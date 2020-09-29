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Erhürman: “Hem sahaya, hem anketlere göre ikinci turdayız”

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hem sahada hem de anketlerde kendilerine ulaşan verilere baktıklarında ikinci turda olduklarını gördüklerini söyledi. 

29 Eylül 2020 Salı 15:27
Erhürman: “Hem sahaya, hem anketlere göre ikinci turdayız”
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Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hem sahada hem de anketlerde kendilerine ulaşan verilere baktıklarında ikinci turda olduklarını gördüklerini söyledi. 
Yaptırdıkları kamuoyu yoklamalarında “ilk iki içerisinde olduğunu” söyleyen Erhürman, “Kendi anketinizi, sahada gördüğünüzle doğrulamanız lazım. Sahada gördüğümüz bizim anketlerimizde çıkan sonuçları doğruluyor. İkinci turdayız” dedi.
CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Tufan Erhürman, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Günaydın Haber Kıbrıs” programına katıldı. 
Burada seçim sonuçlarıyla ilgili bir soruya yanıt verirken 18 Ekim’e işaret eden Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı’nın ikinci turda belirleneceğini söyledi. Yaptırdıkları bütün anketlerin ve halktan gelen olumlu tepkilerin örtüştüğünü söyleyen Erhürman, kendisine verilen desteğin gittikçe arttığını kaydetti ve destek veren herkese teşekkür etti.

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“ÇÖZÜME BAĞLI BİR İNSANIM” 
Programda Kıbrıs sorununa ilişkin soruları da yanıtlayan Erhürman şunları söyledi:
“Ben çözüme bağlı bir insanım ve bu ülkede bir an önce kapsamlı çözüm olmasını isterim. Bir an önce de kapsamlı çözüm olması için çalışacağım. Bir an önce kapsamlı çözüm olmasını isteyen bir insan, çözüm alternatiflerinin tartışılmasını da ister. Hangi çözüm şeklini benimsiyorsanız, bunu anlatmanız gerekiyor topluma. Biz federasyon diyoruz. Masada da onlarca yıldır federasyon var. Müzakere masasına çözüme ulaşmak için oturacağız.” 
 

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Son Güncelleme: 29.09.2020 16:01
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Adayı Ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman
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