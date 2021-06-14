Erhürman Lefke'de temaslar yaptı

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği’nin birlikte organize ettiği 11. Lefke Ceviz Festivaline katılarak bölge esnafını ziyaret etti, festivale katılanlarla bir araya geldi.

Organizasyonda emeği geçenleri kutlayıp, bölge halkının ürettiği ürünlerin değer bulmasının son derece önemli olduğunu ifade eden Erhürman, “Üreten yok olmaz” sloganına atıfta bulunarak, üretimden kopmamak gerektiğini vurguladı.