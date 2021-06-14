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Erhürman Lefke'de temaslar yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve ana muhalefet lideri Tufan Erhürman, Lefke bölgesinde bir dizi temaslarda bulundu.

14 Haziran 2021 Pazartesi 10:15
Erhürman Lefke'de temaslar yaptı
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CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği’nin birlikte organize ettiği 11. Lefke Ceviz Festivaline katılarak bölge esnafını ziyaret etti, festivale katılanlarla bir araya geldi.

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Organizasyonda emeği geçenleri kutlayıp, bölge halkının ürettiği ürünlerin değer bulmasının son derece önemli olduğunu ifade eden Erhürman, “Üreten yok olmaz” sloganına atıfta bulunarak, üretimden kopmamak gerektiğini vurguladı.

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Son Güncelleme: 14.06.2021 09:59
Anahtar Kelimeler:
LefkeTufan Erhürman
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