işaret ederek, “Buna rağmen, yine UBP-DP-YDP hükümetinin kurulmasından bahsediliyor. Arıklı’nın bu sözlerinden sonra, nasıl olacak da UBP-DP-YDP hükümeti kurulacak?” diye sordu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun da tekrardan hükümet kurmak için DP ve YDP’ye gidilmesi konusunda “Bize yakışmaz” ifadesini kullandığını kaydeden Erhürman, kurulması konuşulan UBP-DP-YDP hükümetinde, “Sucuoğlu’nun kendisine yakıştıramadığı şeyi nasıl yapacağı ya da başka bir UBP milletvekiline bunun nasıl yakışacağı” sorusunu yöneltti.

“6-7 AY İÇİNDE 4’ÜNCÜ SUCUOĞLU HÜKÜMETİ OLACAK… DURUMUN NORMAL OLMADIĞINI ANLAMAK İÇİN BAŞKA BİR ŞEY SÖYLEMEYE GEREK YOK”

Bu saatten sonra Sucuoğlu başkanlığında UBP ile koalisyon kurmalarının mümkün olmadığını söyleyen Erhürman, nedenini şöyle açıkladı:

“Seçimden çıkmış 24 milletvekiliyle UBP, birinci hükümeti gitmiş 59 gün, ikinci hükümeti gitmiş 3-4 gün. Bu parti Sayın Faiz Sucuoğlu başkanlığında böyle bir süreç yaşıyor. Demokratik olarak normal kabul edilemez zaten Faiz Sucuoğlu’nun bir daha görevi alması. 6-7 ay içerisinde bu 4’üncü Sucuoğlu hükümeti olacak. Bunun normal olmadığını anlatmak için herhalde başka bir şey söylemeye gerek yok.”

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UBP içerisinden herhangi bir milletvekili başkanlığında bir hükümetin kurulmasının da “demokratik olarak normal olmayacağını” söyleyen Erhürman, “yüzde 60 oyla Kurultay’dan çıkmış, yüzde 40 oyla seçimden çıkmış, 24 milletvekiliyle Meclis’e gelmiş Genel Başkan yerine başka bir milletvekilinin seçilmesinin meşru ve halkın anlayabileceği bir şey olmadığını” ifade etti.

“BÖYLE ŞARTLARDA BİZ BU YAPIYI NASIL MEŞRU KABUL EDERİZ?”

Bunların neden yaşandığını, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından “Türkiye Cumhuriyeti Faiz Sucuoğlu’yla çalışmak istemiyor” şeklindeki ifadesiyle yanıtlandığını ve bunun kimse tarafından yalanlanmadığını öne süren Erhürman, “Bu şartlarda biz böyle bir yapıyı nasıl meşru kabul ederiz de CTP ile bu meşru olmayan yapının hükümet kurmasından bahsederiz? Bu da mümkün değil” şeklinde konuştu.

Erhürman, hükümeti görevi kurma görevini, kuramazlarsa tekrardan seçime gidilmesi koşuluyla alabileceklerini kaydederek, aksi takdirde 15 gün boyunca dolaşarak zaman harcanacağını, kurulamaması halinde de “Ana muhalefet kuramadığına göre, biz ülkeyi hükümetsiz bırakmamak adına tekrardan sahneye çıkıyoruz” şeklinde mevcut “kurulu” hükümetin oyununu oynayacağını söyledi.

Erhürman, kürsüdeki konuşmasına işaret ederek, “Hem demokratik hem ekonomik bir fukaralaşma dönemi yaşıyoruz. Bu ülke, tarihinde, demokratik ve ekonomik açıdan hiç bu kadar fukaralaşmamıştı” ifadelerini kullandı ve gıda başta olmak üzere yüksek enflasyona değinerek, “Bunlar yaşanırken ülkenin konuşmak zorunda bırakıldığı konulara bakın” dedi.

“BU YAPI İSTİKRAR SAĞLAYAMAZ”

“Samimiyseler en yakın yoldan geri dönsünler. Bu halka bu sıkıntının içerisinde daha fazla eziyet çektirmeye kimsenin hakkı yok” diyen Erhürman, sözlerini şöyle tamamladı:

“59 günde, 1 haftada biten hükümetten sonra yeni bir hükümette hiçbir bakan önünde 6 aylık 8 aylık programlar koymaz. Dolayısıyla bu yapı istikrar üretemez. Gerçekten samimi iseler, bizim koyduğumuz koşullar ortada. Gelsinler biz alırız görevi hepsiyle de görüşürüz.”

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Son Güncelleme: 10.05.2022 00:30
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