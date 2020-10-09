Erhürman mal varlığını açıkladı

Cumhurbaşkanı adayı Erhürman’ın ve eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın mal varlığı şöyle:
• Tufan Erhürman adına Gönyeli’de bir apartman dairesi
• Eşi Nilden Erhürman adına Gönyeli’de birlikte yaşadıkları ev• Tufan Erhürman adına Mazda Axela otomobil
• Tufan Erhürman adına babası tarafından kullanılan Toyota Fielder marka araba
• Eşi Nilden Erhürman adına Honda CRV marka araba
• Tufan Erhürman ve eşi Nilden Erhürman adına ortak hesapta 85.000 TL ve 2.300 Stg
• Ev almak için ihtiyat sandığından alınmış ve düzenli ödenmekte olan, bakiyesi 94.443,95 TL olan borç