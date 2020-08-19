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Erhürman: “Her alanda ‘liderliğe’ ihtiyaç var”

19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:49
Erhürman: “Her alanda ‘liderliğe’ ihtiyaç var”
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ERHÜRMAN: “HER ALANDA ‘LİDERLİĞE’ İHTİYAÇ VAR”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, 10 Mart’tan sonra kapanmayla birlikte ekonomide, sağlıkta ve eğitimde bir takım adımlar atılması gerekirken, bu adımların atılmadığını, toplumun “yeniden bir kaosun içine sürüklendiğini” söyledi. 
CTP Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, ana muhalefet CTP lideri Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretlerinde Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve bazı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri eşlik etti. 
“UMARIM HÜKÜMET, DİĞER KONULARDA YARATTIĞI GÜVENSİZLİĞİ BURADA DA YARATMAZ”
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ziyaretler sırasında yaptığı konuşmalarda, en başından itibaren, ‘yeni normal’ denilen sürece geçileceğini ve bu sürece hazır olmak gerektiğini söylediklerini vurguladı. İçinden geçilen sürecin sağlığa ve ekonomiye çok şey kaybettirdiğini ve yük bindirdiğini, bu konudaki üçüncü alanın da eğitim olduğunu söyleyen Erhürman, online eğitim olanaklarının tam olmamasının, özellikle kamu okullarında çok ciddi sıkıntı yarattığını belirtti. Kapalı kalınan süreçte gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini defalarca söylediklerini kaydeden Erhürman, bu süreçte de öğretmen sendikalarına, çalışmalarından ötürü teşekkür etti. 

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“Benzer hassasiyeti hiçbir konuda hükümetten görmüyoruz” diyen Erhürman, “Süreç öğretmenlerimizin katkılarıyla bugünlere gelebildi. Diğer yandan da hükümet yaptığı açıklamalarla güvensizlik pompalamaya devam ediyor. Sürecin çok iyi yönetilmesi ve eğitimin devam etmesi gerekiyor. Umarım hükümet, diğer konularda yarattığı güvensizliği burada da yaratmaz” dedi.
“ÜLKE TEKRARDAN KAOSUN İÇİNE SOKULDU” 
Çok sıkıntılı bir dönemden geçildiğini söyleyen Erhürman “Sağlıkta, ekonomide ve eğitimde yapılması gerekenler yapılmadı ve ülke tekrardan bir kaosun içerisine sokuldu” dedi.
Ekonomik sıkıntıların herkesin malumu olduğunu söyleyen CTP lideri Erhürman, yüzlerce insanın işsiz kaldığını, 7 bin iş yerinin ise çalışmalarına ara verdiğini hatırlattı. Bu insanların çoğunun maaşsız kaldığına dikkati çeken Erhürman, “Alınması gereken önlemler zamanında alınmadı” ifadelerini kullandı. 
Doğu Akdeniz’deki gerginliğe de değinen Erhürman, “Şimdiki durumun ötesine geçerse, bunun bizdeki etkilerini ne düşünmek, ne de konuşmak istiyorum” dedi. Böyle bir dönemde toplumun çok büyük bir liderlik ihtiyacı bulunduğuna işaret eden Erhürman, “Bunlar tek bir kişinin değil, ekiple birlikte yapılabilecek işlerdir. Hem müzakere sürecinde kritik bir noktaya girilecek, hem de Kıbrıslı Türklerin özne olma kapasitesinin adeta buharlaşmaya başladığı bir dönemde ne kadar çok çalışmamız gerektiğini görüyoruz. Bu yüzden her alanda liderlik gerekiyor” dedi. 
 

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Son Güncelleme: 19.08.2020 14:01
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