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Erhürman hükümet programını eleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün Meclis’te konuşma gerçekleştirdi ve hükümet programıyla ilgili “Hangi dünyadan bakılarak bu hükümet programı hazırlandı? Anlamakta güçlük çekiyorum” dedi. Halkın alım gücünün korunmasıyla ilgili hükümet programında hiçbir şey olmadığını vurgulayan Tufan Erhürman, memleketin çöküşe sürüklendiğini belirtti.

11 Kasım 2021 Perşembe 14:54
Erhürman hükümet programını eleştirdi

Son dönemlerde hükümet programlarının kamuoyu nezdinde siyasetin itibarını zayıflatan unsurlardan biri haline geldiğini vurgulayan Erhürman, söz konusu durumun devamıyla karşı karşıya olunduğunu kaydetti. Kurulan hükümetin ömrünün 2 buçuk aylık olduğunu ifade eden Erhürman, bu hükümetin görevinin memleketi selametle seçime götürmek olduğunu vurguladı. Dövizin geldiği noktanın ortada olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Bu memlekette gerçekten yaşıyorsanız, bunların aslında sürpriz rakamlar olmadığını görürsünüz” dedi.

“BÜTÇEYİ NASIL YÖNETEBİLİRİZ KAYGISI ORTADA YOK”

CTP olarak bir önceki hükümet kurulurken de tüm bunları söylediklerini ifade eden Erhürman, son bir senedir zam gelmeyen bir şeyin bile kalmadığını vurguladı. “Nereye doğru gidiyoruz? Bütçeyi nasıl yönetebiliriz kaygısı ortada yok” diye konuşan Erhürman, “Hükümet programında, TC ile 2022 protokolün imzalanması için çalışmaya hız vereceğiz yazıyor. Hız verirken nelere dikkat edeceğinize dair herhangi bir öngörünüz var mı?” diye sordu. Asıl marifetin, yapılabilecek şeylerin altına imza atmak olduğunu belirten Erhürman, tüm bu konularla ilgili hiçbir plan ve programın yapılmadığını dile getirdi.

“İŞ OLSUN DİYE PROTOKOL İMZALANMAZ”

Erhürman, “Bir taneniz çıkıp da neden Türkiye’den para gelmiyor hakkında açıklama yapmadı” dedi. Bu protokol zihniyetiyle bu işin sürdürülemeyeceğinin ortada olduğunu belirten Erhürman, aylardır bu konuyu dile getirdiklerini kaydetti. 847 milyon iç borçlanmaya gidildiğini söyleyen Erhürman, “İç borçlanma şartı gelecek dediğimizde Sn. Tatar UBP Başkanı olarak o dönem bağırıyordu. Sonraki dönemde yüzde 21’den iç borçlanma yaptırdılar. Yüzde 21 faizden bindirdiniz bu memleketin sırtına tüm bunları” dedi. İmzalanan protokollerde taahhüt edilen hiçbir şeyin kalkınmayla ilgili bir ilgisinin olmadığını vurgulayan Erhürman, “Bu konuda bir kez daha uyarıyoruz. Böyle bir protokol imzalamaya kalkmayın. İş olsun diye protokol imzalanmaz” diye konuştu.

“YAŞATTIKLARINI UNUTTURMAYACAĞIZ”

Girdi maliyetlerinin giderek yükseldiğine de dikkat çeken Erhürman, çiftçi ve hayvancıyı korumak için hiçbir adım atılmadığını ifade etti. İçinde bulunduğumuz dönemde halkın alım gücünün korunması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Bu dönem döviz yükselirken halkın alım gücünü korumayı bırakın, halkın alım gücünü düşürdüler. Hayat pahalılığını dondurdular” dedi. Erhürman, “Öyle bir kurultay yaşadınız ki hiçbir şey aklınızın ucundan geçmedi. Yaşattıklarınızı unutturmayacağız” diye konuştu.

“2 BUÇUK AYDA BUNLARI MI YAPACAKSINIZ?”

Bu zihniyetin, bu şekilde devamının memleketi ne hale getirdiğinin artık görüldüğünü kaydeden Erhürman, “2 buçuk aylık hükümet programına Türkiye’den kabloyla elektrik konusunu hızlandıracağız yazdılar. 2 buçuk ayda bunları mı yapacaksınız?” diye sordu. Hükümetin geçtiğimiz dönemde tek gailesinin kurultay olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Bütün sistem sallantıya girecek. Memleketten ve dünyadan bu kadar bir haber olunmaz. Biraz olsun insanların alım gücünü koruyacak 2-3 tedbir gelseydi aklınıza da yazsaydınız” dedi.

“KIBRIS TÜRK HALKINI ULUSLARARASI ARENADE YALNIZLAŞTIRAN BİR TEZ”

“Eşit egemen iki devlet” tezinin çözümsüzlük çözümdür anlamına geldiğine dikkat çeken Erhürman, bu tezin Kıbrıs Türk halkını uluslararası alanda yalnızlaştıran bir tez olduğunu dile getirdi. Hellim konusuna da değinen Erhürman, devletin üst düzey bir bürokratının kendi ağzından hellim konusunda yaşanan sıkıntının nedeninin iki devletli çözüm tezi olduğunu söylediğini vurguladı. Erhürman ayrıca, aynı bürokratın ‘Rum tarafında süreç başlamasına rağmen kuzeyde süreç başlamadı. AB ile ilişkilerde meydanı boş bıraktık’ dediğini de hatırlattı.

“MEMLEKET ÇÖKÜŞE SÜRÜKLENİYOR”

Cumhurbaşkanlığı makamının seyahat makamına dönüştüğünü vurgulayan Erhürman, gailenin memleket olmadığını dile getirdi. Büyük laflar edip o laflar üzerinden ‘makro politika’ konuşulduğunu ifade eden Erhürman, bu memleketin nasıl ayakta duracağıyla ilgili zerre kaygı duyulmadığını belirtti. Memleketin çöküşe sürüklendiğinin altını çizen Erhürman, 2022 yılının son derece zor bir olacağını belirtti. Erhürman, “Hangi dünyadan bakarak bu hükümet programı hazırlandı? Anlamakta güçlük çekiyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanHükümet Programı
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