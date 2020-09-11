banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
468.220
DOLAR
7.4538
STERLİN
9.5850
EURO
8.8323
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
Çözüm kartı düştü
Çözüm kartı düştü
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Hastaların taşınması meselesi
Hastaların taşınması meselesi
banner364

Erhürman: " İşsizlik artıyor, hükümet önlem almıyor"

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Tufan Erhürman, pandemi süreciyle birlikte işsizlik oranının yükseldiğini, yeniden açılımlar olmasına karşın bu oranın giderek artış gösterdiğini ve hükümetin de buna seyirci kaldığını söyledi.

11 Eylül 2020 Cuma 16:28
Erhürman: " İşsizlik artıyor, hükümet önlem almıyor"
banner337
banner351

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Tufan Erhürman, pandemi süreciyle birlikte işsizlik oranının yükseldiğini, yeniden açılımlar olmasına karşın bu oranın giderek artış gösterdiğini ve hükümetin de buna seyirci kaldığını söyledi.

Erhürman, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (Dev-İş) ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu. Erhürman’a ziyaretinde Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve Lefkoşa milletvekili Doğuş Derya eşlik etti. Halkın zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Erhürman, CTP olarak 6 aydır halkı korumaya yönelik politikalar geliştirilmesi yönünde hükümete çağrıda bulunduklarını, ancak taleplerinin reddedildiğini ifade etti. Gün geçtikçe vaka sayılarında artış gözlemlendiğini ve sağlık sisteminin bunu artık kaldıramaz noktaya ulaştığının altını çizen Erhürman, tüm uyarılara rağmen alınan yanlış kararlar ve zamanında uygulanmayan kararlardan dolayı bu noktaya gelindiğini kaydetti.  

“ÇALIŞMA HAYATINDAKİ SIKINTILAR ARTARAK BÜYÜYOR”

Çalışma hayatındaki sıkıntıların giderek büyüdüğünü belirten Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, çok sayıda insanın işsiz kaldığını, işletmelerin çalışmalarına ara verdiğini söyledi.  Erhürman, resmi işsizlik rakamlarına göre 2 bin kişinin işsiz görülmesine rağmen binlerce insanın ödeneksiz izne çıkarıldığını, çalışanların ya maaş almadıklarını ya da çok az bir ücretle hayatlarını döndürmeye çalıştıklarını belirtti. Bütün bunların acı verdiğini kaydeden Erhürman, çalışma hayatındaki sıkıntı ve ekonomideki bozulmanın artarak devam etmesi, çocukların eğitim açıklarının devamı gibi sorunlarla karşı karşıya olduklarını anımsattı.

banner341
“DOĞU AKDENİZ’DEKİ GELİŞMELER BİZİ TEDİRGİN EDİYOR”

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon ve deniz yetki alanlarının paylaşımıyla ilgili problemlerin de gündemde olduğunu ifade eden CTP lideri Tufan Erhürman, bu gelişmelerin kendilerini tedirgin ettiğini söyledi. Kıbrıs Türk halkının özne olmasına rağmen bu gelişmelerin dışında bırakıldığını kaydeden Erhürman, “Sanki biz yokmuşuz gibi davranılması, bizim halkımızın kimliğini, kültürünü geleceğe taşımamız açısından bizde çok ciddi sıkıntı ve endişe yaratıyor” dedi.

“BU SEÇİM BAZI ŞEYLERİ DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKTİĞİ MESAJINI VERİYOR”

Ekim ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili görüşlerini ortaya koyan Tufan Erhürman, bu seçimin bazı şeylerin değiştirilmesi gerektiği mesajını verdiğini ifade etti.  Cumhurbaşkanlığı’nın müzakere etmek dışında sembolik bir makam olmaması gerektiğine değinen Erhürman, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin farkına varıp çeşitli stratejiler geliştirmek ve halkı ihtiyaç duyduğu çözüme taşıyacak hamlelerin yapılması gerektiğini dile getirdi. Bu makamın Kıbrıs Türk halkını dünyayla buluşturmak, içte ve dışta liderlik yapan bir konuma gelmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, böyle bir değişim için aday olduğunu ve bu değişimi gerçekleştirmek için çok çalışacaklarını söyledi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
SiyasetCumhurbaşkanlığı Seçimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı: Lefkoşa'da 6 kahvehane mühürlendi
İçişleri Bakanlığı: Lefkoşa'da 6 kahvehane mühürlendi
Denktaş: "Halk Türkiye ile kavga etmeyen ama her dediğine evet demeyen birini istiyor”
Denktaş: "Halk Türkiye ile kavga etmeyen ama her dediğine evet demeyen birini istiyor”
KTÖS Özel Eğitim Okullarında UYARI GREVİ YAPACAK
KTÖS Özel Eğitim Okullarında UYARI GREVİ YAPACAK
Tarım Dairesi limit üstü ilaç tespit etti
Tarım Dairesi limit üstü ilaç tespit etti
Asteğmen ve çavuşlar yemin etti
Asteğmen ve çavuşlar yemin etti
Arıklı: "Meclis araştırması isteyeceğiz"
Arıklı: "Meclis araştırması isteyeceğiz"
Aşırı sıcaklar azalmaya başlıyor
Aşırı sıcaklar azalmaya başlıyor
3 ton harnup hırsızlığı
3 ton harnup hırsızlığı
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Lefkoşa Polis Müdürü Çete’den Karavezirler'e ziyaret
Lefkoşa Polis Müdürü Çete’den Karavezirler'e ziyaret

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim