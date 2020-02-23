banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116829
ALTIN
322.014
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.9082
EURO
6.6031
Bin yüz 92 kişi konut sahibi olacak...
Bin yüz 92 kişi konut...
Devletin İsrafı ve İflası
Devletin İsrafı ve İflası
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil

Erhürman: “Kavga da etmeyeceğiz, ödün de vermeyeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle Binatlı Spor Kulübü, Aydınköy Spor Kulübü, Narenciye Üreticileri Birliği, Baf Ülkü Yurdu Spor Tesisleri’ni ve Akçay’ı ziyaret etti.

Erhürman: “Kavga da etmeyeceğiz, ödün de vermeyeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle Binatlı Spor Kulübü, Aydınköy Spor Kulübü, Narenciye Üreticileri Birliği, Baf Ülkü Yurdu Spor Tesisleri’ni ve Akçay’ı ziyaret etti.

23 Şubat 2020 Pazar 15:39
Erhürman: “Kavga da etmeyeceğiz, ödün de vermeyeceğiz”
banner337

Ziyaretlerinde konuşan Erhürman, hükümetlerin kısa ömürlü olmasından dolayı hedeflenen işlerin yapılamadığını ve hükümetlerin seçime endeksli olduğunu söyledi.

ERHÜRMAN: ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILI ÇOK DAHA ETKİLİ KULLANACAĞIZ

banner317
Erhürman sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bizim artık hem Kıbrıs Sorunu’yla ilgili müzakereleri çözüme taşımak için çaba gösterecek, bir yandan bizim dış ilişkilerdeki sorunlarımızı çözmek için çok daha yoğun çalışma içerisine girecek, diğer taraftan da spor, sağlık ve eğitim politikaları gibi alanlarda da hükümetlere yol gösterecek, liderlik yapacak bir Cumhurbaşkanı’na ihtiyacımız var. Daha önce Cumhurbaşkanlığı’nı bir müzakerecilik makamı gibi görürdük. Yaşadığımız tecrübeler, hükümetlerin ömürlerinin kısa olması, hükümetlerin sürekli seçim baskısıyla karşı karşıya olması, bizim birçok alanda yapmamız gereken işleri yapamayacağımız durumlara düşmemiz sonucunu doğuruyor. Cumhurbaşkanı’nın 5 yıllık istikrarlı görev süresi var. Bu 5 yılı bizim etkili kullanmamız lazım. Hem sporda hem sağlıkta hem eğitimde hem de diğer alanlarda çok daha yoğun çalışabilmek için.”

“KAVGA DA ETMEYECEĞİZ, ÖDÜN DE VERMEYECEĞİZ”

“Bizim dünyayla ilişki içinde olmamız lazım. Oturup Sarayönü’nde beklemememiz lazım. Türkiye’yle de, Avrupa Birliği’yle de, İngiltere’yle de, Fransa’yla da, Birleşmiş Milletler’le de çok daha yoğun görüşebilmemiz lazım. Bu konudaki aktivitemizin çok kısıtlı olduğunu gördük. Önümüzdeki 5 yılda hem içeride hem dışarıda çok daha aktif, geniş kadrolarla çalışacak bir Cumhurbaşkanı’na ihtiyacımız var. Bu ülkede yaşayan halkın bütünlüğü bizim için önemli. Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini, kültürünü bölünmeksizin, parçalanmaksızın, kavga etmeksizin geleceğe taşıyabilmesi önemli. Bunun için de ekonomiye ve paraya ihtiyacımız var. O yüzden kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratmaya odaklanmamız lazım. Kendi ayaklarımız üzerinde duracağız, vergilerimizi bir tamam toplayacağız, gelirlerimizi artıracağız, önümüze konulan engelleri aşmaya çalışacağız. Kavga etmeyeceğiz ama kendi kimliğimizi ve kültürümüzü geleceğe taşımak adına da kimseye ödün vermeyeceğiz. O yüzden önümüzdeki 5 yılda, çok ve aralıksız çalışma ve sadece belli konularla sınırlı kalmayıp, memleketin içerideki ve dışarıdaki tüm konularına el atma sözü veriyoruz.”

banner335
Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanSeçim öncesi Ziyaretler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ubp Genel Başkanı Ve Başbakan Tatar, Akdoğan’da Kahvaltılı Toplantıya Katıldı... Tatar: “kıbrıs Türk Halkının, Haklarının Korunması Ve Güvenliği Açısından Çok Önemli Bir Dönemden Geçiliyor”
Ubp Genel Başkanı Ve Başbakan Tatar, Akdoğan’da Kahvaltılı Toplantıya Katıldı... Tatar: “kıbrıs Türk Halkının, Haklarının Korunması Ve Güvenliği Açısından Çok Önemli Bir Dönemden Geçiliyor”
Doç. Dr. Ümmü Altan Bayraktar, KKTC’deki habercilik anlayışı ve medya etiği konularında değerlendirmelerde bulundu
Doç. Dr. Ümmü Altan Bayraktar, KKTC’deki habercilik anlayışı ve medya etiği konularında değerlendirmelerde bulundu
Özel Eğitim Merkezi çocukları, LTB Fidanlığı’nı ziyaret etti
Özel Eğitim Merkezi çocukları, LTB Fidanlığı’nı ziyaret etti
Özersay: “Bize nefes aldıracak bir dış politikamız olacak”
Özersay: “Bize nefes aldıracak bir dış politikamız olacak”
Benter, geliştirdiği sistemin Kovid-19'a çare olabileciğini belirtti
Benter, geliştirdiği sistemin Kovid-19'a çare olabileciğini belirtti
Tarım Bakanlığı “organik ürün” konusunda halkı ve üreticileri uyardı
Tarım Bakanlığı “organik ürün” konusunda halkı ve üreticileri uyardı
Kız İzci Örgütü Derneği, “İzci Düşünce Günü”nü kutladı
Kız İzci Örgütü Derneği, “İzci Düşünce Günü”nü kutladı
Meclis yarın toplanacak
Meclis yarın toplanacak
Kanlıdere Projesi
Kanlıdere Projesi
Akıncı: “Kıbrıs Türk halkının insanlığı da, yüreği de kocamandır”
Akıncı: “Kıbrıs Türk halkının insanlığı da, yüreği de kocamandır”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim