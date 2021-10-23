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Erhürman: “Kıbrıs Türk halkı dönüm noktasında”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının artık dönüm noktasında olduğunu, bu sebeple yapılacak erken genel seçimin büyük önem arz ettiğinin altını çizdi. 

23 Ekim 2021 Cumartesi 15:00
Erhürman: “Kıbrıs Türk halkı dönüm noktasında”

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Erhürman ve beraberindeki heyet, Gaziköy halkıyla buluştu. 
Gaziköy Spor Kulübü binasında yer alan buluşmada konuşan Erhürman, dörtlü koalisyon döneminde yaptıkları icraatları Gaziköy halkına aktardı. 
Erhürman’a ziyarette, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Lefkoşa Milletvekilleri Doğuş Derya ve Sıla Usar, Değirmenlik Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit ile ilçe yöneticileri eşlik etti. 
 “ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLER ÇOK KRİTİK” 
İstifa eden azınlık hükümeti ile geçen 10 ay hakkında bilgi vererek sözlerine başlayan Tufan Erhürman, söz konusu hükümetin zaten “ölü doğduğunu” ifade etti.

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En başından beri kriz masası kurulması gerektiğini söylediklerini belirten Erhürman, azınlık hükümetinin tek derdinin ise kurultay olduğunu söyledi. 
Kıbrıs Türk halkı için önümüzdeki seçimlerin çok kritik olduğuna dikkat çeken Erhürman, halkın artık dönüm noktasında olduğunu belirtti. 
“KENDİ AYAKLARIMIZ ÜZERİNDE DURABİLİRİZ” 
Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi iddiasında olduklarını vurgulayan Erhürman, uzun vadeli kalkınma planının öneminden de bahsetti. Erhürman, dörtlü hükümet döneminde Türkiye’den destek gelmemesine ve birçok krizin yaşanmasına rağmen bütçeyi 50 milyon TL artıda bıraktıklarını hatırlattı. 
Kendi ayakları üzerinde duran ekonomi için üretimin önemine dikkat çeken Erhürman, devlet desteğiyle birçok alanda üretimin artırılabileceğini de sözlerine ekledi.
 

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Son Güncelleme: 23.10.2021 17:41
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