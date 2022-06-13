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ERHÜRMAN'IN MECLİS KONUŞMASININ CTP'DEN GÖNDERİLEN METNİ...
ERHÜRMAN'IN MECLİS KONUŞMASININ CTP'DEN GÖNDERİLEN...
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ERHÜRMAN'IN MECLİS KONUŞMASININ CTP'DEN GÖNDERİLEN METNİ...

Erhürman'ın Meclis Konuşmasının Ctp'den Gönderilen Metni...

13 Haziran 2022 Pazartesi 14:00
ERHÜRMAN'IN MECLİS KONUŞMASININ CTP'DEN GÖNDERİLEN METNİ...

 CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın, bugün Meclis'te yaptığı konuşma, CTP'den gönderildiği şekilde aşağıdadır.  

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Erhürman'ın konuşması şöyle:

"Erhürman: 'Tarihte sivil darbeciler olarak anılacaksınız'

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin yerel seçimleri zamanında yapılmasını engelleyerek anayasayı ikinci kez ihlal ettiğini ve bunun sivil darbe olduğunu, bu yasaya olumlu oy verenlerin de tarihte sivil darbeciler olarak anılacağını söyledi. Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Erhürman, hükümetin minareyi çaldıktan sonra buna kılıf uydurma çabasında olduğuna dair benzetme yaptı. Geçtiğimiz yıl Ersin Tatar’dan boşalan bir milletvekilliği için seçim yapılmadığını ve anayasa ihlali yapıldığını kaydeden Erhürman, bu kararı alanların “Memleketin derdi seçim değil geçim” gibi martavallar okuduğunu ifade etti. Bu sene yerel seçimlerin yapılacağı tarihin anayasada net bir şekilde belirtildiğini kaydeden Erhürman, anayasada bu ibarenin “Yerel seçimler 4 yılda bir yapılır” olduğunu aktardı. Buna rağmen seçimlerin anayasa ihlal edilerek yapılmadığını dile getiren Erhürman, Meclis Başkanı’nın durmadan iç tüzükten dem vurduğunu ancak bu kişinin de Anayasayı ihlal edenlerden birisi olduğunu vurguladı.

“BÜTÇE DÖNEMİNE DENK GELEN BİR SÜREÇ…”

Kasım ayının ülkede seçim yapılması açısından en uygun olmayan ay olduğunu belirten Tufan Erhürman, bütçenin tam da Kasım ayında en yoğun şekilde görüşüldüğünü ancak bu sene bütçe döneminde seçim yapılmak istendiğini ifade etti. Yerel seçimlerin Haziran değil de Kasım’da yapılması halinde 4 yıl sonra yine bu seçimlerin aynı dönemde yapılacağının altını çizen Erhürman, “Öyle bir ihlal yarattınız ki bunun geri dönüşü de yok. Madem bu işler yasa ile olacaktı, madem hukukun üstünlük ilkesi sizin için 5 paralık değeri olan şeyler değil, yarın başka bir hükümet gelip bu tarihi Kasım değil Şubat yaparsa ne olacak? Bu zihniyet devam ettiği sürece sizi hiçbir yasa bağlamıyor. Anayasayı sallamazken yasayı nasıl sallayacaksınız? Bütün mesele zihniyettir” dedi.

“HİÇ Mİ RAHATSIZLIK DUYMUYORSUNUZ?”

CTP olarak bunu Anayasa Mahkemesi’ne götürseler Anayasa Mahkemesi’nin “Seçim Haziran ayı sonunda yapılmalıdır” kararı alacağını ifade eden Erhürman, buna rağmen sürecin Haziran ayının sonunu bulacağını belirtti. Hükümete yönelik “Hiç mi rahatsızlık duymuyorsunuz bu yaptıklarınızdan” sorusunu soran Erhürman, “Her şey normalmiş gibi bir de bu yasayı Meclis’e getiriyorsunuz. Ayıp denen bir şey var. Bu memlekette anayasayı paspas ettiniz ayaklar altına aldınız. Yaptığınız şeyler de fiilen yaptığınız suçlardır. Bu da söylemektir. Oysa siz söylemiyorsunuz, yapıyorsunuz. Bir fiil anayasal düzeni ihlal ediyorsunuz” dedi.

“BU YAPTIĞINIZ SİVİL DARBEDİR”

Erhürman, bu yapılanların başka bir ülkede yapılması halinde bunun sivil darbe niteliği taşıyacağını, Anayasayı ihlal etmenin suç sayılamamasından dolayı hükümetin Anayasayı açıkça ihlal etme hakkını kendinde gördüğünü söyledi. 2021’de de, 2022’de de seçimlerin zamanında yapılmasının engellendiğini ifade eden Tufan Erhürman, buna sadece hükümette yer alan vekillerin değil, iktidarda yer alan tüm milletvekillerinin de ortak olduğunu vurguladı. CTP olarak bu yasa tasarısına olumlu oy vermelerinin mümkün olmadığını kaydeden Erhürman, “Buna onay verenler olarak siz zaten tarihe geçtiniz. Sadece bir şeye üzülüyorum, aranızda buna gönülden razı olmayan vekilleriniz var ama hep beraber bu torbanın içindesiniz. Hepiniz bu torbaya düştünüz, üstünde de sivil darbe yazıyor” dedi. Hükümetin bu getirdiği değişiklik önerisiyle minareye kılıf uydurulamayacağını dile getiren Erhürman, “Tarihe sivil darbeciler olarak anayasayı ihlalde hiçbir sorun görmeyenler olarak geçtiniz” dedi.

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Son Güncelleme: 13.06.2022 14:26
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