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Erhürman KTTO'nun çalıştayında konuştu

Cumhuriyeti Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) ‘Orta Vadeli Program Önerisi Taslağı Sunum ve İstişare Etkinliği’ başlığıyla düzenlediği çalıştayda konuşma gerçekleştirdi ve planlamanın önemine dikkat çekti.

19 Kasım 2021 Cuma 10:32
Erhürman KTTO'nun çalıştayında konuştu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) ‘Orta Vadeli Program Önerisi Taslağı Sunum ve İstişare Etkinliği’ başlığıyla düzenlediği çalıştayda konuşan Cumhuriyeti Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman “Gideceği limanı bilmeyen gemiye, hiçbir rüzgardan hayır gelmez” dedi.

Artık somut verilerle konuşulması gerektiğini belirten CTP Lideri Tufan Erhürman, büyük laflarla konuşulan dönemlerin geride kaldığının da herkes tarafından fark edilmesi gerektiğini dile getirdi. Erhürman, planlanması durumunda ekonominin kendi ayakları üzerinde durabileceğini de vurguladı.

ERHÜRMAN: VERİLERE ULAŞIMDA SIKINTI YAŞANIYOR

Bu çalışmada emeği geçenlere teşekkürlerini sunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, çok daha somut verilerle konuşma yapma fırsatı bulduğunu kaydetti. Verilere ulaşmada sıkıntı yaşandığını ifade eden Erhürman, verilerin olmaması durumunda birçok konuşmanın havada kalabileceğini söyledi. Somut konuşmak zorunda olduğumuz bir dönemden geçtiğimize dikkat çeken Erhürman, “Büyük laflarla konuşacağımız dönemleri çok geride bıraktığımızın herkes tarafından fark edilmesi gereken bir dönemdeyiz” dedi.

“UZUN VADELİ KALKINMA EYLEM PLANI ŞARTTIR”

Artık ‘denizin bittiğini’ söyleyen Erhürman, “Yelken kullanıldı. Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgardan hayır gelmez” diye konuştu. CTP olarak aylardır uzun vadeli kalkınma eylem planından bahsettiklerini vurgulayan Erhürman, bunun şart olduğunu dile getirdi. Erhürman, “Bu ülkede öngörüsüzlüğün ve plansızlığın bizi nereye getirdiğini bilerek söylüyoruz. Kriz var dedik, kriz masası kurulmalıdır dedik, bize kriz yoktur dediler. 2021’in sonbaharından itibaren sarsıntı büyüyecek, depreme dönüşecek dedik ama hiçbir hazırlık yapılmadı. Krizin içine yuvarlandık” diye konuştu. Dörtlü hükümet döneminde 15 ay hükümette kaldıklarını belirten Erhürman, 15 ayda 2 orta vadeli programın bakanlar kurulundan geçtiğini kaydetti.

“EKONOMİK KONSEY BİR KERE BİLE TOPLANMADI”

“Biz hükümetten gittik, o günden bugüne bir orta vadeli program hazırlanmadı. Bir kere bile ekonomik ve sosyal konsey toplanmadı. Hem de krizin içerisinde” diyen Erhürman, içinde bulunduğumuz dönemin, en çok program yapmamız gereken dönem olduğunu ifade etti. Bire bir yaşadığımız sorunları, hiç yokmuş gibi konuşmaktan vazgeçmenin artık zamanı olduğuna vurgu yapan Erhürman, geçmişte de benzer sorunların yaşandığını dile getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin üçüncü 5 yıllık kalkınma planında Başbakan Dr. Derviş Eroğlu döneminde, enflasyon başlığı altında, “1992’de piyasa ekonomisinin ve fiyat mekanizmasının iyi işlenmesi için enflasyonun önlenmesi, TL’nin aşırı değer kaybının KKTC’nin mali ve ekonomik yapısında yarattığı sorunlara acilen çözüm getirilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak kendi para birimini tedavüle koyması yönünde gerekli çalışmalar yapılacaktır” yazdığını belirten Erhürman, “Sayın Eroğlu döneminde cesaretle söylenen bir şeyi 2021’de konuşmayacaksak boşuna toplanmayalım” dedi.

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