banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İstanbul Sözleşmesini biz uyguluyor muyuz?
İstanbul Sözleşmesini biz uyguluyor muyuz?
Bu kadını ziyaret etmeye utanıyor musunuz?
Bu kadını ziyaret etmeye utanıyor...
Pandeminin pandorası
Pandeminin pandorası
Maliye Bakanına göre memur ve emekli döviz artışından etkilenmemiştir(!)
Maliye Bakanına göre memur ve...
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 48 yeni vaka
Kapat

Erhürman KIB-TEK'İ eleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki icraatları nedeniyle hükümeti eleştirerek, “UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti durmadan KIB-TEK’e zarar yazdırıyor” dedi.

25 Mart 2021 Perşembe 15:30
Erhürman KIB-TEK'İ eleştirdi
banner337

CTP  Genel Başkanı Erhürman Meclis Genel Kurulu’nda KIB-TEK ile ilgili açıklamalarda bulundu ve KIB-TEK'i eleştirdi..

banner341
Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:

"Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin durmadan KIB-TEK’e zarar yazdırdığını söyledi. Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Tufan Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın altı ay içinde gaza geçileceği ve elektrik fiyatlarının yarı yarıya düşeceği yönünde açıklamalar yaptığını, şu anda böyle bir yatırımı yapacak bütçenin hiçbir yerde olmadığını, geçilse bile yatırım maliyeti dolayısıyla çok uzun bir süre sonra fiyatlara yansıyacağını söyledi. Erhürman, kurumun zararına satış yaptığının Arıklı’nın açıklamaları ile meclis gündemine geldiğine dikkati çekerek, hükümetin KIB-TEK’in bilançosunu hukuka aykırı olarak bozduğunu ifade etti.

“TOPLAM ZARAR 333 MİLYON TL”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın Elektrik Kurumu’nun Ocak ayı zararının 21 milyon TL olarak açıkladığını da söyleyen Erhürman, nizamnameye uyulmamasından dolayı 2019 yılından bugüne kadar oluşan toplam zararın 333 milyon TL olduğunu vurguladı. 2018’deki kendi dönemlerinde döviz krizinin yaşandığını ve insanlara elektrik zammını yansıtmak istemedikleri, ekonomik döngüyü kırmak istemediklerini söyleyen Erhürman, aldıkları kararın bunu devlete yüklemek yönünde olduğunu vurguladı. Bu kararı aldıklarında, şu anda iktidara mensup milletvekillerinin çok ağır eleştirilerde bulunduklarının da altını çizen Erhürman, bu hükümetin durmadan KIB-TEK’e zarar yazdırdığını söyledi. 

“FİF GELİRLERİ DİPTE”

Fiyat İstikrar Fonu gelirlerinin bu ülkenin önemli gelir kalemlerinden biri olduğunu söyleyen ve bütçedeki verilerin bu önemli gelir kalemine bakılarak yapıldığını vurgulayan Erhürman, “Euro dizelde Fiyat İstikrar Fonu, 14 kuruşa gerilemiş. Geriye kalan akaryakıt türlerinde ise 25 kuruşun hemen üzerinde. Bizim dönemimizde döviz patladığında tüzüğü değiştirmiştik. Baktığımızda Fiyat İstikrar Fonu’nun gelirlerine dipte. Çünkü bu fondan karşılandı akaryakıt. Akaryakıt tüketimi de azaldı” dedi. Kritik bir noktaya gelindiğini vurgulayan Erhürman, hayat pahalılığının dondurulmasının hükümetin gündeminde olduğunu söyledi.

“PİYASADAKİ ALIM GÜCÜ ERİYECEK”

Hayat pahalılığının dondurduktan sonra akaryakıt zammının yapılması halinde bunun insanların reel gelirlerinde ciddi bir düşüş anlamına geleceğini söyleyen Erhürman, “Bu reel düşüşle birlikte, piyasadaki alım gücü de eriyecek. Bu konuda hata üstüne hata yapmaya devam edilmesin” dedi. Özel sektöre yapılan 1500 TL’lik ödemeler konusunda da hükümetin yanlış yaptığını anlatan Erhürman avukatların neden kapsam dışında bırakıldığını sordu, konunun hukuka taşınacağını belirtti.

"

banner360
Son Güncelleme: 25.03.2021 16:42
Anahtar Kelimeler:
KIBTEKTufan Erhürman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
TAK Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Akkurt, Başkan Yardımcısı Artun Çağa oldu
TAK Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Akkurt, Başkan Yardımcısı Artun Çağa oldu
Kıbrıs’ın geleceği online seminerde tartışıldı
Kıbrıs’ın geleceği online seminerde tartışıldı
Mecliste elektronik bileklik takip sistemi ve akaryakıt alım ihalesi de tartışıldı
Mecliste elektronik bileklik takip sistemi ve akaryakıt alım ihalesi de tartışıldı
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı
Özyiğit, Arıklı’yı eleştirdi
Özyiğit, Arıklı’yı eleştirdi
Arıklı ‘Hal Yasası’ ile ilgili konuştu
Arıklı ‘Hal Yasası’ ile ilgili konuştu
Bakan Oğuz'dan kamu çalışanlarına güzel haber
Bakan Oğuz'dan kamu çalışanlarına güzel haber
KTOEÖS'ten açıklama
KTOEÖS'ten açıklama
Canaltay: Yaşlıları bir gün için anmak doğru değil
Canaltay: Yaşlıları bir gün için anmak doğru değil

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim