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Erhürman: “İç paket için çalışılmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, toplumdaki tüm kesimlerin katılımıyla bir “iç paket” için çalışılması gerektiğini kaydetti.

Erhürman: “İç paket için çalışılmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, toplumdaki tüm kesimlerin katılımıyla bir “iç paket” için çalışılması gerektiğini kaydetti.

06 Ağustos 2019 Salı 14:02
Erhürman: “İç paket için çalışılmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, toplumdaki tüm kesimlerin katılımıyla bir “iç paket” için çalışılması gerektiğini kaydetti.

CTP’den yapılan açıkamyaa göre CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret ederek, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile ilgili görüş alış verişinde bulundu. 

KTAMS’ı ziyarette konuşan Erhürman, KKTC ve TC hükümetleri arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nda özellikle toplu iş sözleşmesi,  KIB-TEK ve Telekomünikasyon gibi kurumlarla ilgili ciddi riskler taşıyan öngörüler bulunduğunu söyledi. 

Basında yer alan metinlerde 1,215 milyon TL kaynaktan söz edilmesine karşın Başbakan’ın açıklamasında 750 milyonluk bir kaynaktan söz edildiğini belirten Erhürman, bu kaynağın 675 milyon TL’lik kısmının savunma ödeneklerine ilişkin olduğunu ve bunun içerisinde kendi hükümetleri döneminde yerel kaynaklardan ödemesi yapılan 300 milyon TL civarındaki tutarın da bulunduğunu kaydetti. 

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Bu durumda savunmaya gidecek paranın dışında ülke içinde kullanılabilecek miktarın kendi hükümetleri döneminde yerel kaynaklardan ödenen 300 milyon TL’lik tutar olduğunu dile getiren Erhürman, bunun içeride de bir şeyler yapmak gerektiğini açıkça gösterdiğini vurguladı. 

“BAŞKA BİR VİZYON ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Dörtlü koalisyon hükümetinin son döneminde yoğun olarak Bakanlar Kurulu toplantılarında kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratma hedefiyle bir tür “iç paket”in hazırlanması üzerinde çalışıldığını söyleyen Erhürman, şu anda CTP olarak bunun üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirtti. 

İmzalanan metinde toplu iş sözleşmeleri, KIB-TEK ve Telekomünikasyon gibi kurumlarla ilgili ciddi riskler taşıyan öngörüler bulunduğunu ve bu konularda yanlış adımlar atılmasını önlemek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Erhürman, bununla birlikte bununla yetinmenin doğru olmadığını, toplumdaki tüm kesimlerin katılımıyla kendi ayakları üzerinde duran bir modelin yaratılmasına yönelik bir “iç paket” çalışmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. 

Ziyaretlerde KTAMS Başkanı Güven Bengihan ile KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’na yönelik eleştirilerde bulundular.

Son Güncelleme: 06.08.2019 17:26
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