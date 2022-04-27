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Erhürman: “Hükümet programını tartışmaya girmeyeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet programında hiçbir şey bulmadıklarını dile getirerek, yarın hükümet programını tartışmaya girmeyeceklerini kaydetti.

27 Nisan 2022 Çarşamba 19:00
Erhürman: “Hükümet programını tartışmaya girmeyeceğiz”

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Sim TV’de soruları yanıtlayan Erhürman, “Gece gündüz bayrak diyenler, Türkiye ile ilişkileri tarihin en kötü durumuna getirdiler” diye konuştu.

Erhürman, “yaşatılan sorumsuzlukların bir hesabının olduğunu ve bu hesabın da kesileceğini” vurguladı. Kıbrıs Türk halkının bütün yaşatılanları gördüğünü ifade eden Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bunun hesabını da keseceğini belirtti.

Son yaşanan gelişmelerle, bir zihniyetin ülkedeki siyaset tarzının bir kez daha görüldüğünü vurgulayan Erhürman, “Bu zihniyet memleketi yönetmek ya da bir şey yapmak gailesi taşımaz” dedi.

Söz konusu zihniyetin sürekli olarak “kim nerede ne olacak” gailesi üzerine hareket ettiğini ifade eden Erhürman, Anayasa’nın da “ayak bağı” olarak değerlendirilmesini eleştirdi. Erhürman, “Bir krizin ortasında bile bir bakan değiştirmek için ortalığı darmadağın edecek kadar kendinden geçmiş bir siyasi zihniyetle karşı karşıyayız” diye konuştu.

“HER BAKAN AYRI BİR HÜKÜMET”

“Sevgili Olgun Amcaoğlu bakan olduktan sonra görüyoruz ki daha 3 gün önce yapılanların tam tersini yapmaya başladı” diyen Erhürman, ortada bütün bir Bakanlar Kurulu’nun olmadığını savundu. Her bakanlığın “ayrı bir hükümet” gibi davrandığını ifade eden Erhürman, bu zihniyetin ülkeyi yönetmeme tarzını bir kez daha anlamış olduklarını belirtti. “Sandalye oyununun” oynanmaya devam edildiğine işaret eden Erhürman, UBP’nin seçim döneminde sadece “istikrar” ve “iktidar bizim işimiz” sloganlarını söylediğini vurguladı ve ikisinin de olmadığını ifade etti.

59 gün içinde hükümetin devrildiğini ifade eden Erhürman, hükümetin kurulduğu ilk günden beri erken seçimin de konuşulmasını hatırlattı. “Bütün siyasiler aynıdır” söylemlerini de eleştiren Erhürman, “Bu halk zaten böyledir dediğiniz anda aslında birilerinin kurmaya çalıştığı oyunun bir parçası haline geliyorsunuz. Kıbrıs Türk halkının özgüvenini yok etmek istiyorlar. Bu halk yönetmeye ehildir. Kimse bu halkın özgüvenini tahrip etmeye kalkmasın” diye konuştu.

“Hükümetin yaptığı zamlar ve zamdan indirimlerle” ilgili de konuşan Erhürman, “Bu kargaşanın içinde ölümü gösterdiler, sıtmaya razı ettiler” dedi.

Haziran ayının gelmesiyle elektrik zammının daha fazla hissedileceğine de işaret eden Erhürman, söz konusu zihniyetin tarzının “anı kurtarmak” olduğunu belirtti. Ekonomiye dair genel bir vizyonun olmadığını ifade eden Erhürman, “Mesele bu ülkeyi nasıl dünyayla buluştururuz ve bu ülkenin kullandığı para birimini öngörülebilir noktaya taşıyabiliriz. Bu iki mesele ana iki meseledir” diye konuştu.

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Hükümet programında hiçbir şey bulmadıklarını dile getiren Erhürman, yarın hükümet programını tartışmaya da girmeyeceklerini kaydetti.

“HÜKÜMET ANAYASA’NIN ÜSTÜNDEN BASIP GEÇTİ”

Erhürman,  “maskaralığın” bir parçası olmayacaklarını dile getirdi. İnsanların vaktini almayı doğru bulmadıklarını vurgulayan Erhürman, “9 gün önce bize ‘en geç yarın sabah protokol elinizdedir’ dendi. Hala elimize geçmedi” dedi. Kimin ne yaptığının belli olmadığı bir yönetmeme anlayışıyla yola devam edildiğini ileri süren  Erhürman, “Bütün bunların üstüne tuz biber eken, tüy diken başka bir sürü tuhaflık yaşanıyor” diye konuştu.

Yapılmayacak olan yerel yönetim seçimleriyle ilgili de konuşan Erhürman, “Hükümet Anayasa’nın üstünden basıp geçti. Anayasa tanımazsanız, devleti aslında siz tanımıyorsunuz demektir. Bu Anayasa’yı bir kez daha paspas ettiler” dedi.

Hükümetin her şey “normalmiş” gibi törensel faaliyetlere devam ettiğini belirten  Erhürman, “Bu halk bunları görüyor” diye konuştu. Protokoller denilen şeylerin zemininin de kaydığını belirten Erhürman, “Dışa açılma vizyonunuz yoksa, aslında sizin bu ülkeye dair politikanız yoktur demektir” dedi. Türkiye ile ilişkilerin de tarihin hiçbir döneminde bu kadar kötü olmadığını savunan Erhürman, olması gerekenin doğru zeminde iyi ilişkiler olduğunu kaydetti.

“BU SORUMSUZLUĞUN BİR HESABI VAR”

Ortada bir ciddiyet ve sorumluluk da olmadığını ifade eden Erhürman, “Gece gündüz ‘bayrak’ diyenler, Türkiye ile ilişkileri tarihin en kötü durumuna getirdiler” dedi.

Alkollü içki zammında, yerli üretim içkide fonun 3 liradan 10 liraya çıkarılmasını eleştiren Erhürman, bunun yanlış olduğunu ifade etti. “Bu kadar açık yaşanan olayları, insanlarımızın görmediğini kimse zannetmesin. Herkes her şeyi görüyor” diyen Erhürman, aynı hükümetteki bir bakanın diğer bakanı eleştirdiğini hatırlattı.

Erhürman, “Bu sorumsuzluğun bir hesabı var ve bu hesap kesilecek” dedi. Kıbrıs Türk halkının bütün yaşatılanları gördüğünün altını çizen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bunun hesabını da keseceğini dile getirdi.

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Son Güncelleme: 27.04.2022 21:01
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