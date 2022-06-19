Erhürman: “İstikrarsızlık hem halka, hem de ekonomiye çok şey kaybettiriyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkedeki istikrarsızlığın hem halka hem de ekonomiye çok şey kaybettirdiğini söyledi.

Erhürman, “Son dönemde yapılan müdahalelerle birlikte ülkedeki istikrar adeta hallaç pamuğu edildi. Ülkede hiç kimse kendisini istikrar içerisinde görmüyor” ifadelerini kullandı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman, sendikalar, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri ve ekonomik örgütlere başlatılan ziyaretler çerçevesinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti.

Erhürman’a ziyaretinde Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ile MYK üyeleri ve milletvekilleri de eşlik etti.

Ziyarette ülkenin içinde bulunduğu duruma dair değerlendirme yapan Erhürman, tarih en vahim demokratik ve ekonomik yoksullaşma döneminden geçildiğini savundu.

Tufan Erhürnan, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı yaşadığı ekonomik ve demokratik fukaralaşmadan dolayı çok ciddi bir demoralize yaşıyor. İnsanlar bu krizin belli bir süre sonra sona ermeyeceğini de farkında. Bu da vahameti daha çok artırıyor. Bu durum bir toplum için olabilecek en tehlikeli durumdur. Özgüveni yitirmek toplumsal varoluş endişesini beraberinde getirir. Demokratik açıdan yaşadığımız fukaralık tarihin en yüksek seviyesindedir. İstikrar ihtiyacı meselesi son dönemdeki müdahalelerle hallaç pamuğu edildi. Ülkede hiç kimse kendisini istikrar içerisinde görmüyor.”

-“İstikrarsızlık öngörülebilirliği de ortadan kaldırıyor”

Ülkedeki istikrarsızlığın hem halka, hem de ekonomiye çok şey kaybettirdiğini söyleyen Erhürman, bunun öngörülebilirliği de ortadan kaldırdığını ifade etti.

Böylesi bir kriz döneminde ekonominin dış kaynağa ihtiyaç duyduğunu, bu kaynağın içeride en rasyonel şekilde kullanılması gerektiğini kaydeden Erhürman, Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği protokolüne değindi, protokolde iktisadi ve mali konular dışında yer alan maddelerin daha ağır bastığını savundu.

Erhürman, metnin içerisinde çok fazla yapısal reform bulunmadığını, ekonomiyi canlandıracak, geleceğe umutla bakılmasını sağlayacak maddelerin pakette yer almadığını da ileri sürdü.

Tufan Erhürman, seçimden önce söyledikleri tam gün eğitime geçilmesinin sadece eğitimde değil, ekonomide de reform yaratacağını ancak hükümetin bu önerileri dikkate almadığını söyledi.

Öte yandan CTP’li milletvekillerinden oluşan farklı heyetler Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatlar Odası (KTEZO), Genç İş Adamları Derneği (GİAD) ve Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD)’ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Görüşmelerde ülkenin ve Kıbrıs Türk halkının içinden geçtiği zor durum ele alınırken, bu kapsamda atılabilecek adımlar değerlendirildi.