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Erhürman: Hükümet ‘biz biliriz, biz yaparız’ tavrı içinde

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin ‘biz biliriz, biz yaparız’ tavrının devam ettiğini söyledi.

08 Şubat 2021 Pazartesi 16:30
Erhürman: Hükümet ‘biz biliriz, biz yaparız’ tavrı içinde
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin ‘biz biliriz, biz yaparız’ tavrının devam ettiğini söyledi. Ana muhalefet CTP lideri Erhürman, Mayıs TV’de katıldığı “Son Nokta” programında İsmet Özgüren’in sorularını yanıtladı.  Covid-19 sürecinin başında farklı bir muhalefet anlayışı koyduklarını bunun sebebinin de bütün dünyanın ilk kez karşılaştığı bir virüsle karşı karşıya kalındığı için bunun nasıl seyredeceğini kimsenin bilmediği olduğunu vurguladı ve böylesi durumlarda krizin, tüm halkın krizi olduğunu söyledi.  

“KRİZ YÖNETİMİNİN BİRİNCİ ŞARTI GÜVENDİR”

Pandemi ile mücadelede 11 ayı geride bıraktığımızı vurgulayan Erhürman, 11 ayda hükümetin yine aynı hataları yapmaya devam ettiğinin altını çizdi. Alınan kararların sürekli değiştiğini söyleyen Erhürman, Üst Komite’nin almış olduğu kararların, değiştirildiğini, yeni kararların Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra, yeni kararların bu kez bir kez daha değiştirildi vurguladı. Krizi yönetmenin birinci şartının güven olduğunu söyleyen Erhürman, “Eğer siz kararları istişare etmeden alırsanız ve ondan sonra da istişare edip de kararları değiştirirseniz, anlaşılamayacak bir dille de bu kararları yazmaya kalkarsanız kamuoyu güvenini yitirir, kamuoyu güvenini yitirdiği zaman da kararlara uymak noktasında arzu ettiğimiz verimi alamayız” dedi.

“BİLGİ TEMELLİ BİR YÖNETİM ANLAYIŞI YOK”

Hükümetin açıkladığı ekonomik paketle ilgili, hiçbir kesimin tatmin olmadığını söyleyen Erhürman, “Elimizdeki kaynaklar kıt kaynaklardır. Marifet o kıt kaynakları, adil bir biçimde doğru yerlere yönlendirebilmektedir. O pakette de gördük ki, zaten var olan uygulamalar, yeni bir şeymiş gibi çalışıldı. Hatta var olan uygulamalarda da farkında olmadan kısıntıya gidildi. Çünkü koordinasyon yok, bilgi temelli bir yönetim anlayışı yok. Eczacılarla görüşmeden, eczacılar ile ilgili kararlar açıklandı. Fırıncılarla görüşmeden, fırınlar ile ilgili karar açıklandı. Tekrardan tepkiler de gelince, bu insanlarla istişareler edilmek zorunda kalınıldı. Bu inanılmaz bir yönetimsel zafiyettir. Nereye doğru gittiği belli olmayan bir yapıyla karşı karşıyayız” dedi.

“KRİZDEN ÇIKIŞ STRATEJİMİZ OLMALI”

İnsanların kurallara uyduğu zamanlarda bilgiye erişmeyi istediklerini de söyleyen Erhürman, krizden çıkış stratejimiz olması gerektiğini de vurguladı. Aşılanmanın belli bir noktaya taşındıktan sonra turizmi, yüksek öğretimi ve inşaatın nasıl toparlanacağı noktasında da stratejilerin şimdiden hazır olması gerektiğini de söyleyen Erhürman, “Bunlarla ilgili de hiçbir çalışma yok. Biz bunu 11 aydır söylüyoruz. Biz ‘uzun vadeli iç borçlanmaya ihtiyacımız vardır’ demiştik. Biz Nisan’da söylediğimiz tarihlerde faizler çok daha küçük durumdaydı, şimdi ise iç borçlanmadan bahsederken onlar faizler zirve yapmış durumdadır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCtpTufan Erhürman
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