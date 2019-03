Erhürman: “Kadın kooperatifleri kurulmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi’nin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde, “Tezgahımız emek, dokuduğumuz gelecek” sloganıyla bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği Emekçi Kadınlar Panayırı dün Girne Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda kuruldu.



CTP’den yapılan açıklamaya göre, etkinlikte çocuklar gün boyu oyunlar oynadı, aileler konserler ve gösteriler eşliğinde eğlenme fırsatı yakaladı. Panayırda kadınlar el emeği ürünlerini kurulan stantlarda satışa sundu. Üreten kadınlara katkı sağlamak amacı ile her yıl gerçekleştirilen etkinlikte müzik, dans ve çocuk aktiviteleri de yer aldı. Etkinliğe Başbakan ve Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, MYK üyeleri, bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Elliye yakın standın kurulduğu panayırda çeşitli sivil toplum örgütlerinin stantları da yer aldı. Panayırda bu yıl ilk kez Sağlık Bakanlığı’nın katkıları ile kadın sağlığı bilgi edinme standı da yer aldı. Gün boyu süren etkinlikte konserler, halk dansları ekipleri, yoga etkinlikleri, çocuklar için yüz boyama, seramik yapma, yemek yapma, çocuk oyunları ve benzeri birçok etkinlik yer aldı. Pelin Kutluba ve Ümit Tulumbacı’nın şarkılarıyla yer aldığı panayırda ayrıca Grup Mavi Rüyalar, Tülen Kango, Dance Fit Lapta, Gençlik Merkezi, Lapta ve Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları ekipleri sahne alarak performans sergiledi.





ERHÜRMAN: “KADIN KOOPERATİFLERİ KURULMALI”



Başbakan ve Genel Başkan Tufan Erhürman eşi Nilden Bektaş ile katıldığı etkinlikte stantları gezerek üreticilerle sohbet etti. Alış-veriş yapan Erhürman yurttaşların sorunlarını dinledi. Burada basına açıklamada bulunan Başbakan Erhürman şöyle konuştu:



“Uzun yıllardır her sene yapılan kadın panayırımızda çeşitli üretimler yapan kadınlarımız ürettiklerini pazarlama şansı buluyor. Ve ayrıca birbirimiz görme ve bir arada olma şansı da yakılıyoruz. Buradaki kadınların yaratıcılıkları da çok önemli. Cemileden neler yaptıklarına bakın... Biz ‘üreten yok olmaz’ dedik. Buna vurgu yaptık. Bu etkinlikte kadınlarımız üretti. Çok güzel bir katılım var. Kadınların ürettiklerinin daha iyi pazar bulması için tabii kooperatifleşme çok önemli. Güçler birleştirilmezse sürdürülebilirlik kolay değil. Bunları da konuşma fırsatı bulduk bugün...”





AKANSOY: “GELECEĞİ ÖZGÜRCE DOKUMAK BÜYÜK ÖZVERİLERLE MÜNKÜNDÜR”



CTP Girne İlçesi Sekreteri Huri Akansoy ise panayırın açılışında yaptığı konuşmada kadın mücadelesine değindi. Kadının emeğinin karşılığını bulmadığı günümüzde kadın emeğine sahip çıkmak adına, kadınların ürettikleri değerleri toplumla buluşturmak ve kadın hareketinin eşitlik ve özgürlük mücadelesine katkı koymak amacıyla her yıl bu panayırı düzenlediklerini belirten Akansoy, şunları söyledi:



“Yurdumuzda kadın hakları ve özgürlüklerinin ilerletilebilmesi için yıllardır büyük bir emek ve özveriyle mücadele verilmektedir. CTP’li kadınlar her dönemde kadın hareketinin bu onurlu kavgası içerisinde öncü rolü üstlenmiş, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi temelinde elde edilen kazanımlarda en büyük katkıyı ortaya koymuşlardır. Kıbrıs’ta savaşsız günlerin özlemiyle, iki toplumlu federal çözüm hedefine giden yolda en önemli yapı taşlarını döşemişlerdir. Bizler CTP’li kadınlar olarak işte bu mirasın temsilcileriyiz. Bu geleneğin birikim ve kazanımları, devam eden mücadelemizde yeni değerler üretebilmemiz için en önemli araçlardan biri olmalıdır. Partimiz toplumdaki demokratik değerlerin en büyük güvencesi olarak, icraatta olduğu dönemlerde oldukça hayati görevleri yerine getirmek sorumluluğu altına girmektedir. CTP’nin hükümette görev yapmakta olduğu böylesine bir dönemde, insan hakları, demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesindeki sorumluluğumuzun çok daha büyük olduğunun bilincindeyiz. Bu sorumluluklarımızın bilinciyle her zamankinden daha çok çalışan, toplumsal dönüşüm hedefine daha çok katkı koyan ve partimizin temel ilkelerinden federal bir Kıbrıs’a ulaşma mücadelesini daha da yükselten bir anlayış içerisinde olmalıyız.

Biliyoruz ki; yurdumuz Kıbrıs’ın geleceğini özgürce dokumak, bugün burada etkinliğimize katkı koyan emekçi kadınların ortaya koydukları gibi ancak büyük özverilerle mümkün olabilir. Ve yine biliyoruz ki, kadın emeğinin her alanda ürettiği değerler, Kıbrıs’ın aydınlık ve barış dolu geleceğinin de kurucusu olacaktır.”