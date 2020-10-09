banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1161
ALTIN
489.032
DOLAR
7.8919
STERLİN
10.2661
EURO
9.3249
Vaktidir gayrı
Neden mi Serdar Denktaş?
Oy namus ve vicdandır
Oy namus ve vicdandır
Evdeki hesap çarşıya uymazsa!?
Evdeki hesap çarşıya uymazsa!?
11 Ekim; Akıncı ve Denktaş…
11 Ekim; Akıncı ve Denktaş…
banner376

Erhürman mal varlığını açıkladı

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçimler öncesi mal varlığını açıkladı. Erhürman, mal beyanı yapmayı şeffaflığın bir gereği olarak gördüğünü söyledi.

09 Ekim 2020 Cuma 15:53
Erhürman mal varlığını açıkladı
banner337
banner351

Cumhurbaşkanı adayı Erhürman’ın ve eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın mal varlığı şöyle:

• Tufan Erhürman adına Gönyeli’de bir apartman dairesi

• Eşi Nilden Erhürman adına Gönyeli’de birlikte yaşadıkları ev

banner341
• Tufan Erhürman adına Mazda Axela otomobil

• Tufan Erhürman adına babası tarafından kullanılan Toyota Fielder marka araba

• Eşi Nilden Erhürman adına Honda CRV marka araba

• Tufan Erhürman ve eşi Nilden Erhürman adına ortak hesapta 85.000 TL ve 2.300 Stg

• Ev almak için ihtiyat sandığından alınmış ve düzenli ödenmekte olan, bakiyesi 94.443,95 TL olan borç

banner360
Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman Mal Varlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava Sıcaklığı 26 Dereceye Kadar Düşecek
Hava Sıcaklığı 26 Dereceye Kadar Düşecek
Hava Sıcaklığı 26 Dereceye Kadar Düşecek
Hava Sıcaklığı 26 Dereceye Kadar Düşecek
Prof.turgay: ‘’dijital Eğitim Olmasaydı İşimiz Çok Zordu’’
Prof.turgay: ‘’dijital Eğitim Olmasaydı İşimiz Çok Zordu’’
Prof.turgay: ‘’dijital Eğitim Olmasaydı İşimiz Çok Zordu’’
Prof.turgay: ‘’dijital Eğitim Olmasaydı İşimiz Çok Zordu’’
Salamis Kamp Alanında Yangın… Bir  karavan Tamamen, Bir Karavan Da Kısmen Yandı
Salamis Kamp Alanında Yangın… Bir  karavan Tamamen, Bir Karavan Da Kısmen Yandı
Salamis Kamp Alanında Yangın… Bir  karavan Tamamen, Bir Karavan Da Kısmen Yandı
Salamis Kamp Alanında Yangın… Bir  karavan Tamamen, Bir Karavan Da Kısmen Yandı
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Özersay, Akdenizliler Derneği’ni Ziyaret Etti
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Özersay, Akdenizliler Derneği’ni Ziyaret Etti
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Özersay, Akdenizliler Derneği’ni Ziyaret Etti
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Özersay, Akdenizliler Derneği’ni Ziyaret Etti
Ykp, Belirlediği İlkeler Çerçevesinde Hareket Eden Adaylara Destek Vereceğini Açıkladı
Ykp, Belirlediği İlkeler Çerçevesinde Hareket Eden Adaylara Destek Vereceğini Açıkladı
Ykp, Belirlediği İlkeler Çerçevesinde Hareket Eden Adaylara Destek Vereceğini Açıkladı
Ykp, Belirlediği İlkeler Çerçevesinde Hareket Eden Adaylara Destek Vereceğini Açıkladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim