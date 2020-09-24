Erhürman: “Her senaryonun hazırlığının yapılması gerekiyordu”

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, , Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS)’nı ziyaret ederek, ÖYAK işbirliğinde başlattıkları olduğu “Uzaktan Eğitime Erişemeyen Çocuklarımıza Destek Kampanyası”’na katkıda bulundu ve destek belirtti

CTP basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman ziyarette yaptığı konuşmada, pandemi sürecinin kendilerine çok büyük bir ayna tuttuğunu, kamu okulları ile sağlıktaki sorunların pandemiden önce de var olduğunu ve bunları dile getirdiklerini vurguladı.

Pandemi sürecinin sorunları daha yakıcı hale getirdiğini belirten Erhürman, “Pandemi sürecinde 6 buçuk ay geçti, defalarca eğitim konusunda da sağlık konusunda da yapılması gerekenlerin ne olduğunu, öneriler şeklinde de ortaya koyduk. Çünkü biliyorduk ki, gün gelecek okulların açılmasının tarihi gelecek ve o tarihte bir takım senaryo ihtimalleri ile karşı karşıya kalacağız. Her senaryonun hazırlığının yapılması gerekiyordu” dedi.



“ACİL DURUM EYLEM PLANI HAZIRLANABİLİRDİ”Kötü senaryoda uzaktan eğitim modelinde, çocukların uzaktan eğitime erişiminin sağlanması gerektiğinin bilindiğini söyleyen Erhürman, “Bu hazırlıkları yapmak için 6 buçuk ay yetersiz bir süre değildi. Bunlar hesaplanabilir ve bunların üzerine çalışılabilirdi. Acil Durum Eylem Planları çalışılmış olunabilirdi. Eğer bu işler yeterince ciddiyetle ve sorumlulukla ele alınmış olsaydı, bu senaryoların hepsi hazır olurdu. Ama bu dönemde yürütmesiyle ve yönetimiyle toplumun gailesini çekmeyen, toplumun derdiyle dertlenmeyen bir yapıyla karşı karşıya kaldık” diye konuştu.