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Erhürman: ”İstikrarsızlık, yüksek döviz kurundan bile daha tehlikeli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, piyasada inanılmaz bir istikrarsızlık olduğuna vurgu yaparak, istikrarsızlığın, yüksek döviz kurundan bile daha tehlikeli olduğunu kaydetti. 

21 Aralık 2021 Salı 16:05
Erhürman: ”İstikrarsızlık, yüksek döviz kurundan bile daha tehlikeli”

Erhürman, CTP olarak memleketin ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durabileceğini savunduklarının altını çizdi. 

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Tufan Erhürman Kanal T’de konuk olduğu programda, Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetinin, Türkiye ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu iddia ettiğine dikkat çekerek,  “Türkiye ile çok iyiyiz diyorlar, kaynağı bırakın ilaç dahi gelmiyor” diye konuştu.

“PİYASADA İNANILMAZ BİR İSTİKRARSIZLIK VAR”

Piyasada inanılmaz bir istikrarsızlık olduğuna vurgu yapan Tufan Erhürman, istikrarsızlığın, yüksek döviz kurundan bile daha tehlikeli olduğunu kaydetti. 

İstikrarsız bir durumda hiçbir şeyin öngörülemediğini belirten Erhürman, “Dün döviz yüzde 9 değer kazandı, sonra yüzde 17 değer kaybetti. Hiç kimse fiyatlandırma yapamaz bu durumda. Piyasada bu durum insanların feleğini şaşırtır. Ne yapacağını bilemezsiniz. Bu hiç ekonominin mutlu olacağı bir şey değildir” dedi. 

“HİÇ VAKİT KAYBETMEDEN TÜRKİYE İLE TEMASA GEÇMEK ZORUNDADIRLAR”

Erhürman, şöyle konuştu:

“Şu anda gerek Sayın Cumhurbaşkanı, gerek Sayın Başbakan hiç vakit kaybetmeden Türkiye ile temasa geçmek zorundadır. Türkiye bankalarında uygulanacak olan bu sistem KKTC’de bankalarında uygulanmazsa, bu KKTC bankacılık sistemi açısından son derece tehlikelidir. Bu KKTC bankalarındaki mevduatın Türkiye’ye göç etmesi anlamına gelir” diye konuştu. 

Bir an önce TC yetkilileri ile temasın kurulması gerektiğini yineleyen Erhürman, “TC bankalarında bir değişikliğe gidiliyorsa, burada da aynen yansıması gerekiyor. Buradaki şube bankalarında oradaki durum uygulanır ama diğer bankalarda bu uygulama yapılmazsa, bunu da kabul etmek mümkün değildir. O zaman da para diğer tarafa geçer. Bir an önce bu konuda Türkiye nezdinde girişim başlatılması lazım. Koşulların eşitlenmesi gerekiyor” dedi. 

“HERKES ÜSTÜNE DÜŞEN SORUMLULUĞU BİLSİN, AKSİ TAKDİRDE ÇOK KÖTÜ DURUMLAR YARATIR”

CTP olarak uzun zamandır stabil para biriminden bahsettiklerini hatırlatan Erhürman, dün gece Türkiye’de açıklanan kararların da bunun yansıması olduğunu kaydetti. 

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Türkiye’nin kendi kararlarını verdiğini söyleyen Erhürman, Türkiye’de alınan kararların hepsinin KKTC’de ciddi bir etkisinin olduğunu vurguladı. Alınan kararların buraya uymadığını kaydeden Erhürman, ilgili makamların Türkiye ile bir an önce temas kurması gerektiğini dile getirdi. Erhürman, “Herkes üstüne düşen sorumluluğu bilsin. Aksi takdirde çok kötü şeyler yaratır” dedi. 

“EMEK PİYASASI DA ÇÖKMEK ÜZERE”

Piyasada yoğun denetimin de devreye girmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, bankacılık sektörünün muhakkak korunması gerektiğini söyledi.

 Erhürman, “Stabil para birimine endeksin kaçınılmaz olduğu, Türkiye’nin dün aldığı kararla teyit edilmiş durumdadır. Aksi takdirde insanlara güven veremeyeceğiz” diye konuşurken,  halkın istikrarlı bir para birimi üzerinden gelirinin olmaması durumunda, alım gücünün her gün düşeceğini belirtti.

Halkın, kendi geleceğini öngörebilmek için stabil para birimi üzerinden ödeneceği bir yerde çalışmak istediğinin altını çizen Erhürman, emek piyasasının da çökmek üzere olduğunu ifade etti. 

“KRİZİN İÇİNDE KURULTAYLA UĞRAŞANLARI DA KİMSE UNUTMADI”

Tufan Erhürman, bir süre sonra ülkede  çalıştıracak insan bulunamayacağını belirterek, alım gücünü ve emek piyasasını korumanın tek yolunun stabil para birimi olduğunu vurguladı. ,,,

Önümüzdeki seçimin normal bir seçim olmadığını yineleyen Erhürman, insanların ekonomiden başka bir şey konuşmadığını anımsattı. “Ekonomiden başka insanların konuşabileceği bir şey kalmadı memlekette. Her mutfakta yangın var” diye konuşan Erhürman, krizin içinde kurultaylarıyla uğraşanları da kimsenin unutmadığını vurguladı. 

“MEMLEKET AYLARCA KAPALI KALDI, TAŞ TAŞ ÜSTÜNE KONULMADI”

Memleketin aylarca kapalı kaldığını fakat ‘taş taş üstüne konulmadığını’ ifade eden Erhürman, “Şu anda iktidarda olan partinin ekonomiyle ilgili bir sözü var mı? Tek söyledikleri tek başına iktidar olacağız. Tek başına iktidar olamayacağınızı zaten biliyoruz, görüyoruz” dedi. 

Ülkede yüzde 30 genç işsizlik oranı bulunduğuna dikkat çeken Erhürman, hükümet edenlerin bunun da gailesini çekmediğini kaydetti. “Türkiye ile çok iyiyiz diyorlar, kaynağı bırakın ilaç dahi gelmiyor” diye konuşan Erhürman, CTP olarak bu memleketin ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durabileceğini savunduklarının altını çizdi. Erhürman, “Bizim kuracağımız hükümetin büyük ortağı Kıbrıs Türk halkı olacak” diyerek sözlerine son verdi. 

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Son Güncelleme: 21.12.2021 16:46
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