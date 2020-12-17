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Erhürman: Hükümet programında somut bir şey yok

17 Aralık 2020 Perşembe 15:13
Erhürman: Hükümet programında somut bir şey yok
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  • “İstihdamlarda eşitliği gözeteceğinizden söz ediyorsunuz. Nasıl gözeteceksiniz? Bir önceki Hükümet döneminde gözettiğiniz gibi mi? Geçen hükümet döneminde mevsimlik işçi olarak hemşire bile alındı. En şahikası da Cumhurbaşkanı’nın Başbakan imzası ile yaptığı istihdamlardı. Neyi gözeteceksiniz?”
  • “İki devletli çözüme ikna olması için Anastasiadis’e ne vereceksiniz? Toprak, mülkiyet konuları ne olacak? ‘Çözümsüzlük çözümdür’ diye yazsaydınız gerekçesini sormazdım. Ama ‘iki devletli çözüm’ü nasıl yapacaksınız, onu anlamadım. Çıkın ve anlatın da anlayalım.”

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-DP-YDP Hükümeti programında uzun uzun konuşacak, somut şeyler bulamadığını ifade etti ve Ekim ayında erken seçim öngörülürken, hükümet programına 5 yılda yapılacak soyut ifadelerin yazıldığına vurgu yaptı.  CTP lideri Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda azınlık hükümeti programı hakkında konuştu.  Programda ‘Ekim 2021’de erken seçim’ öngürüldüğünü, ancak hükümet ortaklarından birinin Mayıs’ta, bir diğerinin ise 2022’de seçimden söz ettiğini anımsattı. Erhürman, “Seçimin ne zaman yapılacağına karar verin de konuşalım. Karar vermediyseniz de programa yazmayınız” dedi.  Hükümet Programı’nı iyice okuduğunu ancak somut bir şey görmediğini ifade eden Erhürman, “Ne bulduysanız yazdınız ama içinde bir şey yok” dedi.  Meclis kürsüsünde vatandaşlık konusunda hükümet programında yazılanları okuyan Erhürman, “Vatandaşlık konusunda hangi düzensizlikleri, hangi hukuki enstrümanla değiştireceksiniz?” diye sordu. Beyaz kimlik uygulamasının da çok önemli olduğuna işaret eden Erhürman, hem vatandaşlık, hem de beyaz kimlikle ilgili 4’lü hükümet döneminde tamamlanma aşamasına gelmiş çalışmalar olduğunu anımsattı.

“FIRSAT EŞİTLİĞİNİ NASIL GÖZETECEKSİNİZ?”

Programda devlete istihdamlar konusunda ’fırsat eşitliğinin gözetileceği’nden söz edildiğine dikkati çeken CTP lideri Erhürman, “Nasıl gözeteceksiniz? Bir önceki Hükümet döneminde gözettiğiniz gibi mi? Geçen hükümet döneminde mevsimlik işçi olarak hemşire bile alındı. En şahikası da Cumhurbaşkanı’nın Başbakan imzası ile yaptığı istihdamlardı. Neyi gözeteceksiniz?” diye sordu.

“ANASTASİADİS’İ NASIL İKNA EDECEKSİNİZ?”

Kıbrıs sorununa değinen Erhürman, hükümet ortaklarına ‘iki devletli çözüme ikna olması için Anastasiadis’e ne vermeyi düşündüklerini’ sordu. Laf salatasından yorulduklarını kaydeden Tufan Erhürman şöyle devam etti: “Neler vereceksiniz? Toprak konusunda, mülkiyet konusunda ne olacak, çıkın söyleyin. Çözümsüzlük çözümdür deseydiniz bunun gerekçelerini sormazdım, ama bunu anlamadım. Spor ambargosu konusunda açıklamalar geliyor, Yeşil Hat Tüzüğü, Doğrudan Ticaret Tüzüğü kapsamındaki görüşmelerde, BM nezdindeki taleplerimizden vazgeçtik diyerek mi bunları isteyeceksiniz?”

“DEVLET, HÜKÜMETTEN İBARET DEĞİL”

Kapalı Maraş konusunun programa devlet politikası olarak yazıldığını ancak devletin hükümetten ibaret olmadığını vurgulayan CTP lideri Erhürman, devlet politikasının belirleneceği yerin meclisi olduğunu anımsattı.  Erhürman, Kamu Reformu’na ilişkin de hükümet programında tek bir madde bulunduğunu, ‘üçlü kararnamelere ilişkin düzenleme’den söz edildiğini, ancak onun da net olmadığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanCtpUbpDpYDP
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