Erhürman mal varlığını açıkladı

Cumhurbaşkanı adayı Erhürman’ın ve eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın mal varlığı şöyle:

• Tufan Erhürman adına Gönyeli’de bir apartman dairesi

• Eşi Nilden Erhürman adına Gönyeli’de birlikte yaşadıkları ev

• Tufan Erhürman adına Mazda Axela otomobil

• Tufan Erhürman adına babası tarafından kullanılan Toyota Fielder marka araba

• Eşi Nilden Erhürman adına Honda CRV marka araba

• Tufan Erhürman ve eşi Nilden Erhürman adına ortak hesapta 85.000 TL ve 2.300 Stg

• Ev almak için ihtiyat sandığından alınmış ve düzenli ödenmekte olan, bakiyesi 94.443,95 TL olan borç