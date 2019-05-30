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Erhürman: “Hükümet programında somut bir şey yok”

Erhürman: “Hükümet programında somut bir şey yok”

30 Mayıs 2019 Perşembe 12:39
Erhürman: “Hükümet programında somut bir şey yok”

ERHÜRMAN: “FEDERAL ORTAKLIK MODELİNİN TÜKETİLDİĞİ VE MEVCUT ŞARTLARDA FEDERASYONUN GERÇEKÇİ BİR ÇÖZÜM MODELİ OLMADIĞI MADDESİ ÇELİŞKİLER TAŞIYOR”

ÇELER: “ASIL SÜTTEN AĞZI YANAN KIBRIS TÜRK HALKIDIR. ÖYLE BİR YAKTIK Kİ, BU HALK DONDURMAYA BİLE ÜFLEYECEK”

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet programında somut şeyler olmadığını, cek/cak eleştirisinin de bundan kaynaklandığını belirtti. Hükümet programında yargının sorunlarını bildikleri ve yapılması gerekenlerle ilgili yolla koyulacaklarıyla ilgili yazılanları eleştiren Erhürman, “Sorunları bildiklerini anladık da ne yapacaklarını bilmeden mi oy verilecek” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinin programının Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmesi devam ediyor.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’ten sonra söz alan CTP Genel Başkanı Erhürman, sosyal ve ekonomik kalkınmanın öncelikli olacağını belirttiklerini ancak bu konuda yapılacakların soyut olduğunu ve bu konuda da cek/cak değil somut hedefler beklediğini söyledi.

Kendisinin bu programla neye el kaldıracağını bilemediğini, bu şartlarda bugünkü turun nafile olduğunu kaydeden Erhürman, protokolde yer alan kurumlar ve dairelerle ilgili maddelerin de hukuku zorlayan adımlarla düzenlendiğini savundu. Erhürman, protokolün bazı maddelerinin yasalar görmezden gelinse bile zaten gerçekleşebilecek konular olmadığını söyledi.

Bütçe, Hazine, Eski Eserler gibi dairelerin hangi bakanlık altına konulacağına karar verilemediği için görünmez olduğunu savunan Erhürman, “Eski Eserler Dairesi’ni Ulaştırma Bakanlığı’nın altına koymak dünyada görülmemiş bir şey” dedi.

Bu hükümet programında, öncekinden farklı görünen tek iddianın, koalisyon ortaklarının Kıbrıs konusunda uzlaşı sağlaması olduğunu belirten Erhürman, programın ‘federal ortaklık modelinin tüketildiği ve mevcut şartlarda federasyonun gerçekçi bir çözüm modeli olmadığı’ maddesinin
 çelişkiler taşıdığını ve kendisinin ayrıntılı açıklama beklediğini belirtti.

Kıbrıs konusunda partilerin fikirlerine her zaman katılmasa da saygı duyduğunu dile getiren Erhürman, federasyonun nasıl ve ne zaman tüketildiğini sorguladı. Erhürman, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bile kısa süre önce federasyon dahil her türlü önerinin masada olduğunu söylediğine işaret etti.

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Tufan Erhürman, kamu reformunu, ana hatlarıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde ufak değişikliklerle kabul etmeye hazır olduklarını ifade ederek, sorumlu muhalefet anlayışıyla atılacak olumlu adımlarda hükümete destek vereceklerini kaydetti

ÇELER: “SÜTTEN AĞZI YANAN KIBRIS TÜRK HALKIDIR”

TDP Milletvekili Zeki Çeler de, hükümet milletvekillerinin genel kuruldaki konuşmaları dinlememesini eleştirerek, siyasi anlamda yapılan bir yanlışlık varsa, bunun açıkça söylenmesi, farklı ve yanlış algılar yaratılmaması gerektiğini belirtti.

“Kendimizi yönetemediğimiz söylemleri ve atılan adımlarla gelecek nesillere bunu yansıtmaya çalışmak yanlıştır” ifadesini kullanan Çeler, “Bizi bir arsa fobisi aldı ve buraya getirdi” dedi.

Çeler, ağır eleştirilerde bulunmayacağını ve her seçeneğin denenmesini yanlış bulmadığını kaydederek, “Ne mutlu bana ki programda benim icraatlarım madde madde kullanılmış” ifadesini kullandı.

“Asıl sütten ağzı yanan Kıbrıs Türk halkıdır. Öyle bir yaktık ki, bu halk dondurmaya bile üfleyecek” diyen Çeler, kendilerinin başarılı olup olmadığına halkın karar vereceğini söyledi.

Çeler, kendi ayakları üzerinde durabilen bir hükümet olabilmenin apayrı bir şey olduğunu belirterek, “Yoksa biz de kapı kapı gezer, o parayı bulurduk” dedi.

Bu anlattıklarının Türkiye’yi kenara itmek anlamına gelmediğini, bağımlı değil de yan yana, kardeş ülkeler olarak yürümeyi önemsediklerini kaydeden Çeler, son günlerde televizyon kanallarında 4’lü koalisyona yönelik eleştiri ve ithamların kendini derinden üzdüğünü ve bunların kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Çeler, eski bakanların hep beraber bir televizyon programında bir araya gelerek, yüz yüze konuşmasının gerekliliğine değinerek, bakanlığı dönemindeki icraatlarını anlattı.

Son Güncelleme: 30.05.2019 15:57
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