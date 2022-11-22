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Erhürman: İyi ki mücadelede öncümüz oldular

22 Kasım 2022 Salı 17:07
Erhürman: İyi ki mücadelede öncümüz oldular

Kıbrıs’ta barış mücadelesinin öncülerinden biri olan Özker Özgür, ölümünün 17’inci yıldönümünde kabri başında anıldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) eski Başkanı, eğitimci ve siyasetçi Özker Özgür, 17 yıl önce bugün hayatını kaybetmişti. Özker Özgür ile eşi Zehra Özgür için düzenlenen anma törenine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile birçok milletvekili de katıldı. Anma töreninde konuşma gerçekleştiren Tufan Erhürman, “İyi ki mücadelede öncümüz oldular” ifadelerini kullandı. Özker Özgür’ün kızı Münevver Özgür Özersay da, Özker Özgür’ün 17’nci, Zehra Özgür’ün 14’üncü ölüm yıl dönümlerinde onları sevgi ve özlemle anarak, yanlarında olan herkese teşekkür etti. 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ise anma sırasında yaptığı konuşmada, Özker Özgür’ün en önemli özelliğinin barışa olan bağlılığı ve tutkusu olduğunun altını çizdi. Anmaya katılan CTP heyeti ayrıca, 17 yıl önce bugün hayatını kaybeden Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Sekreterlerinden Salih Miroğlu’nun anma törenine de katıldı.

ERHÜRMAN: İYİ Kİ BİZE BU KADAR ŞEY ÖĞRETTİLER

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Özker Özgür’ü anma töreninde yaptığı konuşmada, “İyi ki yaşadılar, iyi ki bizimle birlikte oldular, iyi ki bize bu kadar çok şey öğrettiler, iyi ki bizimle birlikte mücadele ettiler” ifadelerini kullandı. Özker Özgür ve Zehra Özgür’ün insan sevgisine, demokrasiye, özgürlüğe, barışa adanmış hayatlar olduğunun altını çizen Erhürman, Özker Özgür ile yaşadığı bir anısının da paylaştı. Erhürman, “Kendilerinden sonra gelecek nesillerin insan onuruna yaraşır bir hayatı barış içinde demokrasiye, özgürlüğe, eşitliğe özlem duymadan yaşayabilmelerini sağlamak için gece gündüz çalışmakla geçen hayatlardı bunlar” dedi. Özker Özgür ile Zehra Özgür’den her zaman okumaya, öğrenmeye devam etmek gerektiğini öğrendiğini ifade eden Erhürman, “İyi ki mücadelede öncümüz oldular” dedi. Erhürman, anıları önünde saygıyla, sevgiyle ve hasretle eğildiğini de belirtti.

TALAT: BARIŞ EN BÜYÜK TALEBİYDİ

2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ise, Özker Özgür’ün en önemli özelliğinin barışa olan bağlılığı ve tutkusu olduğunu vurguladı. Talat, “Barış en büyük talebiydi, en büyük isteğiydi ve barışın iki toplumu yakınlaştıracağı ve birleştireceği inancına tam olarak inanıyordu” diye konuştu. İki toplumun federal çatıda birleşmesinin Özker Özgür’ün en önemli talebi olduğunun altını çizen Mehmet Ali Talat, uzun yıllar birlikte çalıştıklarını, acı tatlı günleri birlikte yaşadıklarını anımsattı. Talat, “Çok zor, çok tehlikeli günler yaşadık. Özker Özgür’ün hayatından endişe ettiğimiz günler yaşadık ama hiç yılmadı, biz de yılmadık. Çünkü bize yolu gösteren o oldu ve mücadeleyi sürdürdük, bugüne kadar ulaştırdık” ifadelerini kullandı. Özker Özgür’ün insan sevgisi ve barış özlemiyle yaşadığını kaydeden Talat, Özker Özgür’ün herkesle tatlı sohbeti, diyaloğu olduğunu anlattı. Zehra Özgür’ün de insan sevgisi, barışı ve dostluğu telkin ettiğini belirten Talat, Özker Özgür ve Zehra Özgür’ün, anılarının kendilerine önder olacağına, düşüncelerini rehber edineceklerine inanç belirtti.

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