banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116829
ALTIN
322.007
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.8977
EURO
6.6031
Bin yüz 92 kişi konut sahibi olacak...
Bin yüz 92 kişi konut...
Devletin İsrafı ve İflası
Devletin İsrafı ve İflası
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil

Erhürman: “Hidrokarbon çözüm için fırsat kapısı olmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) ve bazı iş yerlerini ziyaret etti. 

Erhürman: “Hidrokarbon çözüm için fırsat kapısı olmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) ve bazı iş yerlerini ziyaret etti. 

22 Şubat 2020 Cumartesi 12:01
Erhürman: “Hidrokarbon çözüm için fırsat kapısı olmalı”
banner337

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) ve bazı iş yerlerini ziyaret etti. 

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, ziyaretlerde konuşan Erhürman, hükümetlerin kısa dönemli olduğu bir ülkede, istikrarın önem kazandığını söyledi. 

Cumhurbaşkanlığı makamının 5 yıllık istikrarlı görev süresi olduğunu söyleyen Erhürman, Cumhurbaşkanının 5 yıllık görev süresince değişen hükümetler arasında, projeler kapsamında köprü olabileceğini vurguladı.

ERHÜRMAN: “GELİRİMİZİ ARTIRMANIN YOLLARINA BAKMALIYIZ”

Erhürman sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

“Cumhurbaşkanı liderlik ederken, kendi ayaklarımız üzerinde durabilmek için de mücadele vermeli. Türkiye Cumhuriyeti’nden de 2019 yılında altyapı ve reel sektör için gelen toplam para 9 milyon 400 bin TL’dir. Girne Limanı’nın mendireğinin tamiri için bile 10 milyon TL’ye ihtiyaç var. Bu da gösteriyor ki kendi kararımız doğrultusunda olmasa da aslında kendi ayaklarımız üzerinde durmak zorunda olduğumuzu yaşayarak öğreniyoruz. Burada da gelirimizi artırmanın yollarına bakmamız lâzım.”

banner317
Cumhurbaşkanlığı makamının elinde güçlü yetkileri bulunduğunu, KKTC’nin tanınmamış bir devlet olması dolayısıyla ülkede dünyayla ilişki kurabilecek tek makamın Cumhurbaşkanlığı olduğunu kaydeden Erhürman, “Biz turizm ve yükseköğretimden para kazanıyoruz. Ticaret yapabiliyorsak, ondan kazanıyoruz. Bütün bu alanlarda, önümüzdeki sınırların kaldırılması için güçlü ve sürdürülebilir dış ilişkilere ihtiyaç var. Dış ilişkileri de bir tek Cumhurbaşkanı kurabilir.” ifadelerini kullandı.

“ÖNÜMÜZDE CİDDİ BİR FIRSAT VAR”

Erhürman şöyle devam etti:

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda konjonktürel olarak şanslı bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Hidrokarbon dolayısıyla bir taraftan tehdit altındayken, bir taraftan da önümüzde bir fırsat kapısı var. Kıbrıs Rum tarafının da bu hidrokarbondan verimli ve güvenli şekilde yararlanabilmesinin yolu, buralarda bir çözüm bulunması meselesidir. East Med anlaşmasının bize uygun olmadığını artık Kıbrıslı Rumlar da konuşmaya başladı. Bu hidrokarbondan verimli ve güvenli yararlanmak istiyorsak, aynı anda herkesin yararlı bir şekilde kullanımını sağlamak istiyorsak, aklın yolu bizi çözüme zorluyor. Bizim bu durumu doğru değerlendirmemiz ve treni kaçırmamamız lâzım.”

“TÜRKİYE’YLE KONUŞMAMIZ LÂZIM”

“Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 5’li konferansı toplamamız gerekiyor. 5’li konferansın bir tarafı Türkiye olacak. Biz bu konferansta Türkiye’nin çözüm yönünde bir irade sergilemesini arzuluyoruz. Bu arzu, koordinasyon ve iletişim olmadan nasıl gerçekleşecek? Sonrasında Türkiye’yle ekonomik ve mali ilişkilere devam edebilecek miyiz? Bunu bilebilmek için de konuşmamız lâzım. Çok sıkışık bir dönemden geçiyoruz, hiçbir şeyi öngöremiyoruz. Ancak Türkiye’yle konuşamıyoruz. Başbakan gidiyor konuştuğunu zannediyor. Geliyor ‘125 milyon TL serbest bırakıldı’ diyor. Ortada 1 kuruş yok. Cumhurbaşkanı zaten konuşmuyor. Para istemek için de değil, önümüzü görebilmek, birlikte her türlü sorunumuzun çözümü için de konuşmak zorunda olduğumuzu söylüyorum.”

banner335
Son Güncelleme: 22.02.2020 16:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rehberler Birliği 43. Yıl Dönümünü Resepsiyonla Kutladı
Rehberler Birliği 43. Yıl Dönümünü Resepsiyonla Kutladı
Grand Sapphire Resort’ta 25 saatlik döküm başladı
Grand Sapphire Resort’ta 25 saatlik döküm başladı
Erhürman’dan GAÜ’ye ziyaret
Erhürman’dan GAÜ’ye ziyaret
Ydp Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Adayı Arıklı İskele Bölgesinde Ziyaretlerde Bulundu
Ydp Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Adayı Arıklı İskele Bölgesinde Ziyaretlerde Bulundu
Üçüncü Toplum Girne’de Buluştu
Üçüncü Toplum Girne’de Buluştu
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Özersay: “52 yıldır değişmeyen yöntemle de çözüm olmaz, yeni şartlar oluşturulmalı...”
Özersay: “52 yıldır değişmeyen yöntemle de çözüm olmaz, yeni şartlar oluşturulmalı...”
Tatar “Egemen eşitlik temelinde iki devletten başka çaremiz yok”
Tatar “Egemen eşitlik temelinde iki devletten başka çaremiz yok”
Gençler Birliği spor kulübü City Mall AVM’de
Gençler Birliği spor kulübü City Mall AVM’de
Doğu Akdeniz Doğa Anaokulu ve İlkokulu Geleneksel Çay Partisi düzenliyor
Doğu Akdeniz Doğa Anaokulu ve İlkokulu Geleneksel Çay Partisi düzenliyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim