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Erhürman: “Hidrokarbon krizinin çözüm yeri müzakere masasıdır”

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası’nı (KTMMOB) ziyaret etti ve oda başkanı Seran Aysal ile görüştü.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 19:25
Erhürman: “Hidrokarbon krizinin çözüm yeri müzakere masasıdır”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, son dönemlerde Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliklere çözüm bulunacak adresin; Kıbrıs sorununun görüşüldüğü müzakere masası olduğunu vurguladı.

Pandemi sürecinin içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağını ve bu yüzden de olağan bir seçim süreci yaşanmadığını ifade eden Erhürman, önümüzdeki beş yıl içerisinde “kartların yeniden dağıtılacağı” bir dönem olacağını, Cumhurbaşkanlığı gibi uluslararası toplum tarafından tanınan bir makamın böyle bir dönemde daha aktif ve geniş kadrolarla kullanmak zorunda olduklarının altını çizdi.

“KAPSAMLI ÇÖZÜM ÖNCELİĞİMİZDİR”

Kıbrıs sorununda kapsamlı çözümün öncelikleri olduğunu dile getiren Erhürman, bunun önümüzdeki beş yıl içerisinde gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs sorununun sadece Kıbrıs Türk ve Rum toplumları arasında olmadığını kaydeden Erhürman, konunun bölgedeki büyük güçlerin hesaplaşmalarından da etkilendiğini söyledi.

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Hidrokarbon ve doğalgaz konularının Kıbrıs sorunu üzerinde etkili olduğunu ve olmaya da devam edeceğini anlatan Erhürman, Doğu Akdeniz’in bir ‘barış denizi’ olması ve kaynakların verimli ve adil bir biçimde paylaşılması için birinci adımın Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü olduğunu vurguladı.

Erhürman, Doğu Akdeniz’de yaşanan sıkıntıların da çözüme ulaşma konusunda fırsata çevrilebileceğini de kaydetti.

“ÇOK YÖNLÜ VE DİNAMİK POLİTİKA…”

Cumhurbaşkanlığı makamının artık çok yönlü ve dinamik politikalar yürütmesi gerektiğini anlatan Erhürman, “Aynı anda Kıbrıs sorununun bir an önce kapsamlı çözüme ulaşması, bir yandan da Kıbrıs Türk halkının dünyaya açılması ve içeride de bizi çözüme hazırlayacak, çözüm olduktan sonra da çözümün sürdürülebilir olmasını sağlayacak adımları hızla atmamızı gerekli kılan bir dönemdeyiz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesinin çok kritik bir eşikte olduğunu vurgulayan Erhürman, kendi ayakları üzerinde duran bir halk olma pozisyonunun artık hayata geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Erhürman, bu ülkede el birliğine ihtiyaç duyulduğunu ve Cumhurbaşkanlığı’nın imar planı ve benzeri konularda yol gösterici, liderlik eden bir pozisyonda olması gerektiğini söyledi. Erhürman, geçmişte olduğu gibi her zaman KTMMOB ile yakın çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 24.08.2020 21:02
Anahtar Kelimeler:
Hidrokarbon KriziTufan Erhürman
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