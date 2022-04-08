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Erhürman: Hükümet, yaptığı hatalarla memleketi darmadağın ediyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin, yaptığı hatalardan dolayı memleketi darmadağın ettiğine vurgu yaptı.

08 Nisan 2022 Cuma 13:06
Erhürman: Hükümet, yaptığı hatalarla memleketi darmadağın ediyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin, yaptığı hatalardan dolayı memleketi darmadağın ettiğine dikkat çekti. “Hasbelkader 24 milletvekili çıkarttılar diye, faşizan bir anlayışla bu işleri yapabileceklerini zannediyorlar” diye konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısının da antidemokratik yöntemle hazırlandığının altını çizdi.

Hakikat Web TV’de Güven Arıklı’nın sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye ile imzalanacağı söylenen ekonomik protokolü muhalefet olarak görmek istediklerini de ifade etti. 

ERHÜRMAN: BELEDİYE BAŞKANLARIYLA BİLE GÖRÜŞMEDİLER
Belediye sayılarının azaltılmasıyla reformun aynı şey olmadığını vurgulayan Erhürman, hükümette oldukları her dönemde reform hakkında çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Kategorik olarak sayının azaltılmasına da karşı tavır sergilemediklerini söyleyen Erhürman, kriterlerin önemine işaret etti.

Söz konusu reformun olması gereken usulle ele alınması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, yapılan çalışmalarda belediye başkanlarıyla bile görüşülmediğini hatırlattı. Kendileriyle de görüşülmediğinin altını çizen Erhürman, “İnsanlara danışmadan, konuşmadan, belediyenizi kapatıyorum diyorsunuz. Bu insanlarla en azından konuşun” dedi. 

“KOMİTE TOPLANTISI ANTİ DEMOKRATİK GERÇEKLEŞTİ”
Geçtiğimiz akşam gerçekleşen komiteyle ilgili de konuşan Erhürman, “Belediye çalışanlarını komiteye de çağırmayacaklarmış, sabah 10.00’dan 14:30’a kadar 4 buçuk saat orada bekledik. Hiçbir şeyden haberimiz olmadan bekledik. 15:30’da komiteye girdik. Aniden komite başkanı toplantı kapatıyor. 10 dakika ara diyor 2 saat gelmiyor” diye konuştu.

Çoğunluğa sahip olanın ne isterse yapamayacağını ifade eden Erhürman, Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın son derece antidemokratik yöntemle hazırlandığını vurguladı. Komite toplantısının da anti demokratik bir şekilde gerçekleştiğinin altını çizen Erhürman, “Komite başkanı talimat almış belli ki, o çalışmayı geçirecek” dedi. Belediyelerde de elektrikte ve alkollü içkide yapılan hatanın yapılması durumunda, geri dönüşü olamayacağını kaydeden Erhürman, hükümetin, önerileri dikkate almadığını vurguladı. 

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“FAŞİZAN BİR ANLAYIŞLA BU İŞLERİ YAPABİLECEKLERİNİ ZANNEDİYORLAR”
Erhürman, “Hükümet yaptığı hatalardan dolayı memleketi darmadağın etti” dedi. Her şeye rağmen ön yargısız davranmaya çalıştıklarını dile getiren Erhürman, “Umarım salı günü kuracağımız diyalog bizi akıl yoluna taşır. Bu iş bize göre bu şekilde yapılmaz” dedi.

Bir belediyenin sınırlarının değişeceği zaman, söz konusu beldedeki insanlara danışılması gerektiğine dikkat çeken Tufan Erhürman, bu işlerin dayatmayla olamayacağını kaydetti.

Tufan Erhürman, “Hasbelkader 24 milletvekili çıkarttılar diye, faşizan bir anlayışla bu işleri yapabileceklerini zannediyorlar” diye konuştu. Hükümetin her şeyi alelacele yaptığını dile getiren Erhürman, “Hesapsız, kitapsız zam, hesapsız kitapsız geri alma. Böyle bir şey görülmedi. Her gelen bir öncekini aratıyor. Öyle bir yapı var karşımızda. Herkesi birbirine düşürüyorlar” dedi. 

“LİYAKATIN DA OLMADIĞI ATAMALARDAN BELLİ OLUYOR”
Alkollü içkinin, kendinin yanında bir sürü sektörü beraberinde götürdüğünü belirten Erhürman, içkinin ekonomideki yerinin görmezden gelinemeyeceğini vurguladı. “Ezberlere konuşmaktan artık herkes vazgeçsin” diye konuşan Erhürman, liyakatın da olmadığının atamalardan belli olduğunu kaydetti.

Elektrikte, alkollü içkide, yerel yönetimlerde yapılan hataların protokolde yapılmaması gerektiğinin altını çizen Erhürman, imzalanacağı açıklanan metnin kendileriyle paylaşılıp fikri alışverişinde bulunulması gerektiğini ifade etti.

“MUHALEFET OLARAK METNİ GÖRMEK İSTİYORUZ” 
Erhürman, “En kritik nokta, bunun dönüşü yok. Sorun şurada; ana muhalefet olarak bu metni görmek istiyoruz. Ekonomik örgütler de görsün. Öneri istemiyorsunuz, kimseye bir şey sormuyorsunuz. Gittiniz imzaladınız toplu iş sözleşmesini, bizim hukukumuza uymaz dedik. Sonra verilmiş söz orada dururken, yerel yönetimler reformunda verdiğiniz sözün tersini verdiniz. Çalıştığınıza da inanmıyorum. Siz maliye ve Kıbtek’ten sorumlu olan bakanınızla elektrik fiyatlarının nasıl düşürüleceğini bile konuşmadınız” dedi.

Asıl meselenin, protokolün ne içerdiği olduğunu söyleyen Erhürman, “Ankara’dan gelen para 2018’den beri yüzde 50’nin üzerine hiç çıkmadı. Yeter ki imza töreni olsuna geldi iş. İsterse bir kuruş gelmesin, yeter ki o imza töreni yapılsın. Mesele imzaladığınız protokolü hayata geçirmektir. Burada hata yaparsanız dönemeyeceğiz” diye ekledi.

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Son Güncelleme: 08.04.2022 13:11
Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanCtpUbpKktc Hükümet
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