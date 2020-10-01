Erhürman: “İradeyi tartışma konusu bile yaptırmayız”

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının iradesinin tartışma konusu yapılamayacağını söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Erhürman, “Bu tartışılacak bir şey değil. İradenin nerede olduğunu birileri tartıştırmaya kalkıyorsa, bunun karşısında ilk ben dururum. İrade burasıdır” dedi.

Erhürman, katıldığı televizyon programlarında değerlendirmelerde bulundu, seçimler ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

1878’den bu yana Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihinin, varoluş mücadelesi tarihi olduğunu söyleyen Erhürman, “Ben varım demek de, siyasi iradeye sahibim, burada verilecek kararlarda söz hakkı sahibiyim demektir. Bugün bunu tartışma konusu mu yapacağız? Bugün buna herhangi bir müdahale olursa, bunun söylentisi bile bir müdahaledir. Bu bir haysiyet meselesidir” dedi.

Türkiye ile Kıbrıslı Türkler arasında özel bir ilişki olduğunu da söyleyen Erhürman şunları kaydetti:

“Türkiye de burada kendi iradesine sahip, özgüven sahibi bir halk olmasını istemek durumundadır. Biz de bu iradeyi tartışma konusu bile yaptırmayız. Zaten burada siyaset yaptığımızı söylüyorsak, her şeyden önce o iradeye sahip çıkmak zorunluluğu altındayız.”

“DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ DOĞRU BİR ZEMİNDE KURACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde diplomatik ilişkileri doğru bir zeminde kuracağını söyleyen Erhürman, doğru zeminin Kıbrıs Türk halkının iradesi, hakları ve çıkarları olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının geçmişteki müdahalelere nasıl tepki verdiğini anımsatan cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Bir müdahale yapılsa da ben bunun sonuçlara yansıyacağını hiç düşünmedim. Böyle bir endişe de duymadım. Ben sadece demokrasiden hareketle konuşuyorum. Demokrasi de halkın iradesidir. Biz de demokrasimizin üzerine titreriz, onunla da gurur duyarız” dedi.

“’EĞİTİM, SAĞLIK, İSTİHDAMLAR BENİ İLGİLENDİRMEZ, BENİM GÖREVİM MÜZAKERELERDİR, DOLAYISIYLA İÇERİDE HİÇBİR ŞEY YAPMAM’ DİYEMEZSİNİZ”

Programlarda pandemiden dolayı ekonomide yaşanan ciddi sorunlara da değinen Erhürman, cumhurbaşkanının ekonomi konusunda da topluma liderlik etmesi gerektiğini söyledi.

Pandeminin ekonomiye verdiği zararın artarak devam ettiğine işaret eden Erhürman, on binlerce insanın şu anda ya işsiz, ya da ödeneksiz izin adı altında evinde oturduğunu, 8 bin iş yerinin kapanmış durumda olduğunu, otellerde ve casinolarda çalışan insanların işsiz durumda evlerinde beklediklerini dile getirdi.

Anayasa’nın cumhurbaşkanına dilediği zaman Bakanlar Kurulu’na başkanlık etme yetkisi verdiğini de söyleyen Erhürman şunları ekledi:

“Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında ‘eğitim, sağlık, istihdamlar beni ilgilendirmez, benim görevim müzakerelerdir, dolayısıyla içeride hiçbir şey yapmam’ diyemezsiniz. Bu toplumun gailesini çekiyorsanız, ekonomideki, sağlıktaki sorunların gailesini çekiyorsanız, bu yetkilerinizi kullanırsınız ve devreye girersiniz. Bu hiçbir şekilde hükümetin yerine geçmek demek değildir. Hükümetin yetkileri oradadır. O yüzen liderlik etmekten, koordinasyon yapmaktan bahsediyoruz.”