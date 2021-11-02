Erhürman: “Kurultay bitti diye yaşatılanları unutacak değiliz”

Türkiye ile ilişkilerin doğru zeminde olmadığını ifade eden Erhürman, var olan protokol düzeninin sürdürülebilir olmadığını savundu.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Erhürman, Ada TV’de yayınlanan “Gündem Özel” programına konuk oldu ve değerlendirmelerde bulundu.

“KRİZİN ORTASINDA HALK HÜKÜMETSİZ KALDI”

11 aydır ortada hükümet diye bir şey olmadığını öne süren Erhürman, krizin ortasında halkın hükümetsiz kaldığını ve bunların bedelini çok ağır ödediğini savundu.

Hükümeti kurma görevi alan birinci partinin görüşme trafiğine normalde ana muhalefet ile başlaması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Bizimle en son görüşülecek. Saygı duyuyoruz” dedi.

Sucuoğlu’nun, hükümeti yarın Cumhurbaşkanı’na sunacağını söylediğini ifade eden Erhürman, “Yarın sunacağını söylüyor Cumhurbaşkanı’na. Demek ki kafasında hükümet formülü oluşmuş durumda” şeklinde konuştu.

“SEÇİM YASAKLARI KONUSUNU KONUŞMAMIZ GEREKİYOR”

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile yapacakları görüşmede erken seçim tarihini konuşmaları gerektiğini kaydeden Erhürman, “Seçim yasakları konusunu konuşmamız gerekiyor. Bütçeyi konuşmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.



Aylardır yaşatılanların Meclis’in itibarını sarstığını savunan Erhürman, Anayasa’nın da defalarca ihlal edildiğini ve bu durumun kara bir leke olarak tarihteki yerini alacağını ileri sürdü.Meclis’in ve Kıbrıs Türk halkının kurumlarının itibarsızlaştırıldığını iddia eden Erhürman, “Kurultay bitti diye bu yaşatılanları unutacak ya da unutturacak değiliz” dedi. Memleketin bugüne kadar yok hükmünde bir hükümetle darmadağın edildiğini savunan Erhürman, Meclis’in iradesinin bir an önce yenilenmesi gerektiğini kaydetti.“HALKIN ÖZGÜVENİNİ ZEDELEMEYE ÇALIŞIYORLAR”Sürekli olarak birileri tarafından Kıbrıs Türk halkının özgüveninin zedelenmeye çalışıldığını kaydeden Erhürman, şöyle devam etti:“Bu halktan bir şey olmaz mesajı veriyorlar. Halkın özgüvenini zedelemeye çalışıyorlar. Bu halktan bir şey olacağını, bu halk dünyanın dört bir yanında ispatladı. Siz zaten siyaseti bir şey yapmak için yapmıyorsunuz, bir şey olmak için yapıyorsunuz.”UBP içindeki tartışmaların kendisini de mutlu etmediğini belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkının kurduğu her kurumun önemli olduğunu dile getirdi.Aylarca okulların kapalı kaldığına değinen Erhürman, bu dönemde planlama yapılmadığını ve eğitimde fırsat eşitsizliğinin de ortaya çıktığını kaydetti.“TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER DOĞRU ZEMİNDE DEĞİL”Türkiye Cumhuriyeti ile bugüne kadar var olan protokol düzeniyle yürümenin artık mümkün olmadığını savunan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının kalkınma planını protokollere yansıtması gerektiğini söyledi. Türkiye ile ilişkilerin doğru zeminde iyi ilişkiler olması gerektiğinin altını çizen Erhürman, şu anki zeminin yanlış olduğunu öne sürdü.